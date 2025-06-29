Мои заказы

Входной билет на кресельный подъёмник к смотровой башне Елизаветы

Поднимитесь на кресельном подъёмнике к смотровой башне Елизаветы и насладитесь лучшими видами на Будапешт.

Вас ждёт уютная поездка по холмам, прогулка на свежем воздухе и рассказы гида о городе и его истории. Ощутите спокойствие и красоту природы в национальном парке Нормафа.
5
3 отзыва
Описание билета

Путешествие над городом Полюбуйтесь Будапештом с вершины исторической смотровой башни Елизаветы, добравшись туда на кресельном подъёмнике. В компании гида вы узнаете интересные факты о столице и её истории, наблюдая, как город постепенно остаётся внизу. Высшая точка Будапешта На вершине вы выйдете из подъёмника и немного пройдёте пешком по склону к смотровой башне. Поднявшись на неё, вы окажетесь на высоте 527 метров — самой высокой точке Будапешта. С башни открываются великолепные панорамы города и просторные виды природного парка Нормафа, идеальные для фото и вдохновения. Важная информация:
  • Что взять с собой: удобная обувь, тёплая одежда, камера, наличные.
  • Не допускается: сандалии или шлёпанцы, обувь с открытым носком.
  • Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Холмы Буды
  • Холм Янош
  • Национальный парк Нормафа
  • Смотровая башня Елизаветы
Что включено
  • Трансфер туда и обратно на микроавтобусе
  • Билет туда и обратно на кресельный подъёмник
  • Входной билет на смотровую площадку «Элизабет»
  • Бутылка воды или спортивного напитка
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Еда и дополнительные напитки
  • Чаевые
Место начала и завершения?
Budapest, Batthyány tér M+H, 1011 Hungary
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
Мария
29 июн 2025
Невероятный гид — очень профессиональный и знающий! Кресельный подъёмник подарил нам потрясающий опыт, а виды были просто фантастическими. Очень советуем, если вы в Будапеште — обязательно бронируйте!
В
Виктория
25 июн 2025
Однозначно рекомендую эту экскурсию с гидом! Наш ведущий был очень дружелюбным и знающим, что сделало наше путешествие весёлым и незабываемым. Он давал отличные советы и сделал весь опыт намного лучше. Учтите, что подъём к башне достаточно крутой!
А
Артём
20 дек 2024
Интересный гид, который действительно увлечён своим делом и гостями. Мы получили удовольствие от знакомства с местной историей в месте, где бываем в основном только местные, внутри национального парка.

