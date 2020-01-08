71 отзыв оставили туристы

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Сецессион — модерн по-будапештски, или по следам венгерского Гауди

Узнать о развитии стиля в городе на примерах работ лучших архитекторов и открыть малоизвестные места

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
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110 за экскурсию

У этой экскурсии71 отзыв
4.93
Ágnes
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Ágnes – Гид в Будапеште
Стиль, о котором я поведу речь, в разных странах Европы получил различные названия: на территории Австро-Венгрии — сецессион, в России и Великобритании — модерн, во Франции — ар-нуво, в Германии — югендстиль.

Но именно на территории Австро-Венгрии он наиболее распространен.

Я расскажу, как это случилось, и покажу его прекрасные образцы, которые вы едва ли можно отыскать самим.
Сецессион — модерн по-будапештски, или по следам венгерского Гауди
Сецессион — модерн по-будапештски, или по следам венгерского Гауди

Что вас ожидает

На прогулке я расскажу об основоположнике и самом значительном деятеле сецессионной архитектуры в Венгрии — Эдёне Лехнере (Ödön Lechner). Он создал школу венгерской сецессии с её характерными особенностями, выражающимися в первую очередь в активном использовании народных венгерских мотивов.

Кроме того, вы узнаете об истории возникновения Будапешта и о его бурном развитии после образования Австро-Венгерской монархии в 1867 году. С этого времени до начала Первой мировой войны, в эпоху, получившую название «счастливые мирные времена» (boldog béke idők), Будапешт стал таким, каким мы видим его и сегодня, с богатыми эклектичными постройками Большого бульвара, роскошными дворцами, торговыми залами, с уже знакомым вам первым на континенте метро и особняками проспекта Андраши.

  • Мы начнём со здания Венгерского Государственного Геологического Института, построенного в 1899 году по проекту Лехнера. Здание по праву можно считать шедевром его творчества. Вы раскроете особенности синей керамики, которой отделана крыша, и услышите о фабрике, где ее производили.
  • По улице Штефания мы выйдем к другому заслуживающему внимания зданию — Специальной школе для cлепых.
  • Следующая остановка — у виллы Шипеки Балаша (Sipeki Balás villa). Отсюда мы отправимся на старейшем в Европе метро на улицу Мункачи Михая, где вы познакомитесь с ещё двумя образцами архитектуры модерна.
  • Затем снова на метро доберёмся до центра города, чтобы увидеть другой блестящий пример таланта Лехнера — здание Почтово-сберегательного банка. Его стены украшены желтой жолнайской майоликой с растительными орнаментами. Мы поговорим об их символизме.
  • Завершим прогулку у здания, известного как «Дом Бедо» (Bedő ház), по имени его первого владельца. Здесь расположена единственная в стране галерея модерна «Дом Венгерской Сецессии» с богатой коллекцией интерьеров, мебели и элементов декора.
  • На первом этаже галереи размещается кафе, оформленное также в сецессионном стиле: здесь мы сможем отдохнуть, выпить чай или кофе и съесть пирожное.
Сецессион — модерн по-будапештски, или по следам венгерского Гауди
Сецессион — модерн по-будапештски, или по следам венгерского Гауди
Сецессион — модерн по-будапештски, или по следам венгерского Гауди
Сецессион — модерн по-будапештски, или по следам венгерского Гауди
Сецессион — модерн по-будапештски, или по следам венгерского Гауди
Сецессион — модерн по-будапештски, или по следам венгерского Гауди
Сецессион — модерн по-будапештски, или по следам венгерского Гауди

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ágnes
Ágnes
Меня зовут Агнеш. Я родилась в Будапеште. Русский и польский язык я выучила ещё подростком в советской школе в Варшаве. Позже я закончила русско-польское отделение филологического факультета Будапештского университета. Сейчас я работаю экскурсоводом по Будапешту и по Излучине Дуная в окресностях Будапешта.
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71 отзыв оставили туристы

