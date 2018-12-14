7 отзывов оставили туристы

История любви

Император Австро-Венгрии Франц Иосиф Габсбург очень любил свою супругу Елизавету (Сисси). Елизавета же любила Будапешт, и город отвечал ей — и только ей — взаимностью. Об императрице в Будапеште напоминает многое, а на романтический лад настраивают уютные кофейни, называемые здесь «цукраздами», со столиками на двоих и свежими розами в крохотных вазочках, или элегантные набережные, где так хорошо гулять вечером, когда светятся золотыми огнями Королевский дворец на Будайской стороне и великолепный Парламент — на Пештской. А мосты, накрепко связывающие оба берега!

Что вас ожидает

Историю императорской любви рассказывают в Вене и в Гёдёллё, в Будапеште же она приобретает живые черты и запоминающиеся подробности. Вот церковь Матьяша — здесь они короновались как король и королева Венгрии. Вот Западный вокзал — сюда император и императрица приезжали с визитами из Вены. Вот бульвар Елизаветы, застроенный великолепными домами накануне празднования Тысячелетия. История города вплетается в историю любви; но это треугольник — и одному из троих в любви не повезло…

Мы посетим Будайский замок и посмотрим на Пешт с высоты. У королевского дворца я расскажу историю из XV века про короля Матьяша и прекрасную Илонку. Нас ждут любимые сладости императрицы в кафе Ruszwurm. Мы покатаемся на трамвае по набережной и увидим памятник императрице Елизавете, мосты императорской четы, пешеходные улицы, скверы, рестораны. Посетим Эржебетварош, город Елизаветы, и церковь святой Елизаветы на площади Роз.