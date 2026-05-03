30 отзывов оставили туристы

Вечерний Будапешт покорит вас красотой, тайнами и чарующей атмосферой! Вы погрузитесь в историю старинной Австро-Венгерской архитектуры, погуляете по главным улицам и увидите самые знаменитые здания Будапешта — Парламент и Базилику святого Иштвана. Я расскажу о жизни в Венгрии «изнутри», ее интересных традициях и обычаях, и поделюсь лайфхаками: вы узнаете, как «сохранить» кошелек и при этом отлично отдохнуть в столице.

Описание экскурсии

Столичная архитектура в волшебном свете фонарей

Вы увидите Парламент, «визитную карточку» города, узнаете его историю и тайны королевских реликвий, которые до сих пор хранятся под куполом. Прогуляетесь по финансовому центру Венгрии, посетите площадь Свободы и отдохнете во время приятного променада вдоль Дуная. Наслаждаясь сказочной атмосферой вечернего города, вы пройдете по центральным улицам и рассмотрите имперские помпезные здания и красивые витрины на фешн-проспекте Андраши. Я расскажу о главных архитектурных ценностях Будапешта и о том, как живет современная Венгрия: ее традициях, культуре и, конечно же, кухне.

Лайфхаки и первое европейское метро

Во второй части экскурсии вы переместитесь в 1896 год с помощью «метромобиля». Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах было открыто первое метро континентальной Европы. Вы посетите крупнейший храм столицы, Базилику святого Иштвана, выполненную в неоклассическом стиле, и узнаете интересные детали ее истории. Далее заглянете на известную площадь Героев и раскроете тайну замка Вайдахуняд. В завершение, по вашему желанию, можно зайти в одно из столичных кафе и обсудить увиденное. Я поделюсь практическими рекомендациями, которые помогут в планировании дальнейшего отдыха: как избежать ненужных расходов, где вкусно поесть, в какой купальне отдохнуть и на какую вечеринку поехать.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включен билет на метро — 400 форинтов (около 1 евро) за один проезд.