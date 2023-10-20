Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 17 экскурсий в категории «История и культура» в Будапеште на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Будапешту
Групповая
4 часа
163 отзыва
Обзорная экскурсия по Будапешту
Расписание: Ежедневно в 09:30
30 за человека
Экскурсия в Вену из Будапешта
Групповая
12 часов
85 отзывов
Экскурсия в Вену из Будапешта
Расписание: Среда, Воскресенье в 08:00
100 за человека
Излучина Дуная
Групповая
10 часов
75 отзывов
Излучина Дуная
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
75 за человека
Ежедневная пешеходная экскурсия по Будапешту
Групповая
2 часа
34 отзыва
Ежедневная пешеходная экскурсия по Будапешту
Расписание: Ежедневно в 15:15
25 за человека
Обзорная экскурсия по Будапешту
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Обзорная экскурсия по Будапешту
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 165 за экскурсию
Экскурсия в Печ и Виллань
Групповая
12 часов
15 отзывов
Экскурсия в Печ и Виллань
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
90 за человека
Излучина Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Излучина Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно. в 08:00
240 за экскурсию
Венгерский Модерн
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
11 отзывов
Венгерский Модерн
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
25 за человека
Экскурсия в Дьёр и Братиславу
Групповая
12 часов
11 отзывов
Экскурсия в Дьёр и Братиславу
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
90 за человека
Храмы и Соборы Будапешта
Групповая
5 часов
7 отзывов
Храмы и Соборы Будапешта
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:30
40 за человека
Огни вечернего Будапешта
Групповая
2 часа
7 отзывов
Огни вечернего Будапешта
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 19:00
40 за человека
Путешествие из Будапешта в Вену
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие из Будапешта в Вену
Расписание: Ежедневно. в 08:00
от 400 за экскурсию
Обзорная экскурсия по Будапешту (из аэропорта)
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Обзорная экскурсия по Будапешту (из аэропорта)
Обзорная автомобильная экскурсия со встречей в аэропорту. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 08:00
185 за экскурсию
Излучина Дуная: Вышеград - Сентендре
Индивидуальная
7 часов
Излучина Дуная: Вышеград - Сентендре
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 200 за экскурсию
Тихань - Кестхей - Хевиз
Индивидуальная
10 часов
Тихань - Кестхей - Хевиз
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 08:00
от 370 за экскурсию
Дьёр и аббатство Паннонхалма
Индивидуальная
10 часов
Дьёр и аббатство Паннонхалма
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 08:00
от 300 за экскурсию
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер
Индивидуальная
10 часов
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 08:00
от 370 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    20 октября 2023
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Будапешту
    Посетила экскурсию 16 октября 2023 (маршрут по Пешту), гид - Илья. От экскурсии остались исключительно положительные впечатления! Маршрут включает пешеходную
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    прогулку по центру города и непродолжительную поездку по исторической линии метро. Хорошо продуманы остановки по маршруту, есть время для фотографий. Экскурсия хорошо подходит для начала знакомства с городом. Материал экскурсии включает не только исторические факты и цифры (которые, конечно, нужны и интересны), но и информацию о современной жизни живого города, которую может рассказать только сам житель города. Илья произвел впечатление не только хорошего гида с отличным знанием истории Будапешта и Венгрии, но и доброжелательного человека с хорошим чувством юмора, готовностью ответить на интересующие гостей города вопросы. Отдельное спасибо Илье за "шпаргалку" туриста - файл в мессенджере с емкой и полезной информацией (транспорт, кафе, сувениры, интересные для посещения места). На экскурсии я была единственным туристом - что не могло не удивить - с одной стороны приятно и странно, что даже из-за одного туриста экскурсия проводится, не отменяется; с другой стороны - грустно, что нашелся только один русскоязычный турист. Спасибо Илье за экскурсию!

  • K
    Konstantin
    9 апреля 2023
    Излучина Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
    Экскурсия понравилась. Андрей грамотно распределил время на все три города. Отвечал на все наши вопросы, рассказывал много интересного и познавательного
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    о Венгрии и тех местах где мы побывали. Время пролетело быстро. Переезды не утомительны. Огромное спасибо! Единственное, нам не хватило немного времени побольше погулять по Сентендре. Наверное, в десяти часовую экскурсию сложно уместить три города да ещё с дополнительными остановками. Но это повод побывать в этом прекрасном месте ещё раз!

  • А
    Арина М.
    15 марта 2022
    Винные дороги Этьека и замок Брунсвик
    Спасибо экскурсоводу Андрею за насыщенную фактами и местами экскурсию. В целом, экскурсия получилась приятная, неторопливая. От города отъезжали недалеко, что позволило не тратить много времени на дорогу.
  • С
    Сергей Ш.
    24 февраля 2022
    Винные дороги Этьека и замок Брунсвик
    Супер экскурсия. Многие в отзывах пишут, что коньком является визит на винодельню. Там действительно здорово. Но музей, посвященный Бетховену, тоже заслуживает особого внимания, можно, конечно, там провести и чуть больше времени. Спасибо огромное гиду Андрею за профессионализм и чувство юмора.
  • С
    Сергей
    24 февраля 2022
    Обзорная экскурсия по Будапешту
    Отличный экскурсовод Жанна. Даже нам, не в первый раз приезжающим в Венгрию, было очень интересно и познавательно.
  • O
    Oleh
    14 января 2022
    Обзорная экскурсия по Будапешту
    Спасибо! Нам понравилось!
  • M
    Mikhail
    6 января 2022
    Излучина Дуная
    Не понравилось, что на экскурсии люди были не в масках. А так - достаточно хорошо организовано, красивые виды, экскурсовод был
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    хороший, знает тему, можно задать дополнительные вопросы и получить ответы. По таймингу всё хорошо, а это огромный плюс! Еда не сказать бы что супер, но нормальная.

  • I
    Ilya
    3 января 2022
    Излучина Дуная
    Отличная экскурсия
  • Е
    Елена
    25 декабря 2021
    Обзорная экскурсия по Будапешту
    Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод Светлана, много интересной информации о Будапеште
  • Л
    Людмила
    4 декабря 2021
    Обзорная экскурсия по Будапешту
    Экскурсия понравилась. Повезло с гидом Ларисой. Очень много рассказала. Погода была отличной. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «История и культура»

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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "История и культура" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 25 до 400. Туристы уже оставили гидам 442 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 17 экскурсий на 2024 год по теме «История и культура», 442 ⭐ отзыва, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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