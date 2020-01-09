Название венгерского городка «Печ» пришло от славянского «Пять», это подтверждают и старинное упоминание города в немецкоязычных текстах под названием Фюнфкирхен – то есть, Пять Церквей. Наличие в городе в те времена (9 век) 5 церквей говорило об особом стаусе. Сам же Печ был заложен еще раньше – исследователи сходятся на том, что около 2 тысяч лет назад. За это время Печ успел побывать в руках разных владык, перейти из одной религии в другую, стать центром образования (именно здесь в 1367 году был открыт первый в Венгрии Университет). Здесь находится и монастырь ордена Паулинов – единственного венгерского монашеского ордена.

В Пече также сохранился минарет высотой 23 метра. Вы посетите и древнехристианские катакомбы - они гармонично вписываются в общий образ Печа и его церковной истории. О былых днях боевой славы свидетельствует сохранившийся от городских укреплений бастион Барбакан.

Все это исторически-культурное наследие стало причиной избрать его в 2010 году культурной столицой Европы. Для вас же это может стать причиной отправиться в Печ хотя бы на один день.

Культурные впечатления будут разбавлены обедом в городке Виллань (следует отметить, что едва ли не каждая семья здесь занимается виноделием, потому и обед пройдет параллельно с дегустацией знаменитых вин региона).