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По популярности
Групповая
4 часа
Расписание: Ежедневно в 09:30
€30 за человека
Групповая
12 часов
Расписание: Среда, Воскресенье в 08:00
€100 за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
€75 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Будапешту
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €165 за экскурсию
Групповая
12 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
€90 за человека
Индивидуальная
10 часов
Излучина Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно. в 08:00
€240 за экскурсию
Групповая
2.5 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€25 за человека
Групповая
12 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
€90 за человека
Групповая
5 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:30
€40 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 19:00
€40 за человека
Индивидуальная
10 часов
Расписание: Ежедневно. в 08:00
от €400 за экскурсию
Индивидуальная
5 часов
Обзорная экскурсия по Будапешту (из аэропорта)
Обзорная автомобильная экскурсия со встречей в аэропорту. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 08:00
€185 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Излучина Дуная: Вышеград - Сентендре
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €200 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Тихань - Кестхей - Хевиз
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 08:00
от €370 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Дьёр и аббатство Паннонхалма
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 08:00
от €300 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 08:00
от €370 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна20 октября 2023Посетила экскурсию 16 октября 2023 (маршрут по Пешту), гид - Илья. От экскурсии остались исключительно положительные впечатления! Маршрут включает пешеходную
- KKonstantin9 апреля 2023Экскурсия понравилась. Андрей грамотно распределил время на все три города. Отвечал на все наши вопросы, рассказывал много интересного и познавательного
- ААрина М.15 марта 2022Винные дороги Этьека и замок БрунсвикСпасибо экскурсоводу Андрею за насыщенную фактами и местами экскурсию. В целом, экскурсия получилась приятная, неторопливая. От города отъезжали недалеко, что позволило не тратить много времени на дорогу.
- ССергей Ш.24 февраля 2022Винные дороги Этьека и замок БрунсвикСупер экскурсия. Многие в отзывах пишут, что коньком является визит на винодельню. Там действительно здорово. Но музей, посвященный Бетховену, тоже заслуживает особого внимания, можно, конечно, там провести и чуть больше времени. Спасибо огромное гиду Андрею за профессионализм и чувство юмора.
- ССергей24 февраля 2022Отличный экскурсовод Жанна. Даже нам, не в первый раз приезжающим в Венгрию, было очень интересно и познавательно.
- OOleh14 января 2022Спасибо! Нам понравилось!
- MMikhail6 января 2022Не понравилось, что на экскурсии люди были не в масках. А так - достаточно хорошо организовано, красивые виды, экскурсовод был
- IIlya3 января 2022Отличная экскурсия
- ЕЕлена25 декабря 2021Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод Светлана, много интересной информации о Будапеште
- ЛЛюдмила4 декабря 2021Экскурсия понравилась. Повезло с гидом Ларисой. Очень много рассказала. Погода была отличной. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «История и культура»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
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