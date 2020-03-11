54 отзыва оставили туристы

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Будапешт как на ладони

Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле с панорамной крышей

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4.5 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

195 за экскурсию

У этой экскурсии54 отзыва
5
Gulnara
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Gulnara – Гид в Будапеште
Вы насладитесь чарующими видами многовековой столицы мадьяров из окна и крыши комфортной машины, в которой не страшны холод, дождь или знойная жара.

По пути я легко и ненавязчиво расскажу историю 📖 возникновения Будапешта, его тайны и легенды, а также новости из современной жизни горожан.

Вы узнаете удивительные факты о первых мировых достижениях венгров-изобретателей, местных традициях и многовековой связи России и Венгрии.

Мы обязательно сделаем остановки в самых красивых местах и панорамных площадках венгерской столицы, где Будапешт предстанет перед вами во всем величии!
Будапешт как на ладони
Будапешт как на ладони

Что вас ожидает

Будапешт с высоты птичьего полета
В первой части экскурсии мы отправимся на самую красивую и захватывающую дух смотровую площадку Будапешта — гору Геллерт, с которой вы действительно увидите Будапешт «как на ладони»! Вам откроются Буда, Пешт и Обуда. Я расскажу историю возникновения и объединения этих трех городов. Вы увидите соединившие их мосты, услышите легенды горы Геллерт и полюбуетесь видом Дуная и Будайских гор. После чего мы спустимся еще на одну видовую точку, где находится Философский сад. Прокатимся по набережной Дуная Будайской стороны с ренессансными постройками XIX века и поднимемся на Крепостную гору — место, где была основана Буда. Вы прогуляетесь по средневековым улочкам крепостного городка и восхититесь красотой Королевского дворца, церкви короля Матяша и Рыбацкого бастиона. А еще подниметесь на смотровую площадку, откуда открывается фантастическая панорама Пешта с Парламентом и Базиликой Св.Иштвана.

Церкви трех религий
Полюбовавшись красотами Буды и Пешта, мы отправимся в третью часть Будапешта — Обуду, что означает «старый Буда». Вы узнаете, как кельты основали Обуду еще до нашей эры, а римляне построили там свой город Аквинкум. Наш путь пройдет по первой римской дороге via Romana, мимо старинных турецких купален. Я расскажу о наследии турок, сохранившемся после 150-летнего ига, и знаменитых венгерских купальнях. Далее мы проедем над Дунаем по французскому мосту Маргит в Пешт, увидим деловую часть города и памятники архитектуры XIX столетия: парламент, Базилику Св.Иштвана и дворцы на площади Свободы. Вы посетите площадь трех конфессий и посмотрите на самую большую в Венгрии евангельскую церковь и крупнейшую в Европе синагогу.

Парадный проспект Андраши
Завершающей частью экскурсии станет главная артерия венгерской столицы — проспект Андраши. Я расскажу о его самых красивых зданиях, первом на европейском континенте метро, знаменитых венгерских изобретателях и памятниках известным личностям на площади Героев, венчающей проспект. По желанию, вы сможете выйти на этой площади, сделать красивые снимки и погулять в городском парке, где расположены несколько интересных объектов великолепной венгерской архитектуры: Музей изобразительных искусств, Выставочный центр, замок Вайдахуняд, купальня Сечени и зоопарк. На этом мы закончим погружение в многовековую историю Будапешта и Венгрии. А чтобы отдохнуть и уложить в голове новую информацию, вы сможете после окончания экскурсии посидеть у пруда в парке летом или покататься на коньках на самом большом открытом катке Европы зимой. Также, по желанию, я отвезу вас в одну из купален или ресторан. Вы почувствуете себя дорогими гостями европейской столицы и увезете с собой самое приятное впечатление о ней.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включен входной билет на смотровую площадку Рыбацкого бастиона (открыта с мая по октябрь) — 1000 форинтов (3 евро).

