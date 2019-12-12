6 отзывов оставили туристы

Легенда о битве драконов
Древние жители Земли однажды стали свидетелями страшной битвы, разразившейся на небесах. Оказалось, что среди облаков сражаются гигантские крылатые драконы. Всё небо было усеяно яркими сверкающими молниями, гремел оглушительный гром, сгустились огромные чёрные тучи. Началась жуткая гроза, и на людей пролился самый прекрасный дождь на свете — каждая капля представляла собой прелестную жемчужину. Драконов в Будапеште осталось совсем мало, и бояться их не нужно. Они превратились в каменные и металлические скульптуры. Три брата близнеца — один у музея и двое на входе в детском парке несут службу, и еще парочка спряталась во дворе центральной библиотеки. А вот «три жемчужины» Будапешта я вам смогу показать во время нашей экскурсии.
«Три жемчужины»