71 отзыв оставили туристы

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Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди

Исследуйте венгерский модерн с его уникальными зданиями и историей. Погрузитесь в атмосферу сецессионного Будапешта
Экскурсия по Будапешту раскрывает тайны сецессионного стиля, известного как модерн. Участники узнают о творчестве Эдёна Лехнера, венгерского Гауди, и его влиянии на архитектуру города.

Прогулка включает посещение знаковых зданий, таких как Венгерский Государственный Геологический Институт и Почтово-сберегательный банк. Путешествие на старейшем метро Европы добавит особый шарм. Уникальная возможность погрузиться в атмосферу эпохи «счастливых мирных времен»
5
97 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 🚌 Удобный транспорт
  • 🎨 Богатая история
  • 🏙️ Центр Будапешта
  • 📚 Экскурсия с гидом
Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди

Что можно увидеть

  • Венгерский Государственный Геологический Институт
  • Специальная школа для слепых
  • Вилла Шипеки Балаша
  • Почтово-сберегательный банк
  • Дом Бедо

Описание экскурсии

На прогулке я расскажу об основоположнике и самом значительном деятеле сецессионной архитектуры в Венгрии — Эдёне Лехнере (Ödön Lechner). Он создал школу венгерской сецессии с её характерными особенностями, выражающимися в первую очередь в активном использовании народных венгерских мотивов.

Кроме того, вы узнаете об истории возникновения Будапешта и о его бурном развитии после образования Австро-Венгерской монархии в 1867 году. С этого времени до начала Первой мировой войны, в эпоху, получившую название «счастливые мирные времена» (boldog béke idők), Будапешт стал таким, каким мы видим его и сегодня, с богатыми эклектичными постройками Большого бульвара, роскошными дворцами, торговыми залами, с уже знакомым вам первым на континенте метро и особняками проспекта Андраши.

  • Мы начнём со здания Венгерского Государственного Геологического Института, построенного в 1899 году по проекту Лехнера. Здание по праву можно считать шедевром его творчества. Вы раскроете особенности синей керамики, которой отделана крыша, и услышите о фабрике, где ее производили.
  • По улице Штефания мы выйдем к другому заслуживающему внимания зданию — Специальной школе для cлепых.
  • Следующая остановка — у виллы Шипеки Балаша (Sipeki Balás villa). Отсюда мы отправимся на старейшем в Европе метро на улицу Мункачи Михая, где вы познакомитесь с ещё двумя образцами архитектуры модерна.
  • Затем снова на метро доберёмся до центра города, чтобы увидеть другой блестящий пример таланта Лехнера — здание Почтово-сберегательного банка. Его стены украшены желтой жолнайской майоликой с растительными орнаментами. Мы поговорим об их символизме.
  • Завершим прогулку у здания, известного как «Дом Бедо» (Bedő ház), по имени его первого владельца.

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Агнеш
Агнеш — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провела экскурсии для 500 туристов
Меня зовут Агнеш. Я родилась в Будапеште. Русский и польский язык я выучила ещё подростком в советской школе в Варшаве. Позже я закончила русско-польское отделение филологического факультета Будапештского университета. Сейчас я работаю экскурсоводом по Будапешту и по Излучине Дуная в окресностях Будапешта.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 97 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
91
4
5
3
2
1
Татьяна
Благодаря продуманной организации экскурсии мы получили полное представление о творчестве главного представителя венгерского Сецессиона — Лехнера.
Отдельно отмечу, насколько комфортно для нас был составлен маршрут: Агнеш встретила нас около дома, в
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котором мы жили, сразу показала на карте весь маршрут, прокатила нас на всех видах общественного транспорта, включая историческую подземку, рассказывала по дороге о том, где мы ехали и на что стоило обратить внимание. Это было просто замечательно, учитывая, что на улице было холодно и мы вряд ли выдержали бы долгие пешие переходы в такой мороз.
Агнеш любит свой город, прекрасно знает его историю, умно и тонко выстраивает коммуникацию с туристами, поэтому лучшего экскурсовода по Будапешту трудно себе представить.
Экскурсию рекомендую всем, кто любит бродить по городам, вглядываясь в детали. Конечно, хотя бы базовые знания по истории архитектуры и Модерну не помешают.

