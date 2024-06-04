Однодневные – экскурсии в Будапеште

Найдено 6 экскурсий в категории «Однодневные» в Будапеште на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
На машине
20 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Маленькие жемчужины большой реки: путешествие по Вишеграду и Сентендре
Познакомьтесь с сокровищами Венгрии вне Будапешта: мистический Вишеград и колоритный Сентендре ждут вас
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
220 за всё до 4 чел.
Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
На автобусе
55 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Озеро Балатон: курортный Балатонфюред, Тихань и термальный Хевиз
Погрузитесь в мир венгерских красот: от целебных вод Балатонфюреда до термального озера Хевиз. Путешествие, полное открытий и релаксации
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
Расписание: в четверг в 08:00
8 авг в 08:00
15 авг в 08:00
100 за человека
В Эгер - на родину Бычьей крови
На машине
18 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Эгер - на родину Бычьей крови: путешествие из Будапешта
Погрузитесь в мир венгерских традиций с экскурсией в Эгер: от термальных источников до легендарного вина Бычья Кровь
Начало: У вашего отеля
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
400 за всё до 4 чел.
По Будапешту и сказочному Сентэндре
На машине
На микроавтобусе
25 отзывов
8 часов
Индивидуальная
Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
321 за человека
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
На машине
20 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по живописной излучине Дуная
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
300 за всё до 7 чел.
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
На автобусе
30 отзывов
10 часов
Групповая
до 16 чел.
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
Расписание: в пятницу в 08:30
9 авг в 08:30
16 авг в 08:30
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    OLGA
    4 июня 2024
    Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
    Экскурсия прошла великолепно. Анжелика замечательный гид и человек. Помимо запланированного маршрута узнали очень много интересного о жизни в Венгрии. У нас осталось очень яркое впечатление от посещенных нами мест и Вашими познаниями об этих местах! Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    9 апреля 2024
    Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
    Мы в Венгрии первый раз. И как только мы сошли с поезда - и то, что мы увидели при поездке
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    в нашу гостиницу, ввергло нас в уныние и тоску от неправильно выбранного места отпуска. На следующий день у нас был тур. И то что показала нам Анжелика, это было волшебное путешествие в мир прекрасного и удивительного. Она влюбила нас в Будапешт и Венгрию. Мы в восторге от красоты, истории и конечно же еды (опять же мест порекомендованных нам нашим,- самым эрудированным и образованным гидом). Анжелика- спасибо вам! Владимир и Елена.

  • И
    Ирина
    13 марта 2024
    Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
    Анжелика - знающий и любящий свою страну гид. Экскурсия хорошо организована. Комфортабельный транспорт. Анжелика заботится о своих клиетнах, помогает при покупках, обладает чувством юмора. Мы провели в её компании чудесный день. Чего и вам желаем.
  • O
    Oksana
    20 июня 2023
    Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
    Эгер- чудесный маленький городок, где замечательно побродить по тихим улочкам и забраться на стену крепости, откуда открывается панормамный вид на
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    окрестности. Мы искупались в пещерах с термальной водой в Демьене, пообедали в красивейшем месте в деревне красивых женщин. Продегустировали и купили вино. Блаженство для тела и души. Инна, экскурсовод, добрый и чуткий человек, рассказывала нам об исторических событиях и традициях Венгрии легко и ненавязчиво. Время пролетело незаметно. Должна сказать, что я вскольз упомянула, что мечтаю увидеть поле лаванды. На следующий день Инна принесла мне букетик лаванды из своего сада, который я засушила теперь на память. Очень мило и трогательно для меня. И мы, в поездке к озеру Балатон, завернули-таки в одно местечко, где есть поле лаванды. Так, что, благодаря добрым людям, мечты сбываются. Я счастлива и благодарна Инне, шоферу Виктору и всем организаторам экскурсии. Все было организовано безукоризненно, точно и в срок. Были учтены все наши пожелания. Большое сердечное спасибо, Оксана.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Однодневные»

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  1. Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
  2. Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
  3. В Эгер - на родину Бычьей крови
  4. По Будапешту и сказочному Сентэндре
  5. Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Парламент
  2. Дунай
  3. Рыбацкий бастион
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Площадь Героев
  8. Гора Геллерт
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в августе 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Однодневные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 90 до 400. Туристы уже оставили гидам 168 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Однодневные», 168 ⭐ отзывов, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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