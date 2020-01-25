18 отзывов оставили туристы

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Будапешт для тех, кто спешит

Страницы венгерской истории и красивейшие уголки Буды и Пешта на автопрогулке

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

156 за экскурсию

У этой экскурсии18 отзывов
4.94
Татьяна
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
Татьяна – Гид в Будапеште
Этот авторский тур за 3 часа познакомит вас с наиболее знаковыми событиями венгерской истории 📖 и самыми яркими достопримечательностями 🏛️ Пешта и Буды.

Вы проедете по роскошным площадям, фешенебельным проспектам и красивейшим мостам Дуная, рассматривая имперские архитектурные ансамбли и величественные храмы.

Прогуляетесь 👣 по средневековым улочкам Буды, развеете мифы о венграх и посмотрите на обе части города с лучших панорамных точек.
Будапешт для тех, кто спешит
Будапешт для тех, кто спешит

Что вас ожидает

Ключевые достопримечательности Будапешта
Экскурсия начнется на площади Героев, где за несколько минут вы познакомитесь с историей страны и развеете с моей помощью укоренившиеся стереотипы и мифы о венграх и Венгрии. Затем вас встретят блистательный проспект Андраши — «Елисейские поля» Будапешта — и Венгерский оперный театр, входящий в список 10 красивейших театров мира. Мы проедем через центральную часть Будапешт, где вы увидите самую красивую синагогу мира и величественную Базилику Святого Иштвана, освященную в честь первого короля Венгрии. И, конечно, не обойдем вниманием помпезное здание венгерского парламента, еще один архитектурный шедевр конца 19 века. А на огромной площади перед парламентом вы рассмотрите монументальные сооружения, разберетесь, какие судьбоносные события разворачивались здесь в середине 20 века, и узнаете, как живут венгры сегодня.

Панорамные виды на Буду и Пешт
Со смотровой площадки Пешта вам откроется невероятный вид на Будайскую сторону столицы Венгрии. Как на открытках, перед вами предстанут визитные карточки города — Королевский дворец, Рыбацкий бастион, Цепной мост и мост Святой Маргариты, конструкция которого создана Густавом Эйфелем. А затем отправимся в Будайскую крепость, чтобы увидеть почти весь Пешт с самой лучшей смотровой площадки на холме Буды. Кроме того, здесь вы прогуляетесь по средневековым улочкам, посетите Рыбацкий бастион и восхититесь великолепием костела Матияша.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые первый раз приехали в Будапешт, а также тем, кто хочет глубже познакомиться с историей города и рассмотреть его с главных ракурсов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле, по пути мы делаем короткие остановки для фото и прогулок
  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу или мой коллега, также профессиональный гид
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников (детали уточняйте в личных сообщениях)
Будапешт для тех, кто спешит
Будапешт для тех, кто спешит
Будапешт для тех, кто спешит
Будапешт для тех, кто спешит
Будапешт для тех, кто спешит

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Являюсь лицензированным гидом высшей категории. Окончила факультет международного туризма в университете Будапешта. Больше 35 лет живу в Венгрии. Эта страна стала для меня второй Родиной. Провожу индивидуальные экскурсии в Будапеште, в провинции и в Вене. Вас ждет качественное обслуживание, интереснейшие рассказы и легенды о венграх, и яркие впечатления от знакомства с самыми разными сторонами многогранного города и провинции. Экскурсии иногда проводит мой муж Габор, профессиональный экскурсовод с безупречным знанием русского языка. Вы будете довольны. Экскурсии проводятся на комфортабельных автомобилях Мерседес класс Б и класс Е.
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18 отзывов оставили туристы

25 января 2020
Большое спасибо Татьяне. Это как-раз та экскурсия, которая нужна в качестве первой обзорной. Позволяет составить первоначальное представленных о городе, что где находится, с какими событиями связано. Чувствуется огромная любовь Татьяны к этому городу, стране. Глубокое понимание и уважение истории венгерского народа.
1 декабря 2019
Несколько дней в Будапеште... Эксурсия в сопровождении Татьяны осталась в душе ярким тёплым воспоминанием!получили много информации, получили представление о прекрасном городе, были сориентированы относительно самостоятельного передвижения на оставшиеся 2дня, были впечатлены профессиональным подходом, понравилась атмосфера экскурсии, так тепло и увлечённо о стране и городе может рассказывать только профессионал, любящий свою работу и страну. Татьяна отлично водит машину. Благодарим за интересную экскурсию, до новых встреч, мечтаем вернуться на подольше!
1 июля 2019
Все очень понравилось. Доступно, интересно, содержательно!
11 июня 2019
Экскурсия полностью соответствует ожиданиям. Дейсвительно, за короткое время получить общее представление о Будапеште и о Венгрии. Татьяна- отличный гид. Рекомендую.
20 марта 2019
Реальная возможность за три часа получить представление об истории страны и познакомиться с Будапештом. Отличный выбор для тех, кто приехал в город по делам и чьё время ограничено.
18 февраля 2019
Татьяна великолепный гид, профессионал своего дела, и человек, который любит свою работу! Великолепная экскурсия! Без штампов, каких-то заученных фраз и рассказов. Мы получали ответы на все интересующие нас вопросы профессионально, но в то-же время живо и очень коммуникабельно. Отлично водит автомобиль (говорю, как водитель с тридцатилетним стажем :), великолепный в общении человек. Единственное о чём пожалели, что не заказали экскурсию в начале пребывания в Будапеште. После общения с Татьяной, мы выстроили бы свой отдых гораздо эффективнее и интереснее. Всем искренне советую экскурсию гида Татьяны!
Ирина
13 января 2019
Заечательная экскурсия по замечательному городу. Спасибо гиду за впечатления!
2 января 2019
Все было интересно, доступно, узнали новую информацию и о прошлом, и о настоящем. Татьяна, большое спасибо!
29 декабря 2018
Отличная экскурсия, нам все очень понравилось!
19 ноября 2018
Мы провели половину дня в красивейшем городе с великолепным гидом Татьяной. Она очень любит Будапешт, увлекательно рассказывает. Мы очень рады, что познакомились с ней. Спасибо ей и трипстеру.
Ещё 8 отзывов

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