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Д
Агнеш составила замечательный маршрут по Будапешту, демонстрирующий выдающиеся образцы архитектуры secession конца 19 начала 20 века. Вы не только увидите их вживую, но и узнаете их историю, проследите наследственность стилей
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архитекторов и узнаете как они выглядели раньше. Также, у Вас будет возможность увидеть эти шедевры с ракурсов, не известных широкой публике:)

Если вам нравится модернистская Барселона, Рижский югендштиль, нацромантизм Хельсинки, арт-нуво Парижа и арт-деко Брюсселя или Лос-Анжелеса - вы не пожалеете!

Агнеш составила замечательный маршрут по Будапешту, демонстрирующий выдающиеся образцы архитектуры secession конца 19 начала 20 века.
Агнеш составила замечательный маршрут по Будапешту, демонстрирующий выдающиеся образцы архитектуры secession конца 19 начала 20 века.
Агнеш составила замечательный маршрут по Будапешту, демонстрирующий выдающиеся образцы архитектуры secession конца 19 начала 20 века.
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Ю
Тем, кто интересуется архитектурой, дизайном, и просто необычными зданиями, будет очень интересна эта экскурсия. Агнеш очень интересный рассказчик, и очень интересующийся человек. Поэтому эта экскурсия также подойдет тем, кто интересуется нетривиальными экскурсиями.
Тем, кто интересуется архитектурой, дизайном, и просто необычными зданиями, будет очень интересна эта экскурсия. Агнеш очень
Тем, кто интересуется архитектурой, дизайном, и просто необычными зданиями, будет очень интересна эта экскурсия. Агнеш очень
Тем, кто интересуется архитектурой, дизайном, и просто необычными зданиями, будет очень интересна эта экскурсия. Агнеш очень
Тем, кто интересуется архитектурой, дизайном, и просто необычными зданиями, будет очень интересна эта экскурсия. Агнеш очень
Тем, кто интересуется архитектурой, дизайном, и просто необычными зданиями, будет очень интересна эта экскурсия. Агнеш очень
Тем, кто интересуется архитектурой, дизайном, и просто необычными зданиями, будет очень интересна эта экскурсия. Агнеш очень
Тем, кто интересуется архитектурой, дизайном, и просто необычными зданиями, будет очень интересна эта экскурсия. Агнеш очень
Тем, кто интересуется архитектурой, дизайном, и просто необычными зданиями, будет очень интересна эта экскурсия. Агнеш очень
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Е
Очень интересная экскурсия для любителей модерна. Я и моя мама-архитектор были в полном восторге. С любовью и очень вдумчиво подобранные архитектурные шедевры, которые практически невозможно найти самостоятельно, и чудесный рассказ
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с вниманием к деталям и истории объекта. Жаль, что не получилось зайти внутрь и насладиться интерьерами по техническим причинам, но прекрасная Агнеш после экскурсии отправляет на почту целую подборку материалов с фото и даже видео интерьеров. Прекрасная, 100% авторская экскурсия для любителей архитектуры.

Очень интересная экскурсия для любителей модерна. Я и моя мама-архитектор были в полном восторге. С любовью
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Александр
Благодарим Агнеш за великолепную экскурсию по самому красивому городу Европы! Благодаря Агнеш мы познакомились с архитектурными жемчужинами Будапешта, смогли прочувствовать неповторимую атмосферу города и узнать для себя много нового.
Безусловно, рекомендуем эту экскурсию всем любителям изысканной архитектуры и интересных прогулок.
Благодарим Агнеш за великолепную экскурсию по самому красивому городу Европы! Благодаря Агнеш мы познакомились с архитектурными
Благодарим Агнеш за великолепную экскурсию по самому красивому городу Европы! Благодаря Агнеш мы познакомились с архитектурными
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М
Прогулка с Агнеш нам очень понравилась. Мы сами небольшие специалисты в архитектуре, но благодаря её объяснениям на следующий день уже могли замечать красивейшие здания в таком прекрасном Будапеште. Её увлеченность,
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глубина знаний, понимание архитектуры подкупают и восхищают. Дополнительно к основной теме она смогла нам рассказать обо всём, что мы видели по дороге и спрашивали. Агнеш заразила нас своей любовью к Будапешту и мы обязательно приедем туда ещё раз и пойдём с Агнеш на другую её экскурсию. И надеемся, что будет теплее чем минус4-6, как было в этом феврале. Рекомендуем всем настоятельнейше!

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