Экскурсия в Печ и Виллань

Смешанная, автобусная и пешеходная

5
15 отзывов
Групповая
Смешанная, автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Экскурсия в Печ и Виллань
Экскурсия в Печ и Виллань
Экскурсия в Печ и Виллань
Экскурсия в Печ и Виллань
Экскурсия в Печ и Виллань
Экскурсия в Печ и Виллань

Что вас ожидает 🤩

  • Монастырь Ордена Паулинов
  • Древнехристианские катакомбы
  • Бастион Барбакон
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Название венгерского городка «Печ» пришло от славянского «Пять», это подтверждают и старинное упоминание города в немецкоязычных текстах под названием Фюнфкирхен – то есть, Пять Церквей. Наличие в городе в те времена (9 век) 5 церквей говорило об особом стаусе. Сам же Печ был заложен еще раньше – исследователи сходятся на том, что около 2 тысяч лет назад. За это время Печ успел побывать в руках разных владык, перейти из одной религии в другую, стать центром образования (именно здесь в 1367 году был открыт первый в Венгрии Университет). Здесь находится и монастырь ордена Паулинов – единственного венгерского монашеского ордена.

В Пече также сохранился минарет высотой 23 метра. Вы посетите и древнехристианские катакомбы - они гармонично вписываются в общий образ Печа и его церковной истории. О былых днях боевой славы свидетельствует сохранившийся от городских укреплений бастион Барбакан.

Все это исторически-культурное наследие стало причиной избрать его в 2010 году культурной столицой Европы. Для вас же это может стать причиной отправиться в Печ хотя бы на один день.

Культурные впечатления будут разбавлены обедом в городке Виллань (следует отметить, что едва ли не каждая семья здесь занимается виноделием, потому и обед пройдет параллельно с дегустацией знаменитых вин региона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед с дегустацией вин
Когда и сколько длится
Когда: Вторник в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник в 07:30

