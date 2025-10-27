В самом сердце Будапешта, на Будайском холме, вас ждёт захватывающая прогулка по Будайской крепости.Здесь вы познакомитесь с тысячелетней историей обороны Буды и Венгрии, узнаете о подземельях и лабиринтах, увидите величественный

Королевский дворец и символ города - церковь Матьяша. Рыбацкий бастион подарит живописные виды на Пешт и Дунай, а прогулка по улице Тарнок перенесёт в атмосферу средневековой Буды. Не упустите шанс узнать о жизни современного города и получить полезные советы для вашего путешествия

Описание экскурсии

Будайская крепость

Вы узнаете о её тысячелетней истории и роли в обороне Буды и всей Венгрии

Услышите о подземельях, лабиринтах и тайных проходах, которые использовались от Средневековья до Нового времени

Мы рассмотрим сочетание готики и барокко, благодаря которому крепость считается архитектурным шедевром

Мы осмотрим:

Королевский дворец — вы увидите величественную бывшую резиденцию венгерских королей, где сейчас находится культурный центр с музеями

— вы увидите величественную бывшую резиденцию венгерских королей, где сейчас находится культурный центр с музеями Улицу Тарнок — пройдём по уютной улочке, где сохраняется атмосфера средневековой Буды

— пройдём по уютной улочке, где сохраняется атмосфера средневековой Буды Гражданский город — погуляем в старинном районе, где жили знатные горожане

— погуляем в старинном районе, где жили знатные горожане Церковь Матьяша — символ Будапешта и королевский венчальный храм

— символ Будапешта и королевский венчальный храм Рыбацкий бастион — мы полюбуемся живописным видом на Пешт и Дунай с панорамной террасы

А также в нашем маршруте:

фонтан Матьяша

фуникулёр

резиденция президента

резиденция премьер-министра

Лабиринт

площадь Святой Троицы

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто первый раз в Будапеште. Я познакомлю вас с его историей и основными достопримечательностями, а ещё дам практические советы:

— как пользоваться городским транспортом

— куда обязательно стоит сходить

— какие не самые известные, но приятные купальни, парки, кафе стоит посетить

Организационные детали

Все достопримечательности мы осмотрим только снаружи.