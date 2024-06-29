читать дальше

ресторане, и очень интересно рассказывал об истории Венгрии и отвечал на наши вопросы. Мы побывали в Эстергоме, Вишеграде (где нам надо было купить билет и для гида) и приехали в Сентендре. Торопились, но пришли в ресторан во-время. Ресторан был с идеальным сервисом, но с ограниченным выбором блюд. В 16:00 мы были готовы продолжить экскурсию, но она, как таковая, неожиданно закончилась. По улице вдоль Дуная мы дошли до машины, и были дома уже в 17:10. Мы жалеем, что подольше не походили по Сентендре, хотя время позволяло. Скомканный конец экскурсии подпортил впечатление, но мы не жалеем, что съездили с Иштваном и посмотрели то, что смогли.