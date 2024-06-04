6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Маленькие жемчужины большой реки: путешествие по Вишеграду и Сентендре
Познакомьтесь с сокровищами Венгрии вне Будапешта: мистический Вишеград и колоритный Сентендре ждут вас
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
12 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Озеро Балатон: курортный Балатонфюред, Тихань и термальный Хевиз
Погрузитесь в мир венгерских красот: от целебных вод Балатонфюреда до термального озера Хевиз. Путешествие, полное открытий и релаксации
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
Расписание: в четверг в 08:00
8 авг в 08:00
15 авг в 08:00
€100 за человека
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Эгер - на родину Бычьей крови: путешествие из Будапешта
Погрузитесь в мир венгерских традиций с экскурсией в Эгер: от термальных источников до легендарного вина Бычья Кровь
Начало: У вашего отеля
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
€321 за человека
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по живописной излучине Дуная
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€300 за всё до 7 чел.
10 часов
Групповая
до 16 чел.
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
Расписание: в пятницу в 08:30
9 авг в 08:30
16 авг в 08:30
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- OOLGA4 июня 2024Экскурсия прошла великолепно. Анжелика замечательный гид и человек. Помимо запланированного маршрута узнали очень много интересного о жизни в Венгрии. У нас осталось очень яркое впечатление от посещенных нами мест и Вашими познаниями об этих местах! Спасибо большое!
- ЕЕлена9 апреля 2024Мы в Венгрии первый раз. И как только мы сошли с поезда - и то, что мы увидели при поездке
- ИИрина13 марта 2024Анжелика - знающий и любящий свою страну гид. Экскурсия хорошо организована. Комфортабельный транспорт. Анжелика заботится о своих клиетнах, помогает при покупках, обладает чувством юмора. Мы провели в её компании чудесный день. Чего и вам желаем.
- OOksana20 июня 2023Эгер- чудесный маленький городок, где замечательно побродить по тихим улочкам и забраться на стену крепости, откуда открывается панормамный вид на
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Однодневные»
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