читать дальше

туристов и предложить им интересные варианты программ. С удовольствием стану для вас не просто гидом-экскурсоводом, но и лучшим помощником-проводником по по Будапешту. Приходите на мои экскурсии в первый день приезда в город — и вы получите максимум впечатлений от поездки и сэкономите время на поиск интересных и знаковых мест в городе. Все экскурсии начинаются и заканчиваются в местах, которые легко найти, и откуда можно продолжить и самостоятельную прогулку, посещение музеев, ресторанов, купален и магазинов. Я с радостью покажу вам необычные места, скрытые уголки. Работая гидом, я не просто делаю экскурсии, я стараюсь передать свою страсть к Будапешту, чтобы ваше путешествие стало незабываемым, и вы захотели вернуться сюда снова и снова.