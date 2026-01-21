71 отзыв оставили туристы

Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
Исследуйте венгерский модерн с его уникальными зданиями и историей. Погрузитесь в атмосферу сецессионного Будапешта
Экскурсия по Будапешту раскрывает тайны сецессионного стиля, известного как модерн. Участники узнают о творчестве Эдёна Лехнера, венгерского Гауди, и его влиянии на архитектуру города.
Прогулка включает посещение знаковых зданий, таких как Венгерский Государственный Геологический Институт и Почтово-сберегательный банк. Путешествие на старейшем метро Европы добавит особый шарм. Уникальная возможность погрузиться в атмосферу эпохи «счастливых мирных времен»
На прогулке я расскажу об основоположнике и самом значительном деятеле сецессионной архитектуры в Венгрии — Эдёне Лехнере (Ödön Lechner). Он создал школу венгерской сецессии с её характерными особенностями, выражающимися в первую очередь в активном использовании народных венгерских мотивов.
Кроме того, вы узнаете об истории возникновения Будапешта и о его бурном развитии после образования Австро-Венгерской монархии в 1867 году. С этого времени до начала Первой мировой войны, в эпоху, получившую название «счастливые мирные времена» (boldog béke idők), Будапешт стал таким, каким мы видим его и сегодня, с богатыми эклектичными постройками Большого бульвара, роскошными дворцами, торговыми залами, с уже знакомым вам первым на континенте метро и особняками проспекта Андраши.
Мы начнём со здания Венгерского Государственного Геологического Института, построенного в 1899 году по проекту Лехнера. Здание по праву можно считать шедевром его творчества. Вы раскроете особенности синей керамики, которой отделана крыша, и услышите о фабрике, где ее производили.
По улице Штефания мы выйдем к другому заслуживающему внимания зданию — Специальной школе для cлепых.
Следующая остановка — у виллы Шипеки Балаша (Sipeki Balás villa). Отсюда мы отправимся на старейшем в Европе метро на улицу Мункачи Михая, где вы познакомитесь с ещё двумя образцами архитектуры модерна.
Затем снова на метро доберёмся до центра города, чтобы увидеть другой блестящий пример таланта Лехнера — здание Почтово-сберегательного банка. Его стены украшены желтой жолнайской майоликой с растительными орнаментами. Мы поговорим об их символизме.
Завершим прогулку у здания, известного как «Дом Бедо» (Bedő ház), по имени его первого владельца.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Агнеш — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провела экскурсии для 500 туристов
Меня зовут Агнеш. Я родилась в Будапеште. Русский и польский язык я выучила ещё подростком в советской школе в Варшаве. Позже я закончила русско-польское отделение филологического факультета Будапештского университета. Сейчас я работаю экскурсоводом по Будапешту и по Излучине Дуная в окресностях Будапешта.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 97 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
91
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5
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–
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1
–
Татьяна
Благодаря продуманной организации экскурсии мы получили полное представление о творчестве главного представителя венгерского Сецессиона — Лехнера. Отдельно отмечу, насколько комфортно для нас был составлен маршрут: Агнеш встретила нас около дома, в читать дальшеуменьшить
котором мы жили, сразу показала на карте весь маршрут, прокатила нас на всех видах общественного транспорта, включая историческую подземку, рассказывала по дороге о том, где мы ехали и на что стоило обратить внимание. Это было просто замечательно, учитывая, что на улице было холодно и мы вряд ли выдержали бы долгие пешие переходы в такой мороз. Агнеш любит свой город, прекрасно знает его историю, умно и тонко выстраивает коммуникацию с туристами, поэтому лучшего экскурсовода по Будапешту трудно себе представить. Экскурсию рекомендую всем, кто любит бродить по городам, вглядываясь в детали. Конечно, хотя бы базовые знания по истории архитектуры и Модерну не помешают.
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Д
Дмитрий
Агнеш составила замечательный маршрут по Будапешту, демонстрирующий выдающиеся образцы архитектуры secession конца 19 начала 20 века. Вы не только увидите их вживую, но и узнаете их историю, проследите наследственность стилей читать дальшеуменьшить
архитекторов и узнаете как они выглядели раньше. Также, у Вас будет возможность увидеть эти шедевры с ракурсов, не известных широкой публике:)
Если вам нравится модернистская Барселона, Рижский югендштиль, нацромантизм Хельсинки, арт-нуво Парижа и арт-деко Брюсселя или Лос-Анжелеса - вы не пожалеете!
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Ю
Юлия
Тем, кто интересуется архитектурой, дизайном, и просто необычными зданиями, будет очень интересна эта экскурсия. Агнеш очень интересный рассказчик, и очень интересующийся человек. Поэтому эта экскурсия также подойдет тем, кто интересуется нетривиальными экскурсиями.
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Е
Екатерина
Очень интересная экскурсия для любителей модерна. Я и моя мама-архитектор были в полном восторге. С любовью и очень вдумчиво подобранные архитектурные шедевры, которые практически невозможно найти самостоятельно, и чудесный рассказ читать дальшеуменьшить
с вниманием к деталям и истории объекта. Жаль, что не получилось зайти внутрь и насладиться интерьерами по техническим причинам, но прекрасная Агнеш после экскурсии отправляет на почту целую подборку материалов с фото и даже видео интерьеров. Прекрасная, 100% авторская экскурсия для любителей архитектуры.
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Александр
Благодарим Агнеш за великолепную экскурсию по самому красивому городу Европы! Благодаря Агнеш мы познакомились с архитектурными жемчужинами Будапешта, смогли прочувствовать неповторимую атмосферу города и узнать для себя много нового. Безусловно, рекомендуем эту экскурсию всем любителям изысканной архитектуры и интересных прогулок.
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М
Михаил
Прогулка с Агнеш нам очень понравилась. Мы сами небольшие специалисты в архитектуре, но благодаря её объяснениям на следующий день уже могли замечать красивейшие здания в таком прекрасном Будапеште. Её увлеченность, читать дальшеуменьшить
глубина знаний, понимание архитектуры подкупают и восхищают. Дополнительно к основной теме она смогла нам рассказать обо всём, что мы видели по дороге и спрашивали. Агнеш заразила нас своей любовью к Будапешту и мы обязательно приедем туда ещё раз и пойдём с Агнеш на другую её экскурсию. И надеемся, что будет теплее чем минус4-6, как было в этом феврале. Рекомендуем всем настоятельнейше!
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