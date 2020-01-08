71 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает
На прогулке я расскажу об основоположнике и самом значительном деятеле сецессионной архитектуры в Венгрии — Эдёне Лехнере (Ödön Lechner). Он создал школу венгерской сецессии с её характерными особенностями, выражающимися в первую очередь в активном использовании народных венгерских мотивов.
Кроме того, вы узнаете об истории возникновения Будапешта и о его бурном развитии после образования Австро-Венгерской монархии в 1867 году. С этого времени до начала Первой мировой войны, в эпоху, получившую название «счастливые мирные времена» (boldog béke idők), Будапешт стал таким, каким мы видим его и сегодня, с богатыми эклектичными постройками Большого бульвара, роскошными дворцами, торговыми залами, с уже знакомым вам первым на континенте метро и особняками проспекта Андраши.
- Мы начнём со здания Венгерского Государственного Геологического Института, построенного в 1899 году по проекту Лехнера. Здание по праву можно считать шедевром его творчества. Вы раскроете особенности синей керамики, которой отделана крыша, и услышите о фабрике, где ее производили.
- По улице Штефания мы выйдем к другому заслуживающему внимания зданию — Специальной школе для cлепых.
- Следующая остановка — у виллы Шипеки Балаша (Sipeki Balás villa). Отсюда мы отправимся на старейшем в Европе метро на улицу Мункачи Михая, где вы познакомитесь с ещё двумя образцами архитектуры модерна.
- Затем снова на метро доберёмся до центра города, чтобы увидеть другой блестящий пример таланта Лехнера — здание Почтово-сберегательного банка. Его стены украшены желтой жолнайской майоликой с растительными орнаментами. Мы поговорим об их символизме.
- Завершим прогулку у здания, известного как «Дом Бедо» (Bedő ház), по имени его первого владельца. Здесь расположена единственная в стране галерея модерна «Дом Венгерской Сецессии» с богатой коллекцией интерьеров, мебели и элементов декора.
- На первом этаже галереи размещается кафе, оформленное также в сецессионном стиле: здесь мы сможем отдохнуть, выпить чай или кофе и съесть пирожное.