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
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3
2
1
И
9 янв 2020
Экскурсия очень понравилась. Печ - сказочно красивый город, не хотелось уезжать. Гостеприимная семья виноделов в Виллани накормила отличным обедом и угостила замечательным вином. На обратном пути смотрели очень интересный фильм про Сиси, и дорога прошла очень быстро. Всем настоятельно рекомендую эту экскурсию
а
29 окт 2019
Все понравилось. Печ красивый небольшой городок. Дегустация и ужин в Вилани прошли на ура. Отдельное большое спасибо экскурсоводу Елене. Рассказывала много, интересно. Чувствовалась хорошая подготовка и обширные знания. не давала скучать, а это главное на экскурсии. Обед и дегустация вин-местные блюда и вина очень понравились. По этой части экскурсии-если вы не пьете,вегетарианец или ребёнок- вам не сюда.
Т
30 мая 2019
Экскурсия очень понравилась. Буду рекомендовать знакомым. Ехать около 3-х часов. Но дорога пролетела быстро за рассказом экскурсовода. Было много инфо о современной жизни Венгрии. Сам город очень красивый, была обзорная пешеходная экскурсия р свободное время. Потом мы поехали в деревню Вилань (20 мин.). Сама деревня ничем не примечательна, маленькая, интересные домики-погреты. Но как нас встретили? Это была прекрасная домашняя венгерская еда, не столовая, а именно домашняя. Сама хозяйка нас обслуживала. Домашние колбасы 4 -х видов, рёбрышки, голубцы, картофельное пюре, тушеная капуста, яблочный и маковый штрудель и очень много вина. Еду постоянно докладывались, а вино подливали. После этого мы спустились в погреб и была дегустация 6 видов вина. Было очень душевно, вкусно и весело.
А
14 апр 2019
Потрясающе красивый город Печ, куда хочется приехать отдельно для более детального изучения. Там есть целая улица музеев, а также катакомбы и захоронения древних христиан, римские раскопки. Замечательный экскурсовод, Лариса, очень много и интересно рассказывала и показывала. Но очень мало свободного времени в городе - всего час. Вторая часть экскурсии - обед и дегустация у баварский семьи сплотила всех экскурсантов. Такого радушия и с душой приготовленной еды мы раньше нигде не встречали. Напоследок очень профессиональный экскурсовод Лариса дала огромное количество ценнейшей для туристов информации о Венгрии и о Будапеште.
И
27 ноя 2018
Хочу отметить экскурсовода Веру! Замечательный экскурсовод, очень интересно рассказывает, даёт большой объём информации. Не только о городе Печ, куда была экскурсия, но и об Венгрии в целом. А погреб в Виллане сразил наповал, очень все было вкусно и дегустация на высшем уровне!!!
Т
27 сен 2018
Замечательная экскурсия!!! Все на высшем уровне. Спасибо большое.
Н
18 сен 2018
Автобус, очень комфортабельный, пришёл в точное время в точном месте. Город Печ находится в 200 км. от столицы Венгрии, Будапешта. Благодаря нашему гиду эти км были не заметны,дорога приятное (с остановкой для желающих). Архитектура города полна красок и разнообразия. Каждая улочка имеет свой характер и отличительные особенности. Невозможно остаться равнодушным проходя мимо этих старинных зданий. Всё это сопровождалось различного рода пояснениями и историческими фактами со стороны гида. В этот день был день моего рождения и всей нашей группе очень повезло,в базилике святого Петра и Павла куда привёл нас гид, венгерской группой туристов был заказан вальс в исполнение органа. О,это божественно. В деревне виноделов Виллань нас ожидал обед и дегустация местного вина. Очень душевная поездка, огромное спасибо нашему гиду, который заранее предоставлял всю необходимую информацию,всё было своевременно. На любой вопрос был получен ответ. Поездка стоит своих денег.
В
31 июля 2018
Отличная экскурсия! Очень интересно рассказывал гид, хорошо все спланировано! Был не обед, а настоящий пир! Единственное пожелание к опганизаторам писать информацию о том что обед поздний, а лучшк примерное время, чтобы брали перекус с собой, и чтоб не наесться в итоге перед самы обедом! Очень красив город Печ, оставил яркое впечатление, времени хватило чтобы прочуствовать немного атмосферу. Экскурсию определенно советую к посещению!
о
3 июля 2018
Замечательная экскурсия в чудесный город Печ. Только лучшие воспоминания Очень понравился гид-Юрий. Чувство юмора,отличные знания прошлого и настоящего Венгрии. Под занавес было посещение винных погребов и ужин. Ну что про это можно сказать? Ужин потрясающий! Вино вкусное! Женщины-виноделы душевные и гостеприимные!
И
9 янв 2018
Милый городок Печ с трогательным Ф. Листом на балконе епископского дворца и пешеходной улицей, украшенной с фантазией.
Гостеприимные хозяева винодельни удачно скрасили обратную дорогу.
Отдельно об экскурсоводе - Юрий, к сожалению, не учитывает разный возраст экскурсантов: шутки при детях о выпивке и ее последствиях; высокая скорость перемещения по городу не комфортна для пожилых людей. Манера вести экскурсию удивляет: вместо связного рассказа фраза: "задавайте вопросы и я расскажу".
С уважением, Ирина
Я
22 ноя 2017
Замечательная экскурсия. Красивый и интересный город. Вкусный обед
а
1 ноя 2017
Экскурсия высший класс! Всем советую) Спасибо большое гиду Юрию - помимо плана самой экскурсии, он рассказал нам о Венгрии множество интересного, в ходе всей поездки отвечал на все вопросы группы, беседовать было очень приятно и любопытно!
Сам городок Печ тоже понравился- уютный и симпатичный. Винная провинция Вилань впечатлила красотой природы, своими маленькими домиками и конечно же винным подвалом, где проходила дегустация. Отличные вина, вкуснейшая домашняя еда - все очень понравилось. Спасибо за прекрасный день нашего путешествия!)))
С
21 мая 2017
Хорошая экскурсия. Но плохо то, что нет радионашников, гида не всегда слышно((
Д
3 сен 2016
Очень изматывает долгая дорога в Печ - 3 часа туда и столько же обратно. Гид был хоть и с чувством юмора, но немного назойливый, временами хотелось отключить у него звук и спокойно проехать в автобусе. В Печи мы гида оставили и пошли изучать город самостоятельно - нам так больше нравится, чем стоять по 15 минут у каждого угла и терять время. По впечатлением от ужина и винного погреба - вот это действительно потрясно! На обратно дороге утомились и спали, хорошо, что гид молчал))
G
1 апр 2016
Восхитительно

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