Шоппинг-тур в дизайнерский аутлет Парндорф, Австрия

Выезжаем утром на комфортабельном микроавтобусе бизнес класса с русскоговорящим водителем, и всего...

Выезжаем утром на комфортабельном микроавтобусе бизнес класса с русскоговорящим водителем, и всего через два часа Вы в аутлете Парндорф.

В современном торговом комплексе, окруженном живописными видами, вас ждет более 200 магазинов, предлагающих скидки от 30 до 90% на элитные дизайнерские и люксовые бренды, такие как Armani, Burberry, Desigual, Gucci, Guess, Ralph Lauren, Timberland, Tommy Hilfiger и Zegna.
Шоппинг-тур в дизайнерский аутлет Парндорф, Австрия
Шоппинг-тур в дизайнерский аутлет Парндорф, Австрия
Шоппинг-тур в дизайнерский аутлет Парндорф, Австрия
Шоппинг-тур в дизайнерский аутлет Парндорф, Австрия
Шоппинг-тур в дизайнерский аутлет Парндорф, Австрия
Шоппинг-тур в дизайнерский аутлет Парндорф, Австрия
Шоппинг-тур в аутлет Парндорф, Австрия
Наша поездка начнется от Вашего отеля в Будапеште. Выезжаем утром на комфортабельном микроавтобусе бизнес класса с русскоговорящим водителем, и всего через два часа Вы в аутлете Парндорф.
Здесь Вы найдете товары на любой вкус и кошелек
В современном торговом комплексе, окруженном живописными видами, вас ждет более 200 магазинов, предлагающих скидки от 30 до 90% на элитные дизайнерские и люксовые бренды, такие как Armani, Burberry, Desigual, Gucci, Guess, Ralph Lauren, Timberland, Tommy Hilfiger и Zegna.
  • По дороге с удовольствием расскажу о истории Венгрии, о жизни местных жителей.
  • По желанию можно дополнительно посетить аббатство Паннонхальма.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человекДля группы 4-8 человек
Шоппинг-тур
€250
€300

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер отель-аутлет-отель
  • Wi-fi
  • Прохладительные напитки
  • 4 часа ожидания в аутлете
Место начала и завершения
Ваш отель в Будапеште
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Каждый день

Константин Л.
Константин Л.
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