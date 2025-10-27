Мои заказы

Буда с высоты истории: прогулка по Будайской крепости

На Будайском холме вас ждёт увлекательная прогулка по крепости. Откройте для себя историю, архитектуру и захватывающие виды на Дунай
В самом сердце Будапешта, на Будайском холме, вас ждёт захватывающая прогулка по Будайской крепости.

Здесь вы познакомитесь с тысячелетней историей обороны Буды и Венгрии, узнаете о подземельях и лабиринтах, увидите величественный
Королевский дворец и символ города - церковь Матьяша.

Рыбацкий бастион подарит живописные виды на Пешт и Дунай, а прогулка по улице Тарнок перенесёт в атмосферу средневековой Буды.

Не упустите шанс узнать о жизни современного города и получить полезные советы для вашего путешествия

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Узнать историю Будайской крепости
  • 🌉 Полюбоваться видами на Дунай
  • 🏛 Посетить Королевский дворец
  • ⛪ Увидеть церковь Матьяша
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по улице Тарнок
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:30, 14:30

Что можно увидеть

  • Королевский дворец
  • Церковь Матьяша
  • Рыбацкий бастион
  • Улица Тарнок
  • Гражданский город
  • Резиденция премьер-министра
  • Резиденция президента
  • Фуникулёр
  • Площадь Адама Кларка
  • Площадь Святой Троицы

Описание экскурсии

Будайская крепость

  • Вы узнаете о её тысячелетней истории и роли в обороне Буды и всей Венгрии
  • Услышите о подземельях, лабиринтах и тайных проходах, которые использовались от Средневековья до Нового времени
  • Мы рассмотрим сочетание готики и барокко, благодаря которому крепость считается архитектурным шедевром

Мы осмотрим:

  • Королевский дворец — вы увидите величественную бывшую резиденцию венгерских королей, где сейчас находится культурный центр с музеями
  • Улицу Тарнок — пройдём по уютной улочке, где сохраняется атмосфера средневековой Буды
  • Гражданский город — погуляем в старинном районе, где жили знатные горожане
  • Церковь Матьяша — символ Будапешта и королевский венчальный храм
  • Рыбацкий бастион — мы полюбуемся живописным видом на Пешт и Дунай с панорамной террасы

А также в нашем маршруте:

  • фонтан Матьяша
  • фуникулёр
  • резиденция президента
  • резиденция премьер-министра
  • Лабиринт
  • площадь Святой Троицы

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто первый раз в Будапеште. Я познакомлю вас с его историей и основными достопримечательностями, а ещё дам практические советы:
— как пользоваться городским транспортом
— куда обязательно стоит сходить
— какие не самые известные, но приятные купальни, парки, кафе стоит посетить

Организационные детали

Все достопримечательности мы осмотрим только снаружи.

ежедневно в 10:30 и 14:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
1 человек€21
дети, школьники, cтуденты€11
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У остановки автобусов 216 у Будайского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30 и 14:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Золтан
Золтан — ваш гид в Будапеште
Провёл экскурсии для 305 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Золтан, я лицензированный гид, с 2005 года провожу индивидуальные и групповые экскурсии по Будапешту. В том числе пешеходные и велосипедные маршруты. Я стараюсь максимально прислушаться к пожеланиям
туристов и предложить им интересные варианты программ. С удовольствием стану для вас не просто гидом-экскурсоводом, но и лучшим помощником-проводником по по Будапешту. Приходите на мои экскурсии в первый день приезда в город — и вы получите максимум впечатлений от поездки и сэкономите время на поиск интересных и знаковых мест в городе. Все экскурсии начинаются и заканчиваются в местах, которые легко найти, и откуда можно продолжить и самостоятельную прогулку, посещение музеев, ресторанов, купален и магазинов. Я с радостью покажу вам необычные места, скрытые уголки. Работая гидом, я не просто делаю экскурсии, я стараюсь передать свою страсть к Будапешту, чтобы ваше путешествие стало незабываемым, и вы захотели вернуться сюда снова и снова.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
А
Александра
27 окт 2025
Золтан был внимательный к всем желаниям людей на экскурсии рассказал намного больше программы и посоветовал много интересных мест, огромное спасибо!
Е
Екатерина
10 сен 2025
Экскурсия с Золтаном была очень интересной, увлекательной и познавательной. Чувствовалось, что он искренне любит своё дело и свой прекрасный город. Он также дал много полезных советов по транспорту, покупкам и маршрутам Будапешта. Очень рекомендуем этого экскурсовода!
Д
Динара
18 авг 2025
Недавно мы посетили экскурсию по Будайскому замку с гидом Золтаном, и это было одно из самых ярких впечатлений поездки в Будапешт! 🌟

Золтан — настоящий профессионал и человек, который влюблён в
свой город. Он увлекательно рассказывал о каждом уголке замка, делился не только историческими фактами, но и живыми историями, легендами и любопытными деталями, о которых не прочитаешь в путеводителях. Благодаря его харизме и чувству юмора экскурсия прошла на одном дыхании.

Очень понравилось, что Золтан умеет объяснять сложные исторические события простым и доступным языком, создавая яркие образы прошлого. С ним не просто смотришь на стены и башни, а словно переносишься во времена королей и рыцарей.

Отдельное спасибо за внимательность к группе — Золтан всегда находил время ответить на вопросы, подсказать хорошие места для фото и даже посоветовал отличные кафе неподалёку.

Если вы хотите по-настоящему почувствовать атмосферу Будапешта и полюбить Будайский замок так, как любит его Золтан, — обязательно отправляйтесь с ним на экскурсию. Это было незабываемо! 🙌

Кристина
Кристина
29 июл 2025
Очень довольны, экскурсоврд Золтан очень интересно и позновательно рассказал и показал необычный маршрут, провел по интересным местам и улочкам, многое узнали, и увидели. Золтан нам помог с размещением, обьяснил как добраться на метро и как купить билеты на автобус и метро. Были с сыном в июле 2025, взяли две экскурсии у Золтана. Большое спасибо!
Асель
Асель
20 июн 2025
Замечательный гид
Веселый, позитивный
Учитывает все пожелания во время экскурсии. Попили кофе, угостились штруделем, послушали историю, сделали классные фото на панораме, померзли в лабиринтах - два часа пролетели насыщенно и интересно

