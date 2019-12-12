6 отзывов оставили туристы

Тайны королевского дворца Будапешта

Узнать все самое интересное о королевском дворце в Буде и о городе в целом

Почему Мария и Геллерт из королевского дворца в Буде спят отдельно? И кто это вообще такие? Вот и первая тайна. Приглашаю вас узнать всё самое интересное о королевском дворце в Буде и о Будапеште в целом.