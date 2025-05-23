Старый город Буды, расположенный в живописной части Будапешта, предлагает уникальную возможность насладиться историей и культурой без лишних усилий. Прогулка начинается с площади Адама Кларка, откуда на автобусе можно подняться к
Что можно увидеть
- Будайская крепость
- Рыбацкий бастион
- Церковь Матьяша
- Королевский дворец
- Площадь Святой Троицы
Описание экскурсии
- Увидим архитектурные доминанты и символические локации Буды
- Подойдём к Будайской крепости — я расскажу, почему её внесли в Список ЮНЕСКО
- Вы услышите легенды и исторические сюжеты из жизни венгерских королей
- Выясните, какую рыбу продавали в средние века на месте Рыбацкого бастиона
- Чем славилась Буда во времена короля Матьяша и почему
- Узнаете о сети пещер, которая пронизывает гору под крепостью
По пути:
- Мы будем регулярно делать остановки, чтобы отдохнуть и пофотографировать
- Я поделюсь с вами рекомендациями не самых туристических, но очень приятных мест: купален, парков, кафе
- Подскажу, что стоит попробовать и что привезти в подарок из Будапешта
Наш маршрут: Королевский дворец — фонтан Матьяша — фуникулёр — резиденция президента — резиденция премьер-министра — Лабиринт — улица Тарнок — площадь Святой Троицы — церковь Матьяша — Рыбацкий бастион
Организационные детали
- Маршрут продуман таким образом, чтобы избежать лестниц и утомительных переходов
- Все достопримечательности осмотрим снаружи
- При желании зайдём в кафе, чтобы полюбоваться видами и выпить кофе (не входит в стоимость)
ежедневно в 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|1 чел.
|€36
|дети, школьники, cтуденты
|€16
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с остановкой автобуса №16, у Будайской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Золтан — ваш гид в Будапеште
Провёл экскурсии для 305 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Золтан, я лицензированный гид, с 2005 года провожу индивидуальные и групповые экскурсии по Будапешту. В том числе пешеходные и велосипедные маршруты. Я стараюсь максимально прислушаться к пожеланиям
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Драф
23 мая 2025
Золтан - прекрасный рассказчик, очень хорошо владеющий русским языком, и просто очень приятный человек!
