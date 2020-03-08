30 отзывов оставили туристы

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Будапешт — по следам империи

Вечерняя экскурсия по главным местам столицы

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча около метро Deak Ferenc
  • Заказать экскурсию

От 78 за экскурсию

У этой экскурсии30 отзывов
4.83
Тамара
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Тамара – Гид в Будапеште
Вечерний Будапешт покорит вас красотой, тайнами и чарующей атмосферой! Вы погрузитесь в историю 📖 старинной Австро-Венгерской архитектуры, погуляете по главным улицам и увидите самые знаменитые здания Будапешта — Парламент и Базилику святого Иштвана.

Я расскажу о жизни в Венгрии «изнутри», ее интересных традициях и обычаях, и поделюсь лайфхаками: вы узнаете, как «сохранить» кошелек и при этом отлично отдохнуть в столице.
Будапешт — по следам империи
Будапешт — по следам империи

Что вас ожидает

Столичная архитектура в волшебном свете фонарей
Вы увидите Парламент, «визитную карточку» города, узнаете его историю и тайны королевских реликвий, которые до сих пор хранятся под куполом. Прогуляетесь по финансовому центру Венгрии, посетите площадь Свободы и отдохнете во время приятного променада вдоль Дуная. Наслаждаясь сказочной атмосферой вечернего города, вы пройдете по центральным улицам и рассмотрите имперские помпезные здания и красивые витрины на фешн-проспекте Андраши. Я расскажу о главных архитектурных ценностях Будапешта и о том, как живет современная Венгрия: ее традициях, культуре и, конечно же, кухне.

Лайфхаки и первое европейское метро
Во второй части экскурсии вы переместитесь в 1896 год с помощью «метромобиля». Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах было открыто первое метро континентальной Европы. Вы посетите крупнейший храм столицы, Базилику святого Иштвана, выполненную в неоклассическом стиле, и узнаете интересные детали ее истории. Далее заглянете на известную площадь Героев и раскроете тайну замка Вайдахуняд. В завершение, по вашему желанию, можно зайти в одно из столичных кафе и обсудить увиденное. Я поделюсь практическими рекомендациями, которые помогут в планировании дальнейшего отдыха: как избежать ненужных расходов, где вкусно поесть, в какой купальне отдохнуть и на какую вечеринку поехать.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включен билет на метро — 350 форинтов (около 1 евро) за один проезд.

Будапешт — по следам империи
Будапешт — по следам империи
Будапешт — по следам империи
Будапешт — по следам империи
Будапешт — по следам империи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала около метро Deak Ferenc.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Тамара
Тамара
Здравствуйте! Я влюблена в архитектуру, ценю и уважаю историю, не перестаю учиться и познавать факты прошлого, также интересуюсь современной жизнью разных наций и культур. С радостью поделюсь своими знаниями и в формате непринужденной беседы познакомлю вас с чудесной венгерской столицей.
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30 отзывов оставили туристы

8 марта 2020
Легкая непринужденная для первого знакомства с городом.
16 января 2020
Тамара - любящая Будапешт девушка, быстро нашла контакт с нашей непростой группой, 6 человек, в т. ч. дети 2 и 8 лет. Подстроилась под наши интересы и потребности, гибко подошла к экскурсии. Мы чувствовали, что приехали в гости в Будапешт к Тамаре, своей давней подруге и она с удовольствием показывала нам город и делилась своими впечатлениями и знаниями истории Будапешта и Венгрии. Экскурсия была вечерняя, утром мы проснулись в родном городе с четким планом прогулок на весь день и знанием как куда и на чем проехать. Хочу отметить, что после экскурсии Тамара сказала, что мы можем к ней обращаться с вопросами и на следующий день, чем мы и воспользовались.
5 января 2020
Все чудесно. Спасибо Тамаре!
5 декабря 2019
Тамара встретила нас и с первых минут мы поняли, что нам предстоит веселое, интересное и познавательное времяпрепровождение) посетили основные достопримечательности, узнали основные исторические факты, поговорили о современной Венгрии, получили море положительных эмоций и остались очень довольны!
Максим
23 ноября 2019
Очень понравилось! Все очень живо, без "занудства"... Обязательно порекомендую друзьям!!! Огромное спасибо!
17 ноября 2019
Выбрала гида Тамару по отзывам и не пожалела. Были на экскурсии с друзьями, все остались довольны. Тамара очень позитивная, улыбчивая, приятная в общении. Рассказывает легко, интересно, время пролетело незаметно. Так же отвечает на вопросы, касающиеся вашего пребывания в Будапеште. В частности, мы обращались к ней и после экскурсии, получали полную информацию. Спасибо Тамаре. Рекомендуем.
14 сентября 2019
С удовольствием провели несколько вечерних часов в компании с Тамарой, получили первичное представление о прошлом и настоящем города, а также много практических советов, благодаря которым удачно спланировали последующие дни. Тамара очень приятна в общении, внимательна и предлагает хорошо спланированный маршрут по Пешту.
27 августа 2019
Тамара, спасибо вам за экскурсию! Легкое общение+ погружение в историю Венгрии и самые исторические места - все было супер! Еще раз спасибо !!!!
Denis
19 августа 2019
Большое спасибо Тамаре за интересный маршрут и содержательный рассказ. Если Вам нужен обаятельный, образованный, любящий небольшие приятные сюрпризы по ходу экскурсии гид, то смело обращайтесь, не пожалеете!
19 июля 2019
Тамара, очень хорошо подаёт информацию. Нам с мужем очень понравилось. Экскурсия прошла в один миг, была очень познавательна и полезна. Рекомендуем!
Ещё 20 отзывов

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