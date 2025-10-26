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Сладкий Будапешт

Изумительная экскурсия! Интересно, весело, вкусно, оригинально! Будапешт действительно сладкий!
Какими только эпитетами не награждают Будапешт. И я тоже хочу добавить в эту копилку наград еще одну: сладкий. Давайте вместе откроем карамельным ключем его тайны и истории!
5
36 отзывов
Сладкий Будапешт
Сладкий Будапешт
Сладкий Будапешт

Описание экскурсии

Рецепт экскурсии

  • Мы начнём ее со знакомства со сладкой улицей. Я расскажу об истории сладостей от самых первых лакомств до шедевров современного кондитерского исскуства. Мы будем путешественниками во времени, будем даже переодеваться и заходить в старинные и современные кофейни. Вы узнаете о сладостях 15 века короля Матяша и о свадебных традициих в Венгрии — например, зачем на свадьбе молоток).
    Сделаем остановку на дегустацию пирожных (за доплату) в историческом кафе с бокалом шампанского (бесплатно) или шариком мороженного (бесплатно) детям
  • В Венгрии есть именные пирожные и торт отечества. В центре города зайдем в кондитерскую, где вы познакомитесь с победителями конкурса кондитеров. Именно их торты носят необычные названия и выделяются особыми табличками.
  • А в кафе Molnar, где при вас испекут ароматный «кюртош калач», вы тут же его продегустируете.
  • Мы пройдем мимо медовых пряников, которые будут заманивать нас в магазин сувениров, ведь нас ждет следующая остановка в самой знаменитой кондитерской Будапешта Жербо (Gerbeaud) с большим выбором классических венгерских пирожных. Вы узнаете, что надо привозить из Венгрии.
  • Какой кофе пили и какое любят сейчас? Из каких чашек? На каких стульчиках сидели? Вас ждут традиции, легенды, приметы и многое другое.

Кому подойдет экскурсия

Всем сластенам и гурманам! Всё, что вы увидите и попробуете, можно купить, чтобы увезти с собой сладкий сувенир из Будапешта.

Организационные детали

  • Маршрут можно менять по вашим пожеланиям
  • Экскурсия пешеходная, но подойдет для любой погоды
  • Кофе и пирожное вы оплачиваете самостоятельно. Я принесу сладости в качестве дополнительных дегустаций

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1463 туристов
Живу в Будапеште, лицензированный гид, делюсь любовью и знаниями о городе. Мои прогулки — озорные и тёплые, дружелюбные и эмоциональные, вкусные и комфортные. Тайные уголки и дворики, классика и нетуристические
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маршруты, информация из первых рук, судьбы и истории жителей города, фарфор, наука, гастрономия и архитектура — всё это на моих экскурсиях. Прекрасный организатор и переводчик. По образованию педагог, владею французским и венгерским языками. А ещё я написала детскую книгу-экскурсию с дополненной виртуальной реальностью о Будапеште и книгу о венгерских кофейнях и сладостях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
3
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2
1
Irina
Если вы думаете, что знаете, что такое сладкая жизнь — значит, вы просто ещё не были на экскурсии «Сладкий Будапешт» с Валерией! 🍰 Валерия — это настоящий фонтан энергии и
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энциклопедия венгерских десертов в одном лице. С ней по городу не гуляешь, а словно участвуешь в гастрономическом приключении, где каждое новое здание пахнет ванилью и свежей выпечкой.
С юмором, вкусом и любовью к делу, Валерия превращает экскурсию в праздник для всех чувств.
Рекомендуем всем сладкоежкам и просто любителям ярких впечатлений — после этой прогулки жизнь точно станет слаще! 🍫✨

Если вы думаете, что знаете, что такое сладкая жизнь — значит, вы просто ещё не были
Если вы думаете, что знаете, что такое сладкая жизнь — значит, вы просто ещё не были
Если вы думаете, что знаете, что такое сладкая жизнь — значит, вы просто ещё не были
Если вы думаете, что знаете, что такое сладкая жизнь — значит, вы просто ещё не были
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Н
всем добрый день! боитесь жары и сидите в отеле? А зря!) мы рискнули и отправились в приключение с Валерией и не пожалели! интресно, вкусно, познавательно, красиво и не забываемо!
огромное спасибо Валерии!
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Г
Огромная благодарность Валерии за замечательную и содержательную экскурсию по «сладким» местам Будапешта! Экскурсия была достаточно информативно насыщенной, при этом прошла в дружеской и позитивной атмосфере, которую Валерия с легкостью создает своим дружелюбным настроем!
В следующий раз обязательно Фарфоровый Будапешт с Валерией!
Валерия
Валерия
Ответ организатора:
Благодарю за теплые слова!!! Было приятно с вами погулять!! Жду снова в Будапеште!!
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Зара
Отличная экскурсия для сладкоежек и не только…. все в позитиве, интересно, вкусно и занимательно!!! Валерия поразила глубиной своих знаний и изучением истории становления кондитерских мастерских в Будапеште.
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В
Прекрасное владение как историей так и современной жизнью. Огромное количество интереснейшей информации. Сладости Будапешта конечно же на высоте. Как впрочем и не только сладости.
Прекрасное владение как историей так и современной жизнью. Огромное количество интереснейшей информации. Сладости Будапешта конечно же
Прекрасное владение как историей так и современной жизнью. Огромное количество интереснейшей информации. Сладости Будапешта конечно же
Прекрасное владение как историей так и современной жизнью. Огромное количество интереснейшей информации. Сладости Будапешта конечно же
Прекрасное владение как историей так и современной жизнью. Огромное количество интереснейшей информации. Сладости Будапешта конечно же
Прекрасное владение как историей так и современной жизнью. Огромное количество интереснейшей информации. Сладости Будапешта конечно же
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анна
Это было великолепная, познавательная и сладкая экскурсия. Вся наша семья была просто в восторге!
Это было великолепная, познавательная и сладкая экскурсия. Вся наша семья была просто в восторге!
Это было великолепная, познавательная и сладкая экскурсия. Вся наша семья была просто в восторге!
Это было великолепная, познавательная и сладкая экскурсия. Вся наша семья была просто в восторге!
Это было великолепная, познавательная и сладкая экскурсия. Вся наша семья была просто в восторге!
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