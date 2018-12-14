7 отзывов оставили туристы

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Любовный треугольник: Франц Иосиф, Елизавета и Будапешт

Рассказ о непростой любви и прогулка по следам ее героев

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 7 человек
  • 👶Можно с детьми
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259 за экскурсию

У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Anna
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Anna – Гид в Будапеште
Гуляя по Будапешту, вы погрузитесь в историю 📖 о непростой любви в одну прекрасную эпоху.

Сюжет известен: молодой император должен был жениться на благовоспитанной принцессе, но внезапно, страстно и навсегда влюбился ❤️ в ее младшую сестру...
Любовный треугольник: Франц Иосиф, Елизавета и Будапешт
Любовный треугольник: Франц Иосиф, Елизавета и Будапешт

История любви

Император Австро-Венгрии Франц Иосиф Габсбург очень любил свою супругу Елизавету (Сисси). Елизавета же любила Будапешт, и город отвечал ей — и только ей — взаимностью. Об императрице в Будапеште напоминает многое, а на романтический лад настраивают уютные кофейни, называемые здесь «цукраздами», со столиками на двоих и свежими розами в крохотных вазочках, или элегантные набережные, где так хорошо гулять вечером, когда светятся золотыми огнями Королевский дворец на Будайской стороне и великолепный Парламент — на Пештской. А мосты, накрепко связывающие оба берега!

Что вас ожидает

Историю императорской любви рассказывают в Вене и в Гёдёллё, в Будапеште же она приобретает живые черты и запоминающиеся подробности. Вот церковь Матьяша — здесь они короновались как король и королева Венгрии. Вот Западный вокзал — сюда император и императрица приезжали с визитами из Вены. Вот бульвар Елизаветы, застроенный великолепными домами накануне празднования Тысячелетия. История города вплетается в историю любви; но это треугольник — и одному из троих в любви не повезло…

Мы посетим Будайский замок и посмотрим на Пешт с высоты. У королевского дворца я расскажу историю из XV века про короля Матьяша и прекрасную Илонку. Нас ждут любимые сладости императрицы в кафе Ruszwurm. Мы покатаемся на трамвае по набережной и увидим памятник императрице Елизавете, мосты императорской четы, пешеходные улицы, скверы, рестораны. Посетим Эржебетварош, город Елизаветы, и церковь святой Елизаветы на площади Роз.

Любовный треугольник: Франц Иосиф, Елизавета и Будапешт
Любовный треугольник: Франц Иосиф, Елизавета и Будапешт
Любовный треугольник: Франц Иосиф, Елизавета и Будапешт
Любовный треугольник: Франц Иосиф, Елизавета и Будапешт
Любовный треугольник: Франц Иосиф, Елизавета и Будапешт

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  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anna
Anna
В 2013 году в издательстве «Афиша» вышел мой путеводитель по Будапешту. Книга получилась немаленькая, очень многое осталось за кадром — Будапешт сам как большая книга, читать его можно бесконечно... А в 2016 г. издательство НЛО выпустило вторую — «Триумф красной герани». Тут уже речь идет не о том, что где находится, а о том, что оно значит — для истории Венгрии, для ее культуры, для нас... Будапешт прочитывать — улицу за улицей, площади, скверы, монументы и дворики — особенно интересно. Загадочный венгерский язык делает страну малоизвестной окружающему миру... Между тем здесь своя, очень интересная и поучительная история, своя великолепная (неожиданно великолепная!) архитектура, свой стиль жизни: неторопливый, доброжелательный, именно такой, какой нужен во время отпуска. Но, кажется, Будапешт всегда именно так и живет.
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7 отзывов оставили туристы

14 декабря 2018
И Анна и экскурсия - великолепны. Глубокие знания, неожиданные и малоизвестные факты, интересная подача материала. Будет интересно, нескучно, впечатляюще... ! Спасибо, Анна. Мы в восторге.
1 мая 2018
Были на экскурсии 29. 04. 18г семьей: 2 взрослых и ребенок 7 лет. Все понравилось, гид -Анна очень эмоционально рассказывала придворные истории. На улице было настоящее лето, от солнца постоянно хотелось спрятаться в тень! Очень удачно продуман поход в кафе с дегустацией пироженных. Спасибо за экскурсию.
15 января 2018
Всем доброго дня! Были в Будапеште в январе 2018 г. в составе 2 взрослыхи 2 детей, почти 8 лет и 11 лет. Заказала две экскурсии из Москвы через Трипстер. Пришлось делать это в срочном порядке, многие дни были уже забиты и выбрала из того, что осталось. 06 января ходили на экскурсию с Анной. Поскольку на предыдущей экскурсии успели обойти только Пешт, на Буду сил не осталось у детей, то Анна повела нас сразу в Буду, где мы чудесно провели время и увидели не только основные достопримечательности, но и немного Будапешта изнутри, так сказать. Рассказчик Анна прекрасный, с хорошим чувством юмора. Всем рекомендую. Совет: узнавайте сразу и имейте в виду дополнительные расходы на экскурсии.
8 ноября 2015
Большое спасибо Анне!!!! Экскурсия прошла, как прогулка со погудка старой знакомой, по незнакомым местам!!! Спасибо!!! Анна экскурсовод супер класса!!!
Татьяна
21 января 2015
Экскурсия очень познавательная, интересная и трогательная, как всё, что связано с любовью. Рекомендую тем, кто уже немного посмотрел город и хочет копнуть чуть глубже, погрузиться в прошлое Австро-Венгрии и её правителей. Анна прирождённый гид! Спасибо!
Валерий Сергеевич
11 декабря 2014
Это была замечательная экскурсия по необычным местам Будапешта Всем рекомендую и данную экскурсию и гида Анну Чайковскую. Анна подготовила содержательный рассказ об одном из лучших периодов венгерской истории. Рассказала о том как судьбы страны и людей переплетаясь, создают незабываемые исторические хроники, которые на долго оставляют свой след в истории. Просто самая высшая оценка Анне.
29 марта 2014
До экскурсии мы успели пробежаться по пешеходной улице и подумать, что город красив конечно, но вряд ли здесь есть что делать запланированные 3 дня. Но после трёхчасовой прогулки с Анной мы не только составили плотный план на всё время, но и влюбились в город! Редко встречается настолько увлеченный, грамотный, гибкий и неутомимый проводник и собеседник. История Венгрии и всей европы, байки из прошлого и настоящего, практические советы и искусствоведческие комментарии. Знаменитые здания, тайные улочки, модные клубы и закрытые дворы - всё было для нас открыто. Мы прямо почувствовали как развились за время прогулки :)) Обязательно будем рекомендовать всем друзьям, а сами - надеяться на продолжение общения.

Anna проводит ещё 8 экскурсий

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