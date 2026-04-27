54 отзыва оставили туристы

Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Вас ждут захватывающие виды и уникальные рассказы
Представьте себе город, где история встречается с современностью, а древние легенды оживают на фоне величественных архитектурных шедевров.
Экскурсия «Будапешт как на ладони» приглашает вас насладиться чарующими видами многовековой столицы мадьяров, не читать дальшеуменьшить
беспокоясь о погодных условиях.
Вас ждет путешествие по самым красивым и значимым местам Будапешта, где вы узнаете удивительные факты о венгерских изобретателях, местных традициях и многовековой связи России и Венгрии. Подарите себе незабываемые впечатления, исследуя величие и красоту Будапешта
🏛 Парадный проспект Андраши и его достопримечательности
Что можно увидеть
Гора Геллерт
Философский сад
Крепостная гора
Королевский дворец
Церковь короля Матяша
Рыбацкий бастион
Парламент
Базилика Св. Иштвана
Евангельская церковь
Синагога
Проспект Андраши
Площадь Героев
Музей изобразительных искусств
Выставочный центр
Замок Вайдахуняд
Купальня Сечени
Зоопарк
Описание экскурсии
Будапешт с высоты птичьего полета
В первой части экскурсии мы отправимся на самую красивую и захватывающую дух смотровую площадку Будапешта — гору Геллерт, с которой вы действительно увидите Будапешт «как на ладони»! Вам откроются Буда, Пешт и Обуда. Я расскажу историю возникновения и объединения этих трех городов. Вы увидите соединившие их мосты, услышите легенды горы Геллерт и полюбуетесь видом Дуная и Будайских гор. После чего мы спустимся еще на одну видовую точку, где находится Философский сад. Прокатимся по набережной Дуная Будайской стороны с ренессансными постройками XIX века и поднимемся на Крепостную гору — место, где была основана Буда. Вы прогуляетесь по средневековым улочкам крепостного городка и восхититесь красотой Королевского дворца, церкви короля Матяша и Рыбацкого бастиона. А еще подниметесь на смотровую площадку, откуда открывается фантастическая панорама Пешта с Парламентом и Базиликой Св. Иштвана.
Церкви трех религий
Полюбовавшись красотами Буды и Пешта, мы отправимся в третью часть Будапешта — Обуду, что означает «старый Буда». Вы узнаете, как кельты основали Обуду еще до нашей эры, а римляне построили там свой город Аквинкум. Наш путь пройдет по первой римской дороге via Romana, мимо старинных турецких купален. Я расскажу о наследии турок, сохранившемся после 150-летнего ига, и знаменитых венгерских купальнях. Далее мы проедем над Дунаем по французскому мосту Маргит в Пешт, увидим деловую часть города и памятники архитектуры XIX столетия: парламент, Базилику Св. Иштвана и дворцы на площади Свободы. Вы посетите площадь трех конфессий и посмотрите на самую большую в Венгрии евангельскую церковь и крупнейшую в Европе синагогу.
