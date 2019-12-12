6 отзывов оставили туристы

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Три жемчужины Будапешта

Городские легенды, старинные постройки и места, где исполняются желания

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча колесо обозрения или нулевой км
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195 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
5
Valerie
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Valerie – Гид в Будапеште
Это обзорная прогулка 👣 по городу с акцентом на трех его самых красивых и интересных объектах: замке Вайдайхуняд, Рыбацком бастионе и здании Парламента.

По пути вы узнаете об истории 📖 Будапешта, услышите легенды и предания, символично описывающие происхождение старинных построек и памятников, и откроете тайные местечки, в которых обязательно стоит загадать желание!
Три жемчужины Будапешта
Три жемчужины Будапешта

Что вас ожидает

Легенда о битве драконов
Древние жители Земли однажды стали свидетелями страшной битвы, разразившейся на небесах. Оказалось, что среди облаков сражаются гигантские крылатые драконы. Всё небо было усеяно яркими сверкающими молниями, гремел оглушительный гром, сгустились огромные чёрные тучи. Началась жуткая гроза, и на людей пролился самый прекрасный дождь на свете — каждая капля представляла собой прелестную жемчужину. Драконов в Будапеште осталось совсем мало, и бояться их не нужно. Они превратились в каменные и металлические скульптуры. Три брата близнеца — один у музея и двое на входе в детском парке несут службу, и еще парочка спряталась во дворе центральной библиотеки. А вот «три жемчужины» Будапешта я вам смогу показать во время нашей экскурсии.

«Три жемчужины»

  • Вы осмотрите таинственный и волшебный замок Вайдайхуняд, где гномики читают на крыше книжки, на фасаде притаилась статуя графа Дракулы, а в старинной часовне молодые обмениваются кольцами во время свадебной церемонии. Вы узнаете историю и легенды замка, услышите рассказы о его обитателях, разберетесь в архитектурных стилях комплекса и сможете загадать желание, потерев перо у статуи Анонима.
  • Увидите великолепный Рыбацкий бастион, откуда открывается удивительный вид на город, эта площадка — лучшее место для панорамных снимков. Здесь я даже покажу вам селфи 1906 года, а еще познакомлю с местной белкой и ежиком. Вы посетите бывший доминиканский монастырь и спуститесь в настоящий лабиринт, а после — прогуляетесь по королевскому дворцу и снова загадаете желание в тайном местечке.
  • С бастиона вы увидите и третью жемчужину: венгерский Парламент! Это самое длинное здание в Венгрии и одна из самых больших правительственных резиденций во всей Европе, а строили его целых 19 лет! Парламентом можно любоваться бесконечно долго, он прекрасен и ранним утром, и поздним вечером при подсветке. Я расскажу самые интересные факты об этой величественной достопримечательности и познакомлю с его историей.
Три жемчужины Будапешта
Три жемчужины Будапешта
Три жемчужины Будапешта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала колесо обозрения или нулевой км.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valerie
Valerie
23 года живу в Будапеште, лицензированный гид, делюсь своей любовью и знаниями о городе. Со мной можно поехать на киностудию и в винные провинции, в Сентендре и в замок вечной любви. У меня озорные и теплые, дружелюбные, эмоциональные прогулки. Прекрасный организатор, переводчик.
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6 отзывов оставили туристы

12 декабря 2019
Валерия очень понравилась как гид, и сам маршрут был отличным! Мы очень хорошо погуляли по городу с годовалым малышом, вместе зашли в кафе попить вкусный кофе и затем продолжили маршрут) по окончании экскурсии мы даже не устали и продолжили уже сами гулять!
21 июля 2019
Просто отлично погуляли по Будапешту, знакомясь с его прошлым и настоящим. Валерия-прекрасный гид, способный ответить на любой вопрос. Но самое главное даже не в этом, а в том, что Венгрия и Будапешт стали для человека по-настоящему родными и любимыми. И эту любовь чувствуешь и проникаешься ей. Именно она делает экскурсию поистине незабываемой!
Елена
13 августа 2018
Великолепная Валерия и великолепная экскурсия !!!!! Все пролетело, как мгновенье)))) очень интересно, очень познавательно и очень очень вкусно))))
6 июня 2018
Отличный гид. Очень вежливый и интересный, а самое главное очень гибкий. Спасибо большое за экскурсии!
18 мая 2018
Смело рекомендую этого гида. Валерия замечательный экскурсовод. Я очень благодарна ей за умение передать атмосферу города, и любовь к городу, в котором она живет. Такт, внимательность, интеллигентная манера общения - все это покоряет. Отдельное спасибо за заранее приготовленные скидочные карты. За рекомендации " вкусных" мест. За вкуснейшие тортики и открытые секреты сладостей. Я в восторге)) Если Бог усмотрит еще раз мою поездку в Будапешт - обязательная часть программ - экскурсия с Валерией.
3 мая 2018
Валерия очень интересный и необычный рассказчик. Экскурсию провела по необычным и интересным местам Пешта, куда редко заходят туристы, но где можно вдохнуть колорит венгерских улочек, утопающих в тени плетущихся растений, послушать музыку рояля, звучащего из открытого окна и насладиться сладким вкусом необычных конфет с шампанским в магазине сладостей. А также выпить чашечку ароматного кофе или горячего шоколада с пирожком с капустой или рисом с яйцом в уютном тихом кафе "Живаго". Что может быть лучше во время отпуска?

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