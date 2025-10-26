читать дальше уменьшить энциклопедия венгерских десертов в одном лице. С ней по городу не гуляешь, а словно участвуешь в гастрономическом приключении, где каждое новое здание пахнет ванилью и свежей выпечкой.

С юмором, вкусом и любовью к делу, Валерия превращает экскурсию в праздник для всех чувств.

Рекомендуем всем сладкоежкам и просто любителям ярких впечатлений — после этой прогулки жизнь точно станет слаще! 🍫✨

Если вы думаете, что знаете, что такое сладкая жизнь — значит, вы просто ещё не были на экскурсии «Сладкий Будапешт» с Валерией! 🍰 Валерия — это настоящий фонтан энергии и