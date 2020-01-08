71 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

На прогулке я расскажу об основоположнике и самом значительном деятеле сецессионной архитектуры в Венгрии — Эдёне Лехнере (Ödön Lechner). Он создал школу венгерской сецессии с её характерными особенностями, выражающимися в первую очередь в активном использовании народных венгерских мотивов.

Кроме того, вы узнаете об истории возникновения Будапешта и о его бурном развитии после образования Австро-Венгерской монархии в 1867 году. С этого времени до начала Первой мировой войны, в эпоху, получившую название «счастливые мирные времена» (boldog béke idők), Будапешт стал таким, каким мы видим его и сегодня, с богатыми эклектичными постройками Большого бульвара, роскошными дворцами, торговыми залами, с уже знакомым вам первым на континенте метро и особняками проспекта Андраши.