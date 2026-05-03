30 отзывов оставили туристы

Вечерний Будапешт покорит вас красотой, тайнами и чарующей атмосферой! Вы погрузитесь в историю старинной Австро-Венгерской архитектуры, погуляете по главным улицам и увидите самые знаменитые здания Будапешта — Парламент и Базилику святого Иштвана.
Я расскажу о жизни в Венгрии «изнутри», ее интересных традициях и обычаях, и поделюсь лайфхаками: вы узнаете, как «сохранить» кошелек и при этом отлично отдохнуть в столице.
Вы увидите Парламент, «визитную карточку» города, узнаете его историю и тайны королевских реликвий, которые до сих пор хранятся под куполом. Прогуляетесь по финансовому центру Венгрии, посетите площадь Свободы и отдохнете во время приятного променада вдоль Дуная. Наслаждаясь сказочной атмосферой вечернего города, вы пройдете по центральным улицам и рассмотрите имперские помпезные здания и красивые витрины на фешн-проспекте Андраши. Я расскажу о главных архитектурных ценностях Будапешта и о том, как живет современная Венгрия: ее традициях, культуре и, конечно же, кухне.
Лайфхаки и первое европейское метро
Во второй части экскурсии вы переместитесь в 1896 год с помощью «метромобиля». Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах было открыто первое метро континентальной Европы. Вы посетите крупнейший храм столицы, Базилику святого Иштвана, выполненную в неоклассическом стиле, и узнаете интересные детали ее истории. Далее заглянете на известную площадь Героев и раскроете тайну замка Вайдахуняд. В завершение, по вашему желанию, можно зайти в одно из столичных кафе и обсудить увиденное. Я поделюсь практическими рекомендациями, которые помогут в планировании дальнейшего отдыха: как избежать ненужных расходов, где вкусно поесть, в какой купальне отдохнуть и на какую вечеринку поехать.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включен билет на метро — 400 форинтов (около 1 евро) за один проезд.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около метро Deak Ferenc
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 336 туристов
Здравствуйте! Я влюблена в архитектуру, ценю и уважаю историю, не перестаю учиться и познавать факты прошлого, также интересуюсь современной жизнью разных наций и культур. С радостью поделюсь своими знаниями и в формате непринужденной беседы познакомлю вас с чудесной венгерской столицей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
Очень понравилась прогулка по вечернему Будапешту. Тамара показала несколько очень красивых мест для инстаграммных фото. Также рассказала много интересного из истории Венгрии. Еще Тамара дала несколько советов, которые оказались нам очень важны - мы были в первый раз в Венгрии, поэтому эта информация для нас оказалась неоценимой. Нам с дочкой все очень понравилось в этой прогулке
Тамара
Ответ организатора:
Александр, благодарю за отзыв 😊
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I
Ivan
Спасибо за прекрасную экскурсию по Будапешту! Очень интересно, живо и с любовью к городу. Узнали много деталей, которые сами никогда бы не заметили. Отдельно понравились атмосфера, подача и отличные рекомендации по местам. Рекомендуем от души!
Тамара
Ответ организатора:
Спасибо Иван! Жду Вас на экскурсию по Буде 😊
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Михаил
Спасибо большое Тамаре за такую легкую и интересную экскурсию. Очень редко удается встретить гида с кем легко общаться, а диалог идет не по энциклопедическому плану, а в формате классной беседы с историей и посещением ключевых точек.
Очень рекомендую!
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Ina
Нам показали много мест и рассказали много исторических фактов. рекомендую для экскурсий с детьми. всем понравилось!
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О
Ольга
Прогулка по вечернему Будапешту - это очень красиво, атмосферно и познавательно. Тамара - приятная и располагающая, прислушивающаяся к пожеланиям и вопросам. Дополнила историю Венгрии (мы уже были на одной экскурсии до неё) интересными деталями, рекомендовала лучшие точки для фото, рестораны и кафе. Очень рекомендую!
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Nadezhda
Прекрасная девушка, которая с любовью рассказывает о городе. Как только внесла аванс за экскурсию, со мной сразу связались, обрадовали новостью празднования особого события в городе, рассказали о бонусах в кафе и дали полезные рекомендации. При встрече сразу располагает дружелюбностью и добротой. Экскурсия пролетела незаметно, очень интересно и продуман маршрут. Спасибо большое за погружение в историю и жизнь Будапешта ❤️
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