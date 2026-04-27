54 отзыва оставили туристы

беспокоясь о погодных условиях. Вас ждет путешествие по самым красивым и значимым местам Будапешта, где вы узнаете удивительные факты о венгерских изобретателях, местных традициях и многовековой связи России и Венгрии. Подарите себе незабываемые впечатления, исследуя величие и красоту Будапешта

Описание экскурсии

Будапешт с высоты птичьего полета

В первой части экскурсии мы отправимся на самую красивую и захватывающую дух смотровую площадку Будапешта — гору Геллерт, с которой вы действительно увидите Будапешт «как на ладони»! Вам откроются Буда, Пешт и Обуда. Я расскажу историю возникновения и объединения этих трех городов. Вы увидите соединившие их мосты, услышите легенды горы Геллерт и полюбуетесь видом Дуная и Будайских гор. После чего мы спустимся еще на одну видовую точку, где находится Философский сад. Прокатимся по набережной Дуная Будайской стороны с ренессансными постройками XIX века и поднимемся на Крепостную гору — место, где была основана Буда. Вы прогуляетесь по средневековым улочкам крепостного городка и восхититесь красотой Королевского дворца, церкви короля Матяша и Рыбацкого бастиона. А еще подниметесь на смотровую площадку, откуда открывается фантастическая панорама Пешта с Парламентом и Базиликой Св. Иштвана.

Церкви трех религий

Полюбовавшись красотами Буды и Пешта, мы отправимся в третью часть Будапешта — Обуду, что означает «старый Буда». Вы узнаете, как кельты основали Обуду еще до нашей эры, а римляне построили там свой город Аквинкум. Наш путь пройдет по первой римской дороге via Romana, мимо старинных турецких купален. Я расскажу о наследии турок, сохранившемся после 150-летнего ига, и знаменитых венгерских купальнях. Далее мы проедем над Дунаем по французскому мосту Маргит в Пешт, увидим деловую часть города и памятники архитектуры XIX столетия: парламент, Базилику Св. Иштвана и дворцы на площади Свободы. Вы посетите площадь трех конфессий и посмотрите на самую большую в Венгрии евангельскую церковь и крупнейшую в Европе синагогу.

Парадный проспект Андраши

Завершающей частью экскурсии станет главная артерия венгерской столицы — проспект Андраши. Я расскажу о его самых красивых зданиях, первом на европейском континенте метро, знаменитых венгерских изобретателях и памятниках известным личностям на площади Героев, венчающей проспект. По желанию, вы сможете выйти на этой площади, сделать красивые снимки и погулять в городском парке, где расположены несколько интересных объектов великолепной венгерской архитектуры: Музей изобразительных искусств, Выставочный центр, замок Вайдахуняд, купальня Сечени и зоопарк. На этом мы закончим погружение в многовековую историю Будапешта и Венгрии. А чтобы отдохнуть и уложить в голове новую информацию, вы сможете после окончания экскурсии посидеть у пруда в парке летом или покататься на коньках на самом большом открытом катке Европы зимой. Также, по желанию, я отвезу вас в одну из купален или ресторан. Вы почувствуете себя дорогими гостями европейской столицы и увезете с собой самое приятное впечатление о ней.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включен входной билет на смотровую площадку Рыбацкого бастиона (открыта с мая по октябрь) — 1000 форинтов (3 евро).