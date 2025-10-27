В самом сердце Будапешта, на Будайском холме, вас ждёт захватывающая прогулка по Будайской крепости.
Здесь вы познакомитесь с тысячелетней историей обороны Буды и Венгрии, узнаете о подземельях и лабиринтах, увидите величественный
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Узнать историю Будайской крепости
- 🌉 Полюбоваться видами на Дунай
- 🏛 Посетить Королевский дворец
- ⛪ Увидеть церковь Матьяша
- 🚶♂️ Прогуляться по улице Тарнок
Что можно увидеть
- Королевский дворец
- Церковь Матьяша
- Рыбацкий бастион
- Улица Тарнок
- Гражданский город
- Резиденция премьер-министра
- Резиденция президента
- Фуникулёр
- Площадь Адама Кларка
- Площадь Святой Троицы
Описание экскурсии
Будайская крепость
- Вы узнаете о её тысячелетней истории и роли в обороне Буды и всей Венгрии
- Услышите о подземельях, лабиринтах и тайных проходах, которые использовались от Средневековья до Нового времени
- Мы рассмотрим сочетание готики и барокко, благодаря которому крепость считается архитектурным шедевром
Мы осмотрим:
- Королевский дворец — вы увидите величественную бывшую резиденцию венгерских королей, где сейчас находится культурный центр с музеями
- Улицу Тарнок — пройдём по уютной улочке, где сохраняется атмосфера средневековой Буды
- Гражданский город — погуляем в старинном районе, где жили знатные горожане
- Церковь Матьяша — символ Будапешта и королевский венчальный храм
- Рыбацкий бастион — мы полюбуемся живописным видом на Пешт и Дунай с панорамной террасы
А также в нашем маршруте:
- фонтан Матьяша
- фуникулёр
- резиденция президента
- резиденция премьер-министра
- Лабиринт
- площадь Святой Троицы
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто первый раз в Будапеште. Я познакомлю вас с его историей и основными достопримечательностями, а ещё дам практические советы:
— как пользоваться городским транспортом
— куда обязательно стоит сходить
— какие не самые известные, но приятные купальни, парки, кафе стоит посетить
Организационные детали
Все достопримечательности мы осмотрим только снаружи.
ежедневно в 10:30 и 14:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|1 человек
|€21
|дети, школьники, cтуденты
|€11
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У остановки автобусов 216 у Будайского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30 и 14:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Золтан — ваш гид в Будапеште
Провёл экскурсии для 305 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Золтан, я лицензированный гид, с 2005 года провожу индивидуальные и групповые экскурсии по Будапешту. В том числе пешеходные и велосипедные маршруты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
27 окт 2025
Золтан был внимательный к всем желаниям людей на экскурсии рассказал намного больше программы и посоветовал много интересных мест, огромное спасибо!
Е
Екатерина
10 сен 2025
Экскурсия с Золтаном была очень интересной, увлекательной и познавательной. Чувствовалось, что он искренне любит своё дело и свой прекрасный город. Он также дал много полезных советов по транспорту, покупкам и маршрутам Будапешта. Очень рекомендуем этого экскурсовода!
Д
Динара
18 авг 2025
Недавно мы посетили экскурсию по Будайскому замку с гидом Золтаном, и это было одно из самых ярких впечатлений поездки в Будапешт! 🌟
Золтан — настоящий профессионал и человек, который влюблён в
Кристина
29 июл 2025
Очень довольны, экскурсоврд Золтан очень интересно и позновательно рассказал и показал необычный маршрут, провел по интересным местам и улочкам, многое узнали, и увидели. Золтан нам помог с размещением, обьяснил как добраться на метро и как купить билеты на автобус и метро. Были с сыном в июле 2025, взяли две экскурсии у Золтана. Большое спасибо!
Асель
20 июн 2025
Замечательный гид
Веселый, позитивный
Учитывает все пожелания во время экскурсии. Попили кофе, угостились штруделем, послушали историю, сделали классные фото на панораме, померзли в лабиринтах - два часа пролетели насыщенно и интересно
Входит в следующие категории Будапешта