Парадный проспект Андраши
Завершающей частью экскурсии станет главная артерия венгерской столицы — проспект Андраши. Я расскажу о его самых красивых зданиях, первом на европейском континенте метро, знаменитых венгерских изобретателях и памятниках известным личностям на площади Героев, венчающей проспект. По желанию, вы сможете выйти на этой площади, сделать красивые снимки и погулять в городском парке, где расположены несколько интересных объектов великолепной венгерской архитектуры: Музей изобразительных искусств, Выставочный центр, замок Вайдахуняд, купальня Сечени и зоопарк. На этом мы закончим погружение в многовековую историю Будапешта и Венгрии. А чтобы отдохнуть и уложить в голове новую информацию, вы сможете после окончания экскурсии посидеть у пруда в парке летом или покататься на коньках на самом большом открытом катке Европы зимой. Также, по желанию, я отвезу вас в одну из купален или ресторан. Вы почувствуете себя дорогими гостями европейской столицы и увезете с собой самое приятное впечатление о ней.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включен входной билет на смотровую площадку Рыбацкого бастиона (открыта с мая по октябрь) — 1000 форинтов (3 евро).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 463 туристов
Я — дипломированный гид по Венгрии. Очень люблю эту маленькую страну за ее дружелюбный народ, интереснейшую историю и культуру, приятный климат и комфортное проживание. Я живу в Будапеште 14 лет, но каждый день, проезжая или проходя по улицам города, замечаю новые детали и читаю о них увлекательные факты. С удовольствием поделюсь своими знаниями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
78
4
–
3
–
2
–
1
–
Д
Дмитрий
Всё очень понравилось. Походили, поездили, поговорили. Всё было интересно. Даже дети (ну почти уже дети) слушали с интересом. Всем советую. Очень удобно, когда есть машина с шофёром (это за дополнительную плату). Гид на не отвлекается на вождение авто, а проводит экскурсию. Плюс не теряем время на поиски парковки.
Гульнара
Ответ организатора:
Спасибо большое, Дмитрий! Вы замечательные, любознательные гости! Вдвойне приятно, когда молодежь заинтересовывается. Приезжайте еще!
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Наталья
Огромное спасибо Гульнаре за прекрасную экскурсию, комфортное передвижение и душевное общение! Удалось как посмотреть на волшебный Будапешт с высоты птичьего полета, так и полюбоваться вблизи красотами Будайской крепости, городского парка читать дальшеуменьшить
и других знаковых мест города. Благодаря Гульнаре узнали много нового как в общем об истории и культуре Будапешта и Венгрии, так и более тонкие детали, связанные с национальной кухней и местах, которые можно посетить в городе самостоятельно. Познакомиться и пообщаться с Гульнарой было очень приятно, Гульнара замечательный, очень внимательный и душевный человек и знающий, ответственный гид! Еще раз большое спасибо и привет от земляков с Урала 🥰
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D
Diana
Благодарим за чудесную экскурсию!) Гульнара - знающий гид и доброжелательный, душевный человек! Экскурсия прошла интересно, информативно, в удобном для нас темпе, по времени продлилась даже больше, чем было запланировано. Гульнара была на связи и после экскурсии, дала рекомендации, которые пригодились. Спасибо! ❤️
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Анна
Когда я впервые увидела Гульнару -такую элегантную и тонкую леди -мне было немного сложно представить её за рулем в течение долгих часов.. но, эта хрупкая женщина так виртуозно сочетала не читать дальшеуменьшить
всегда легкий драйв с занимательной беседой, что казалась какой-то Al-версией экскурсовода!) за полдня мы объездили почти весь город, побывав на абсолютно разных, но, каждый раз вызывающих глубокие эмоции локациях.. это были и панорамные места, и ключевые памятники архитектуры, мосты и площади, аутентичные улочки и дворы, прекрасный замок и даже каток! И все это сопровождалось интереснейшими историями с множеством занимательных фактов, рассказанными красивым литературным языком, а также очаровательными фото и видео, и даже милыми угощениями!) К концу нашей прогулки у меня было удивительное ощущение, будто я провела этот день с сестрой или близкой подругой, но, в максимально интеллигентной и утонченной версии!) В заключение, хотелось бы пожелать прекрасной Гульнаре сил, вдохновения и самых благодарных туристов!)🧚♀️💫
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Лалина
Шикарная экскурсия! Море информации, при этом не монотонно и скучно, а очень интересно подано, да так, что даже ребенок 11 лет не заскучал. Красивая машина, Гид просто восхитительная девушка! И покатала, и пофоткала, и угостила ликером), дала много дельных советов. На последок оставила нам свои контакты, в случае каких то вопросов. Просто в восторге!
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Katya
Гульнара отличный экскурсовод! Было очень увлекательно и познавательно! Профессионал своего дала, рекомендуем!