Устройте себе необыкновенный вечер и познакомьтесь с венгерской гастрономией и культурой! Нет лучшего способа открыть для себя душу страны, чем узнать о ее национальных танцевальных и музыкальных традициях. Венгрия – страна, известная своей страстью к искусству народных танцев.
Во время 3-часового круиза дорогим гостям подают меню из 3 или 6 блюд (на выбор).
Ваш билет включает:
- 3-часовой круиз по Будапешту.
- Ужин при свечах.
- Напитки и ужин согласно выбранному билету.
- Фольклорное шоу.
- Отдельный столик.
За дополнительную плату к основному билету:
- Пакет напитков.
- Стол у окна.
- Напитки без ограничений (Soft open bar).
- Какие вкусные блюда мы предлагаем?
- Блюда интернациональной кухни с прекрасным венгерским оттенком.
Круиз с ужином из 3 блюд - базовый билет:
- Суп: Венгерский суп-гуляш / Сезонный крем-суп;
- Основное блюдо: Тушеная говядина с домашним яйцом и солеными огурцами / Маринованные кусочки куриной грудки и сливочное ризотто / Запеченное филе трески с обжаренными овощами и майонезным соусом с чесноком / Утиная ножка конфи с тушеной красной капустой и сырной картофельной запеканкой с луком / Сыром запечённый на гриле, свежий салат с бальзамическим уксусом;
- Десерт: Свежий пудинг из тапиоки, приготовленный на кокосовом молоке, подается с медом и соусом из лесных ягод / Шоколадный брауни с соусом из соленой карамели).
Круиз с ужином из 6 блюд — базовый билет:
- Закуска: весенний салат с медово-горчичным соусом /закуска буше;
- Суп: Венгерский суп-гуляш / Сезонный крем-суп;
- Основное блюдо: Тушеная говядина с домашним яйцом и солеными огурцами / Маринованные кусочки куриной грудки и сливочное ризотто / Запеченное филе трески с обжаренными овощами и майонезным соусом с чесноком / Утиная ножка конфи с тушеной красной капустой и сырной картофельной запеканкой с луком / Сыром запечённый на гриле, свежий салат с бальзамическим уксусом;
- Десерт: Свежий пудинг из тапиоки, приготовленный на кокосовом молоке, подается с медом и соусом из лесных ягод / Шоколадный брауни с соусом из соленой карамели).
В базовому билет можно добавить следующую опцию:
- столик у окна.
- столик у сцены.
- Напитки без ограничений (Soft open bar).
(разливное пиво – Borsodi, Staropramen; домашнее вино – Varsányi Sauvignon Blanc, Kék Frankos, Szombat Rosé; шампанское – BB сухое и сладкое; продукция Coca Cola – Coca Cola, Coca Cola Zero, Sprite Zero, Fanta Orange, Kinley Tonic, Kinley Имбирный эль; минеральная вода - негазированная и газированная; чай; кофе; лимонад)
Дополнительная информация
Доступно вегетарианское меню. Пожалуйста, сообщите туроператору о своих предпочтениях.
Предупредите туроператора о наличии пищевых аллергий или любых диетических ограничениях.
Минимальный возраст для употребления алкоголя — 18 лет.
Рекомендуется придерживаться формального стиля одежды.
Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 24 ч до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.
Способы оплаты:
наличными:
- в случае заказа экскурсии у фирмы-организатора (по Будапешту или загородной), оплату за теплоходную прогулку можно передать гиду на экскурсии.
- в случае заказа трансфера у фирмы-организатора (из аэропорта в центр Будапешта), оплату за теплоходную прогулку можно передать водителю.
банковской карточкой:
— европейские и др. карточки, оплата на счет в венгерский банк:
- бронируете программу без оплаты Спутнику, полная оплата заказа банковской карточкой фирме — организатору программы.
- российские карточки: полная оплата заказа Спутнику.
- Обратите внимание!
- Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.
Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на пристань и уезжают после программы самостоятельно. За дополнительную плату можно заказать услугу подвозки (pick up / drop off) 20 eur/ чел
Животные на теплоход не допускаются. Исключение собака-поводырь