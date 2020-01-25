18 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Ключевые достопримечательности Будапешта

Экскурсия начнется на площади Героев, где за несколько минут вы познакомитесь с историей страны и развеете с моей помощью укоренившиеся стереотипы и мифы о венграх и Венгрии. Затем вас встретят блистательный проспект Андраши — «Елисейские поля» Будапешта — и Венгерский оперный театр, входящий в список 10 красивейших театров мира. Мы проедем через центральную часть Будапешт, где вы увидите самую красивую синагогу мира и величественную Базилику Святого Иштвана, освященную в честь первого короля Венгрии. И, конечно, не обойдем вниманием помпезное здание венгерского парламента, еще один архитектурный шедевр конца 19 века. А на огромной площади перед парламентом вы рассмотрите монументальные сооружения, разберетесь, какие судьбоносные события разворачивались здесь в середине 20 века, и узнаете, как живут венгры сегодня.

Панорамные виды на Буду и Пешт

Со смотровой площадки Пешта вам откроется невероятный вид на Будайскую сторону столицы Венгрии. Как на открытках, перед вами предстанут визитные карточки города — Королевский дворец, Рыбацкий бастион, Цепной мост и мост Святой Маргариты, конструкция которого создана Густавом Эйфелем. А затем отправимся в Будайскую крепость, чтобы увидеть почти весь Пешт с самой лучшей смотровой площадки на холме Буды. Кроме того, здесь вы прогуляетесь по средневековым улочкам, посетите Рыбацкий бастион и восхититесь великолепием костела Матияша.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые первый раз приехали в Будапешт, а также тем, кто хочет глубже познакомиться с историей города и рассмотреть его с главных ракурсов.