Каждый день

Шоппинг-тур в аутлет Парндорф, Австрия

Наша поездка начнется от Вашего отеля в Будапеште. Выезжаем утром на комфортабельном микроавтобусе бизнес класса с русскоговорящим водителем, и всего через два часа Вы в аутлете Парндорф.

Здесь Вы найдете товары на любой вкус и кошелек

В современном торговом комплексе, окруженном живописными видами, вас ждет более 200 магазинов, предлагающих скидки от 30 до 90% на элитные дизайнерские и люксовые бренды, такие как Armani, Burberry, Desigual, Gucci, Guess, Ralph Lauren, Timberland, Tommy Hilfiger и Zegna.