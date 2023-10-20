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прогулку по центру города и непродолжительную поездку по исторической линии метро. Хорошо продуманы остановки по маршруту, есть время для фотографий. Экскурсия хорошо подходит для начала знакомства с городом. Материал экскурсии включает не только исторические факты и цифры (которые, конечно, нужны и интересны), но и информацию о современной жизни живого города, которую может рассказать только сам житель города. Илья произвел впечатление не только хорошего гида с отличным знанием истории Будапешта и Венгрии, но и доброжелательного человека с хорошим чувством юмора, готовностью ответить на интересующие гостей города вопросы. Отдельное спасибо Илье за "шпаргалку" туриста - файл в мессенджере с емкой и полезной информацией (транспорт, кафе, сувениры, интересные для посещения места). На экскурсии я была единственным туристом - что не могло не удивить - с одной стороны приятно и странно, что даже из-за одного туриста экскурсия проводится, не отменяется; с другой стороны - грустно, что нашелся только один русскоязычный турист. Спасибо Илье за экскурсию!