Будапешт как на ладони
Будапешт как на ладони
Будапешт как на ладони
Будапешт как на ладони

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Gulnara
Gulnara
Я — дипломированный гид по Венгрии. Очень люблю эту маленькую страну за ее дружелюбный народ, интереснейшую историю и культуру, приятный климат и комфортное проживание. Я живу в Будапеште 14 лет, но каждый день, проезжая или проходя по улицам города, замечаю новые детали и читаю о них увлекательные факты. С удовольствием поделюсь своими знаниями!
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54 отзыва оставили туристы

11 марта 2020
Очень понравилась экскурсия! Гулнара замечательный человек, хорошо разбирающийся в истории и отлично знающий любимый город. Может посоветовать инетерсные, не турестические места для посещения. Обязательно обратимся к ней еще, когда в следующий раз посетим этот прекрасный город :)
25 февраля 2020
Уважаемая Гульнара, Огромное спасибо от нашей семьи за потрясающую экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Несмотря на то, что Ваша экскурсия была не первой у нас в Будапеште - именно от Вас мы получили гораздо больше информации. Вы очень тактичны, спокойны и деликатны - это очень расслабляет и настраивает на нужный лад. Экскурсия прошла на одном дыхании. А ещё Вы настоящая красавица! И большое спасибо Вам за внимание! Очень неожиданно и трогательно :) Короче, мы влюблены в Вас! И (надеемся) до встречи в Будапеште ещё! (Непременно будем советовать Вас нашим друзьям) Всего Вам самого наилучшего!
23 февраля 2020
В первую очередь очень доволен отношением Гульнары к процессу, внимательностью, обходительностью и заинтересованностью! Замечательный маршрут, интересная подача материала.
14 января 2020
гуля очень коммуникабельный гид и было очень просто с ней вести встречные разговоры. поездка была спланирована толково, любые вопросы решались с ходу!молодец!проведя с гулей положен- ное время мы много узнали и поняли про Будапешт. гуля-спасибо большое и всего-всего хорошего!
7 января 2020
Великолепный экскурсовод, влюбленный в Будапешт. Очень хорошо организована экскурсия.
9 декабря 2019
Гульнара отлично провела экскурсию, весьма познавательно о городе, стране, людях. Для первого знакомства с Венгрией и Будапештом лучший вариант! Всем рекомендую!
2 декабря 2019
Добрый вечер всем)). Безумно рада нашей встрече с Гульнарой). Наш первый день в Будапеште был супер, благодаря ей. С полным комфортом, душевно и интересно прошла наша экскурсия)). Так что рекомендую ). И благодарю ))!
21 ноября 2019
Экскурсия прошла великолепно! Огромное спасибо Гульнаре, которая рассказала много интересного о Будапеште и мы ощутили весь потрясающий колорит венгерской столицы!
10 ноября 2019
Гуля... Стала нам ДРУГОМ, причем, практически сразу!)) Сомнений не было в этом гиде, вообще) НО, чтобы ВОТ "Душа легла"... Редкий случай 🤗 Хотя, это не про нас - нам с ЛЮДЬМИ всегда везёт!!!))) Тут много хорошего про Гулю написано - подпишусь под каждым (хорошим) словом. НО. Теперь, она - моя подруга, сорри!))) 🤷‍♀️💓 Что касается именно данной экскурсии - это было для нас настоящее ЧУДО (во всех смыслах)), т. к. погода 🤦‍♀️, а на комфортнейшем Мэрсе, с тактичным водителем замечательной, образованой, разносторонней, красивой 🤩 девушкой, мы УСПЕЛИ НЕВОЗМОЖНОЕ!!!))) Ещё раз, спасибо, дорогая!))) 🙏
5 ноября 2019
Экскурсия понравилась. Гульнара очень приятный и компетентный экскурсовод. Жаль, что Погода подкачала.
Ещё 44 отзыва

Gulnara проводит ещё 1 экскурсию

Будапешт — венгерский ПарижБудапешт — венгерский ПарижБудапешт — венгерский Париж
150 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Погрузиться в мир аристократов, рассмотреть роскошные театры и дворцы и заглянуть в элегантное кафе
Вы узнаете, как венгерская знать, часто бывавшая в Париже, решила воплотить красоту французской столицы у себя на родине. Рассмотрите главные парижские места Будапешта, выполненные с имперским шиком, продегустируете паштет из печенки с токайским вином и почувствуете себя великосветским дворянином XIX века.

