Какими только эпитетами не награждают Будапешт. И я тоже хочу добавить в эту копилку наград еще одну: сладкий. Давайте вместе откроем карамельным ключем его тайны и истории!
Описание экскурсии
Рецепт экскурсии
- Мы начнём ее со знакомства со сладкой улицей. Я расскажу об истории сладостей от самых первых лакомств до шедевров современного кондитерского исскуства. Мы будем путешественниками во времени, будем даже переодеваться и заходить в старинные и современные кофейни. Вы узнаете о сладостях 15 века короля Матяша и о свадебных традициих в Венгрии — например, зачем на свадьбе молоток).
Сделаем остановку на дегустацию пирожных (за доплату) в историческом кафе с бокалом шампанского (бесплатно) или шариком мороженного (бесплатно) детям
- В Венгрии есть именные пирожные и торт отечества. В центре города зайдем в кондитерскую, где вы познакомитесь с победителями конкурса кондитеров. Именно их торты носят необычные названия и выделяются особыми табличками.
- А в кафе Molnar, где при вас испекут ароматный «кюртош калач», вы тут же его продегустируете.
- Мы пройдем мимо медовых пряников, которые будут заманивать нас в магазин сувениров, ведь нас ждет следующая остановка в самой знаменитой кондитерской Будапешта Жербо (Gerbeaud) с большим выбором классических венгерских пирожных. Вы узнаете, что надо привозить из Венгрии.
- Какой кофе пили и какое любят сейчас? Из каких чашек? На каких стульчиках сидели? Вас ждут традиции, легенды, приметы и многое другое.
Кому подойдет экскурсия
Всем сластенам и гурманам! Всё, что вы увидите и попробуете, можно купить, чтобы увезти с собой сладкий сувенир из Будапешта.
Организационные детали
- Маршрут можно менять по вашим пожеланиям
- Экскурсия пешеходная, но подойдет для любой погоды
- Кофе и пирожное вы оплачиваете самостоятельно. Я принесу сладости в качестве дополнительных дегустаций
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1463 туристов
Живу в Будапеште, лицензированный гид, делюсь любовью и знаниями о городе. Мои прогулки — озорные и тёплые, дружелюбные и эмоциональные, вкусные и комфортные. Тайные уголки и дворики, классика и нетуристические
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Если вы думаете, что знаете, что такое сладкая жизнь — значит, вы просто ещё не были на экскурсии «Сладкий Будапешт» с Валерией! 🍰 Валерия — это настоящий фонтан энергии и
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Н
всем добрый день! боитесь жары и сидите в отеле? А зря!) мы рискнули и отправились в приключение с Валерией и не пожалели! интресно, вкусно, познавательно, красиво и не забываемо!
огромное спасибо Валерии!
огромное спасибо Валерии!
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Г
Огромная благодарность Валерии за замечательную и содержательную экскурсию по «сладким» местам Будапешта! Экскурсия была достаточно информативно насыщенной, при этом прошла в дружеской и позитивной атмосфере, которую Валерия с легкостью создает своим дружелюбным настроем!
В следующий раз обязательно Фарфоровый Будапешт с Валерией!
В следующий раз обязательно Фарфоровый Будапешт с Валерией!
Валерия
Ответ организатора:
Благодарю за теплые слова!!! Было приятно с вами погулять!! Жду снова в Будапеште!!
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Отличная экскурсия для сладкоежек и не только…. все в позитиве, интересно, вкусно и занимательно!!! Валерия поразила глубиной своих знаний и изучением истории становления кондитерских мастерских в Будапеште.
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В
Прекрасное владение как историей так и современной жизнью. Огромное количество интереснейшей информации. Сладости Будапешта конечно же на высоте. Как впрочем и не только сладости.
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Это было великолепная, познавательная и сладкая экскурсия. Вся наша семья была просто в восторге!
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