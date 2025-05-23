Мои заказы

Будайская крепость: неторопливая прогулка с остановками

Погрузитесь в атмосферу старого города Буды, наслаждаясь видами и историей без утомительных подъёмов. Прекрасный выбор для всех возрастов
Старый город Буды, расположенный в живописной части Будапешта, предлагает уникальную возможность насладиться историей и культурой без лишних усилий. Прогулка начинается с площади Адама Кларка, откуда на автобусе можно подняться к
крепости. Здесь вы увидите архитектурные шедевры и узнаете о жизни венгерских королей. Легенды, панорамные виды и уютные остановки делают это путешествие незабываемым. Маршрут идеально подходит для пожилых людей, избегая утомительных подъёмов и лестниц

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура
  • 🚌 Комфортный подъём на автобусе
  • 📸 Живописные виды для фото
  • 📜 Исторические легенды
  • 👵 Подходит для пожилых людей
  • ☕ Рекомендации по местным кафе
Время начала: 17:00

Что можно увидеть

  • Будайская крепость
  • Рыбацкий бастион
  • Церковь Матьяша
  • Королевский дворец
  • Площадь Святой Троицы

Описание экскурсии

  • Увидим архитектурные доминанты и символические локации Буды
  • Подойдём к Будайской крепости — я расскажу, почему её внесли в Список ЮНЕСКО
  • Вы услышите легенды и исторические сюжеты из жизни венгерских королей
  • Выясните, какую рыбу продавали в средние века на месте Рыбацкого бастиона
  • Чем славилась Буда во времена короля Матьяша и почему
  • Узнаете о сети пещер, которая пронизывает гору под крепостью

По пути:

  • Мы будем регулярно делать остановки, чтобы отдохнуть и пофотографировать
  • Я поделюсь с вами рекомендациями не самых туристических, но очень приятных мест: купален, парков, кафе
  • Подскажу, что стоит попробовать и что привезти в подарок из Будапешта

Наш маршрут: Королевский дворец — фонтан Матьяша — фуникулёр — резиденция президента — резиденция премьер-министра — Лабиринт — улица Тарнок — площадь Святой Троицы — церковь Матьяша — Рыбацкий бастион

Организационные детали

  • Маршрут продуман таким образом, чтобы избежать лестниц и утомительных переходов
  • Все достопримечательности осмотрим снаружи
  • При желании зайдём в кафе, чтобы полюбоваться видами и выпить кофе (не входит в стоимость)

ежедневно в 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
1 чел.€36
дети, школьники, cтуденты€16
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с остановкой автобуса №16, у Будайской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Золтан
Золтан — ваш гид в Будапеште
Провёл экскурсии для 305 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Золтан, я лицензированный гид, с 2005 года провожу индивидуальные и групповые экскурсии по Будапешту. В том числе пешеходные и велосипедные маршруты. Я стараюсь максимально прислушаться к пожеланиям
туристов и предложить им интересные варианты программ. С удовольствием стану для вас не просто гидом-экскурсоводом, но и лучшим помощником-проводником по по Будапешту. Приходите на мои экскурсии в первый день приезда в город — и вы получите максимум впечатлений от поездки и сэкономите время на поиск интересных и знаковых мест в городе. Все экскурсии начинаются и заканчиваются в местах, которые легко найти, и откуда можно продолжить и самостоятельную прогулку, посещение музеев, ресторанов, купален и магазинов. Я с радостью покажу вам необычные места, скрытые уголки. Работая гидом, я не просто делаю экскурсии, я стараюсь передать свою страсть к Будапешту, чтобы ваше путешествие стало незабываемым, и вы захотели вернуться сюда снова и снова.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
Драф
23 мая 2025
Золтан - прекрасный рассказчик, очень хорошо владеющий русским языком, и просто очень приятный человек!