Обзорные экскурсии в Будапеште

Ежедневная прогулка по БудапештуЕжедневная прогулка по БудапештуЕжедневная прогулка по Будапешту
20 за человека
2 часа
480 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Выбирайте один из двух маршрутов и открывайте для себя аутентичный Будапешт! Вы увидите главные достопримечательности города, прогуляетесь по богемному кварталу, познакомитесь с историей венгерской столицы, полюбуетесь панорамными видами со смотровых площадок и узнаете о культуре и традициях венгерского народа.
Прогулки по БудапештуПрогулки по БудапештуПрогулки по Будапешту
От 65 за экскурсию
3 часа
514 отзывов
Знакомство с теми местами города, которые интересны именно вам, без туристической суеты
Мои прогулки по любимому Будапешту — без беготни и обезличенности, характерных для больших групп туристов. Мы заранее обсудим ваши предпочтения и отправимся исследовать Буду, Пешт или другие части города. Вы увидите как известные достопримечательности, так и красивые места, не входящие в классические маршруты. И конечно, узнаете сотни интересных фактов о Будапеште, Венгрии и венграх.
Пешком по главным местам БудапештаПешком по главным местам БудапештаПешком по главным местам Будапешта
95 за экскурсию
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69 отзывов
Величественные площади и дворцы, важные памятники и прекрасный вид со смотровой площадки на горе
Чтобы проникнуться истинным духом венгерской столицы, нужно пройти по ее главным местам пешком. Так вы увидите не только дворцы и памятники, но и почувствуете ритм города, познакомитесь с его скрытыми местами и начнете лучше понимать местных жителей. Я проведу вас от самой красивой площади города Вёрёшмарти до дворца Вигадо, где выступали Лист и Брамс, покажу Будайскую гору, здание Парламента, мемориал «Башмачки». И, конечно, вы полюбуетесь видами Будапешта со смотровой площадки на горе.
Будапешт вдоль и поперекБудапешт вдоль и поперекБудапешт вдоль и поперек
120 за экскурсию
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13 отзывов
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть городские секреты на авто-пешеходной экскурсии
Вы проедете по всем знаковым местам Будапешта и услышите, какая улица была руслом реки 120 лет назад, что подарил венгерской столице Наполеон, к чему приводят ошибки архитекторов и кто такой «вомбат». А еще поздороваетесь с городовым и узнаете, как пройти через водяные столбы и не намокнуть!
Будапешт — гордость мадьяровБудапешт — гордость мадьяровБудапешт — гордость мадьяров
170 за экскурсию
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124 отзыва
Автопешеходная экскурсия по славному городу и погружение в подлинную историю Венгрии
Если вы оказались в Будапеште — поздравляю с открытием красивейшей жемчужины в ожерелье придунайских столиц. Вид моего родного города с высоты горы Геллерт уже сотни лет захватывает дух у миллионов приезжих и самих венгров — мадьяров. Величественный Дунай с грациозными мостами, старинная Буда на холмах и динамичный многогранный Пешт — это надо увидеть целиком и рассмотреть в деталях, чем вы и займётесь на моей экскурсии. Я покажу вам город таким, каким его знают коренные жители, чтобы вам хотелось возвращаться сюда вновь и вновь.
Будапешт: маршрут-отличникБудапешт: маршрут-отличникБудапешт: маршрут-отличник
20 за человека
2 часа
3 отзыва
Обойти легендарные места венгерской столицы и узнать о городе чуть больше, чем всё
Это идеальный маршрут для тех, кто хочет успеть всё и сразу: я проведу вас по золотому кольцу Будапешта, чтобы вы увидели как главные символы города, так и тихие, но любопытные улочки. Содержание прогулки также обрадует всякого путешественника, ведь я расскажу не только о достопримечательностях, но и поделюсь проверенными советами о том, что, где и сколько стоит!

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