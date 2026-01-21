71 отзыв оставили туристы

Экскурсия по Будапешту раскрывает тайны сецессионного стиля, известного как модерн. Участники узнают о творчестве Эдёна Лехнера, венгерского Гауди, и его влиянии на архитектуру города. Прогулка включает посещение знаковых зданий, таких как Венгерский Государственный Геологический Институт и Почтово-сберегательный банк. Путешествие на старейшем метро Европы добавит особый шарм. Уникальная возможность погрузиться в атмосферу эпохи «счастливых мирных времен»

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

На прогулке я расскажу об основоположнике и самом значительном деятеле сецессионной архитектуры в Венгрии — Эдёне Лехнере (Ödön Lechner). Он создал школу венгерской сецессии с её характерными особенностями, выражающимися в первую очередь в активном использовании народных венгерских мотивов.

Кроме того, вы узнаете об истории возникновения Будапешта и о его бурном развитии после образования Австро-Венгерской монархии в 1867 году. С этого времени до начала Первой мировой войны, в эпоху, получившую название «счастливые мирные времена» (boldog béke idők), Будапешт стал таким, каким мы видим его и сегодня, с богатыми эклектичными постройками Большого бульвара, роскошными дворцами, торговыми залами, с уже знакомым вам первым на континенте метро и особняками проспекта Андраши.