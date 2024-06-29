1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Будапешт вдоль и поперек: историческое путешествие по знаковым местам
Индивидуальная экскурсия «Будапешт вдоль и поперек»: узнайте все тайны города и его знаковые места
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Будапешт для тех, кто спешит: 3-часовая авторская экскурсия
Погрузитесь в великолепие Будапешта: от площади Героев до Рыбацкого бастиона. Все самое важное за 3 часа
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
€188 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
В Эгер - на родину Бычьей крови: путешествие из Будапешта
Погрузитесь в мир венгерских традиций с экскурсией в Эгер: от термальных источников до легендарного вина Бычья Кровь
Начало: У вашего отеля
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Будапешт - гордость мадьяров: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, где каждый уголок расскажет свою историю. Вместе с коренным жителем вы увидите город глазами мадьяров
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
€214 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре - Погружение в историю Венгрии
Откройте для себя сердце Венгрии в трех уникальных городах вдоль Дуная. История, культура и незабываемые виды ждут вас
Начало: Возле вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Ну как не полюбить Будапешт»: История в каждом шаге
Погрузитесь в великолепие Будапешта: от Панонии до наших дней, наслаждаясь уникальными историями и видами
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
€321 за человека
Индивидуальная
8 часов
Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма
Объект ЮНЕСКО в обрамлении живописной природы, винодельня монахов и обед в панорамном ресторане
Начало: Ваш отель в Будапеште
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Величественный Будапешт
Главные достопримечательности, прошлое и настоящее города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Курорты Балатона и замок вечной любви: путешествие по венгерским жемчужинам
Погрузитесь в мир венгерской истории и красоты: от замка, построенного одним человеком, до живописных курортов Балатона
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
€390 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Золотое кольцо Венгрии
Побывать в древней столице Эстергом, королевской резиденции Вишеград и уютном Сентэндре
Начало: Около вашего отеля
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
Путешествие из Будапешта к озерам Хевиз и Балатон. Увидите дворец Фештетич, Тихань и Балатонфюред. Насладитесь уникальными пейзажами и архитектурой
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
€590 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
Заповедные места пригородов Будапешта ждут вас! Посетите Вишеградскую крепость и музей марципана в Сентендре. Узнайте больше о венгерской истории и культуре
Начало: У вашего отеля
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Будапешту: удобство и обзорность
Совместите комфорт автомобильной поездки с увлекательной пешей прогулкой по живописному Будапешту
Начало: Начало экскурсии от вашего отеля или другое
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Летняя резиденция императрицы Сисси: экскурсия в Дворец Гёдёллё
Откройте для себя уникальный мир венгерского барокко и жизнь императорской четы в их любимой резиденции, всего в 30 км от Будапешта
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 09:00
€185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Приключение в горах Буды: детская железная дорога, подъемник «Либего»
Начало: Ваш отель в Будапеште
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Шоппинг-тур в дизайнерский аутлет Парндорф, Австрия
Начало: Ваш отель в Будапеште
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- YYana29 июня 2024Мы безмерно благодарны Елене за экскурсию по Будапешту. Было очень интересно! Узнали много нового об истории не только города но
- ААнна29 июня 2024Потрясающе комфортная экскурсия и легкая подача информации от человека высокой культуры!!!! В ненавязчивой беседе узнаете всю историю страны, при этом не почувствуете себя скучающим учеником на уроке истории.
- ААлександр28 июня 2024Кто может лучше рассказать о городе? Только тот, кто родился, вырос и живёт там. Кто может донести это лучше до
- NNatalia27 июня 2024Невероятно эрудированный гид! Приятно провели время, очень познавательно и не загружено фактами! Успели увидеть самое интересное благодаря Иштвану и его знаниям коренного венгра! От всей души рекомендую!
- ООльга24 июня 2024Первая часть 8ми часовой этскурсии прошла прекрасно, на 5+. Иштван приехал рано, сразу предупредил, что на 1500 заказан столик в
- PPolina22 июня 2024Прекрасный гид в красивом городе. Путешествие было на комфортабельном автомобиле с хороший водителем. Анатолий приготовил воду, зонты. Это было приятно. Нашел общий язык и с подростком, порекомендовал что посетить самостоятельно. Сделал наши фото в самых уддачных местах. Познавательно, с юмором. Всем удачных путешествий! Спасибо
- ИИрина18 июня 2024Прекрасный день, замечательная экскурсия! Я на Трипстер много лет и никогда не ошибалась в выборе!!! Очаровательная, интеллигентная, умная, обаятельная Елена!
- VVladimir15 июня 2024Таятьяна приятный во всех отношениях гид. Прекрасно знает своё дело,хорошо и интересно излагает материал. Мы очень благодарны за увлекательно проведённую экскурсию и удовольствие которое получили при этом.
- ННастя2 июня 2024Фантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отлично спланировала время: и передвижения, и обед. Обед - это отдельная благодарность. Самый вкусный гуляш, который мы когда-либо пробовали. Рекомендуем!
- ООльга31 мая 2024Замечательная экскурсия и невероятная Татьяна!! Мы брали экскурсию в день отъезда и Татьяна так построила маршрут, что мы вернулись в
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «От вашего отеля»
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