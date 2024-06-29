Экскурсии от вашего отеля в Будапеште

Найдено 17 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Будапеште на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Будапешт вдоль и поперек
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
232 отзыва
Будапешт вдоль и поперек: историческое путешествие по знаковым местам
Индивидуальная экскурсия «Будапешт вдоль и поперек»: узнайте все тайны города и его знаковые места
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
210 за всё до 4 чел.
Будапешт для тех, кто спешит
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Будапешт для тех, кто спешит: 3-часовая авторская экскурсия
Погрузитесь в великолепие Будапешта: от площади Героев до Рыбацкого бастиона. Все самое важное за 3 часа
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
188 за всё до 4 чел.
В Эгер - на родину Бычьей крови
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
18 отзывов
В Эгер - на родину Бычьей крови: путешествие из Будапешта
Погрузитесь в мир венгерских традиций с экскурсией в Эгер: от термальных источников до легендарного вина Бычья Кровь
Начало: У вашего отеля
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
400 за всё до 4 чел.
Будапешт - гордость мадьяров
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
192 отзыва
Будапешт - гордость мадьяров: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, где каждый уголок расскажет свою историю. Вместе с коренным жителем вы увидите город глазами мадьяров
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
214 за всё до 4 чел.
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
41 отзыв
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре - Погружение в историю Венгрии
Откройте для себя сердце Венгрии в трех уникальных городах вдоль Дуная. История, культура и незабываемые виды ждут вас
Начало: Возле вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Ну как не полюбить Будапешт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
Экскурсия «Ну как не полюбить Будапешт»: История в каждом шаге
Погрузитесь в великолепие Будапешта: от Панонии до наших дней, наслаждаясь уникальными историями и видами
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
220 за всё до 4 чел.
По Будапешту и сказочному Сентэндре
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
321 за человека
Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма
Объект ЮНЕСКО в обрамлении живописной природы, винодельня монахов и обед в панорамном ресторане
Начало: Ваш отель в Будапеште
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 250 за всё до 8 чел.
Величественный Будапешт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Величественный Будапешт
Главные достопримечательности, прошлое и настоящее города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
220 за всё до 4 чел.
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Курорты Балатона и замок вечной любви: путешествие по венгерским жемчужинам
Погрузитесь в мир венгерской истории и красоты: от замка, построенного одним человеком, до живописных курортов Балатона
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
390 за всё до 3 чел.
Золотое кольцо Венгрии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
68 отзывов
Золотое кольцо Венгрии
Побывать в древней столице Эстергом, королевской резиденции Вишеград и уютном Сентэндре
Начало: Около вашего отеля
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
350 за всё до 4 чел.
Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
Путешествие из Будапешта к озерам Хевиз и Балатон. Увидите дворец Фештетич, Тихань и Балатонфюред. Насладитесь уникальными пейзажами и архитектурой
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
590 за всё до 4 чел.
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
Заповедные места пригородов Будапешта ждут вас! Посетите Вишеградскую крепость и музей марципана в Сентендре. Узнайте больше о венгерской истории и культуре
Начало: У вашего отеля
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
290 за всё до 4 чел.
Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Будапешту
Индивидуальная
3.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Будапешту: удобство и обзорность
Совместите комфорт автомобильной поездки с увлекательной пешей прогулкой по живописному Будапешту
Начало: Начало экскурсии от вашего отеля или другое
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 170 за всё до 4 чел.
Летняя резиденция императрицы Сисси - Дворец Гёдёлё
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Летняя резиденция императрицы Сисси: экскурсия в Дворец Гёдёллё
Откройте для себя уникальный мир венгерского барокко и жизнь императорской четы в их любимой резиденции, всего в 30 км от Будапешта
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 09:00
185 за всё до 4 чел.
Приключение в горах Буды: детская железная дорога, подъемник «Либего»
🚉 На поезде
Индивидуальная
4 часа
Приключение в горах Буды: детская железная дорога, подъемник «Либего»
Начало: Ваш отель в Будапеште
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 160 за всё до 3 чел.
Шоппинг-тур в дизайнерский аутлет Парндорф, Австрия
Индивидуальная
9 часов
Шоппинг-тур в дизайнерский аутлет Парндорф, Австрия
Начало: Ваш отель в Будапеште
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yana
    29 июня 2024
    Будапешт вдоль и поперек
    Мы безмерно благодарны Елене за экскурсию по Будапешту. Было очень интересно! Узнали много нового об истории не только города но
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    и венгрии. Елена - отличный экскурсовод!!! Приятно было познакомиться с человеком, который не только любит и знает свое дело, но и гордится городом и страной, в которой живет. Спасибо!!!!

  • А
    Анна
    29 июня 2024
    Будапешт - гордость мадьяров
    Потрясающе комфортная экскурсия и легкая подача информации от человека высокой культуры!!!! В ненавязчивой беседе узнаете всю историю страны, при этом не почувствуете себя скучающим учеником на уроке истории.
  • А
    Александр
    28 июня 2024
    Будапешт - гордость мадьяров
    Кто может лучше рассказать о городе? Только тот, кто родился, вырос и живёт там. Кто может донести это лучше до
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    иностранных туристов? Только тот, кто превосходно владеет языком гостей, знает и любит их культуру. Иштван сочетает всё это в себе и ещё обладает превосходным даром рассказчика, безумно приятная и интересная личность и прекрасный компаньон в путешествии. Для нашей большой, разновозрастной и разномастной компании он выбрал самое интересное и преподал всё так, что все влюбились в Будапешт и в Венгрию. Одним словом, всё было очень классно и все были в восторге от наших экскурсий с Иштваном! Безумно рекомендуем. Иштван, огромное спасибо!

