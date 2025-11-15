Хотите купить квартиру в Будапеште — или просто понять, как здесь живут? На этой экскурсии вы заглянете внутрь домов старого Пешта, узнаете, зачем нужны галереи и почему дворы здесь всегда
Описание экскурсииЭкскурсия — для тех, кто всерьёз задумывается о покупке жилья в Будапеште или просто хочет понять, как устроен быт венгров. Вместе с гидом вы прогуляетесь по старому Пешту — самому колоритному району города, где в каждом дворе чувствуется дух Центральной Европы. Вас ждёт погружение в архитектурные и бытовые особенности венгерской жизни: заглянете в закрытые дворы, узнаете, зачем здесь нужны галереи и почему жители не шумят по вечерам. Гид расскажет о типах жилья, характерных для Будапешта, и объяснит, чем венгерская система отличается от российской. Вы побываете в типичной городской квартире и увидите, как сочетаются исторические интерьеры с современной практикой жизни. Это отличная возможность наглядно оценить качество строительства, понять структуру жилья и атмосферу жилых районов. В финале экскурсии — кофе-пауза в одном из местных кафе. За чашкой кофе вы сможете обсудить увиденное и наметить свои будущие шаги, будь то инвестиции, переезд или просто лучшее понимание города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Vörösmarty tér
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Будапешта
Мини-группа
до 10 чел.
По Будапешту на велосипеде
Прокатитесь по велодорожкам Будапешта, посетите знаковые места и узнайте интересные факты о городе. Отличный способ увидеть всё за один день
Начало: Возле Цепного моста
Расписание: ежедневно в 13:30 и 15:30
Завтра в 13:30
17 ноя в 13:30
€24 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Интересный Будапешт: путешествие от истории к современности
Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией
20 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
€175
€194 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт с высоты птичьего полета
Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Вас ждут захватывающие виды и уникальные рассказы
Завтра в 10:00
17 ноя в 10:00
€250 за всё до 4 чел.