8 января 2020
Интересная экскурсия с продуманно составленной программой для ценителей красивой архитектуры с самобытными решениями. Удачно заканчивается у музея арт-нуво, если есть желание увидеть интерьеры, мебель и украшения.
7 января 2020
Огромное спасибо Агнеш за очень познавательную экскурсию. Видно было, что она с большой любовью относится к теме экскурсии. Было ощущение, что мы давно знакомы и вновь встретились, чтобы обсудить интересную нам тему, узнать много нового по теме Венгерского модерна. Очень советую провести несколько часов в Будапеште вместе с Агнеш.
22 декабря 2019
Интересная экскурсия для ценителей стиля модерн. Агнес- замечательный человек, увлеченный своим делом. Спасибо ей за интересно проведенное время. Почти и не заметили, как прошло без малого почти 4 часа экскурсии)))
16 декабря 2019
Экскурсия очень интересная. Нам показали творческий путь архитектура Лехтера и его последователей в развитии. Удалось увидеть разноплановые шедевры и оценить всю многогранность творчества. И здания, и рассказ удачно выписаны в общую атмосферу очаровательнх районов города с их интересной историей. Успели поговорить и про современный Будапешт. Агнеш - большой знаток модерна, интересный собеседник и большой патриот города. Спасибо!
2 декабря 2019
Очень понравилась экскурсия. Получили желаемый результат: увидели прекрасный город с новой стороны, почувствовали его характер, познакомились с историей, узнали о тех, кто сделал его великим. Особенная признательность Агнеш за внимание и заботу, умение понять уровень подготовленности слушателей.
Леонид
4 ноября 2019
Спасибо Агнеш за прекрасную экскурсию. Мы очень любим модерн и эта экскурсия для нас просто находка. Агнеш открыла для нас венгерский модерн, она прекрасный рассказчик и очень увлечённый человек. Нужно учитывать, что во время экскрсии вы будете перемещаться по разным районам города и обувь должна быть удобной. Всем очень рекомендую эту экскурсию и замечательного экскурсовода Агнеш.
25 июня 2019
Огромное спасибо экскурсоводу Агнеш за замечатеьный рассказ и показ архитектурных произведений венгерского Гауди -- Лехнера. Мне лично было немного утомительно ходить четыре часа, но очень интересно и позновательно. Анне сделала эту экскурсию приятной для меня. Я ей очень благодарна. Оценка 5+
21 июня 2019
Спасибо Агнеш за интереснейшую экскурсию по улочкам Будапешта с глубоким погружением в архитектуру города, в основном в модерн и арт-нуово. Из подробнейшего рассказа Агнеш мы узнали об особенностях венгерского модерна и увидели много прекраснейших образцов этого стиля. Маршрут начинался от нашего отелят проходил в спокойной неторопливой манере, что способствовало лучшему восприятию такого объёмного материала. Агнеш -интеллигентный и весьма эрудированный человек. Нам было очень приятно общение с Агнеш. В ходе экскурсии мы также получили много ценных советов, что ещё посмотреть и даже, где вкусно поесть. От Агнеш на почту пришло несколько интереснейших ссылок по теме Сецессиона. Большое спасибо и за это тоже! Обязательно стоит сходить на такую интереснейшую экскурсию.
15 мая 2019
Агнеш, спасибо Вам большое за замечательную экскурсию! Время пролетело незаметно и продуктивно, получили массу новых знаний не только об архитекторе, но и из истории Будапешта, полюбовались прекрасными зданиями, которые бы сами не вдруг нашли, и даже сильный дождь не испортил впечатления. Маршрут состоит из нескольких частей, находящихся в разных точках города, поэтому помимо пешей прогулки понадобится перемещаться на общественном транспорте. Кроме того, Агнеш посоветовала пару интересных кафе с венгерской кухней. Агнеш очень внимательна, и видно, что любит свое дело. Всем, кто интересуется архитектурой и неравнодушен к модерну, однозначно рекомендуем.
28 апреля 2019
Экскурсия оказалась невероятно интересной, мы узнали очень много нового. Агнеш - великолепный, внимательный и прекрасно ориентирующийся в теме гид. Непременно посетите экскурсию по сецессиону - получите массу удовольствия!
Ещё 61 отзыв

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