  • N
    Natalia
    27 июня 2024
    Будапешт - гордость мадьяров
    Невероятно эрудированный гид! Приятно провели время, очень познавательно и не загружено фактами! Успели увидеть самое интересное благодаря Иштвану и его знаниям коренного венгра! От всей души рекомендую!
  • О
    Ольга
    24 июня 2024
    Золотое кольцо Венгрии
    Первая часть 8ми часовой этскурсии прошла прекрасно, на 5+. Иштван приехал рано, сразу предупредил, что на 1500 заказан столик в
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    ресторане, и очень интересно рассказывал об истории Венгрии и отвечал на наши вопросы. Мы побывали в Эстергоме, Вишеграде (где нам надо было купить билет и для гида) и приехали в Сентендре. Торопились, но пришли в ресторан во-время. Ресторан был с идеальным сервисом, но с ограниченным выбором блюд. В 16:00 мы были готовы продолжить экскурсию, но она, как таковая, неожиданно закончилась. По улице вдоль Дуная мы дошли до машины, и были дома уже в 17:10. Мы жалеем, что подольше не походили по Сентендре, хотя время позволяло. Скомканный конец экскурсии подпортил впечатление, но мы не жалеем, что съездили с Иштваном и посмотрели то, что смогли.

  • P
    Polina
    22 июня 2024
    Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Будапешту
    Прекрасный гид в красивом городе. Путешествие было на комфортабельном автомобиле с хороший водителем. Анатолий приготовил воду, зонты. Это было приятно. Нашел общий язык и с подростком, порекомендовал что посетить самостоятельно. Сделал наши фото в самых уддачных местах. Познавательно, с юмором. Всем удачных путешествий! Спасибо
  • И
    Ирина
    18 июня 2024
    Будапешт вдоль и поперек
    Прекрасный день, замечательная экскурсия! Я на Трипстер много лет и никогда не ошибалась в выборе!!! Очаровательная, интеллигентная, умная, обаятельная Елена!
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    С ней комфортно, спокойно и очень интересно. Елена влюблена в город, страну и всё это передает историческими и современными рассказами. Рекомендую всем!! И очень отзывчивый человек. Мы благодарим за помощь в покупке билетов на концерт и в Вену. Елена, целуем, обнимаем и обязательно приедем еще раз! Интересная страна и столько всего еще надо посмотреть. Ирина и Максим.

    Прекрасный день, замечательная экскурсия! Я на Трипстер много лет и никогда не ошибалась в выборе!!! ОчаровательнаяПрекрасный день, замечательная экскурсия! Я на Трипстер много лет и никогда не ошибалась в выборе!!! ОчаровательнаяПрекрасный день, замечательная экскурсия! Я на Трипстер много лет и никогда не ошибалась в выборе!!! ОчаровательнаяПрекрасный день, замечательная экскурсия! Я на Трипстер много лет и никогда не ошибалась в выборе!!! ОчаровательнаяПрекрасный день, замечательная экскурсия! Я на Трипстер много лет и никогда не ошибалась в выборе!!! ОчаровательнаяПрекрасный день, замечательная экскурсия! Я на Трипстер много лет и никогда не ошибалась в выборе!!! ОчаровательнаяПрекрасный день, замечательная экскурсия! Я на Трипстер много лет и никогда не ошибалась в выборе!!! ОчаровательнаяПрекрасный день, замечательная экскурсия! Я на Трипстер много лет и никогда не ошибалась в выборе!!! ОчаровательнаяПрекрасный день, замечательная экскурсия! Я на Трипстер много лет и никогда не ошибалась в выборе!!! ОчаровательнаяПрекрасный день, замечательная экскурсия! Я на Трипстер много лет и никогда не ошибалась в выборе!!! Очаровательная
  • V
    Vladimir
    15 июня 2024
    Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
    Таятьяна приятный во всех отношениях гид. Прекрасно знает своё дело,хорошо и интересно излагает материал. Мы очень благодарны за увлекательно проведённую экскурсию и удовольствие которое получили при этом.
  • Н
    Настя
    2 июня 2024
    Будапешт вдоль и поперек
    Фантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отлично спланировала время: и передвижения, и обед. Обед - это отдельная благодарность. Самый вкусный гуляш, который мы когда-либо пробовали. Рекомендуем!
    Фантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отличноФантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отличноФантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отличноФантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отлично
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
    Замечательная экскурсия и невероятная Татьяна!! Мы брали экскурсию в день отъезда и Татьяна так построила маршрут, что мы вернулись в
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    аэропорт идеально ко времени регистрации. Сама экскурсия очень понравилась, абсолютно разные по настроение крепость Вишеград и город искусств Сентедре. Отдельное спасибо Татьяне, что случайно заметив валяющийся на дороге рекламный баннер, отвезла нас на рыцарский турнир, потрясающее шоу!!! Ну и отличный обед в ресторане. Самые теплые воспоминания и горячие рекомендации!!! Обязательно поедем с Татьяной еще!! Умный, красивый и очаровательный гид!!! ❤️❤️❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Будапешт вдоль и поперек
  2. Будапешт для тех, кто спешит
  3. В Эгер - на родину Бычьей крови
  4. Будапешт - гордость мадьяров
  5. Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Парламент
  2. Самое главное
  3. Дунай
  4. Рыбацкий бастион
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Площадь Героев
  7. Базилика святого Иштвана
  8. Гора Геллерт
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июле 2024
Сейчас в Будапеште в категории "От вашего отеля" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 160 до 590. Туристы уже оставили гидам 708 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 17 экскурсий на 2024 год по теме «От вашего отеля», 708 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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