7 отзывов оставили туристы

Гуляя по улицам Будапешта, вы окунетесь в мир истории о непростой любви, которая оставила неизгладимый след в сердце города.Эта экскурсия расскажет вам о молодом императоре Австро-Венгрии Франце Иосифе Габсбурге, который

должен был жениться по расчету, но его сердце принадлежало младшей сестре его невесты, Елизавете, известной как Сисси. Елизавета, в свою очередь, влюбилась в Будапешт, и этот город стал для нее настоящим домом, где она нашла утешение и вдохновение. Ваш путь пройдет мимо величественных замков, уютных кофеен и романтических набережных, которые были свидетелями их любви. Вы увидите церковь Матьяша, где короновались Франц Иосиф и Елизавета, пройдете по бульвару Елизаветы, украшенному великолепными домами, и посетите места, которые были любимыми уголками императрицы. Эта экскурсия не просто рассказ о любви, это путешествие в прошлое, где каждый камень и каждый уголок Будапешта хранит тайны и истории, ждущие, чтобы их открыли

Описание экскурсии

История любви

Император Австро-Венгрии Франц Иосиф Габсбург очень любил свою супругу Елизавету (Сисси). Елизавета же любила Будапешт, и город отвечал ей — и только ей — взаимностью. Об императрице в Будапеште напоминает многое, а на романтический лад настраивают уютные кофейни, называемые здесь «цукраздами», со столиками на двоих и свежими розами в крохотных вазочках, или элегантные набережные, где так хорошо гулять вечером, когда светятся золотыми огнями Королевский дворец на Будайской стороне и великолепный Парламент — на Пештской. А мосты, накрепко связывающие оба берега!

Что вас ожидает

Историю императорской любви рассказывают в Вене и в Гёдёллё, в Будапеште же она приобретает живые черты и запоминающиеся подробности. Вот церковь Матьяша — здесь они короновались как король и королева Венгрии. Вот Западный вокзал — сюда император и императрица приезжали с визитами из Вены. Вот бульвар Елизаветы, застроенный великолепными домами накануне празднования Тысячелетия. История города вплетается в историю любви; но это треугольник — и одному из троих в любви не повезло…

Мы посетим Будайский замок и посмотрим на Пешт с высоты. У королевского дворца я расскажу историю из XV века про короля Матьяша и прекрасную Илонку. Нас ждут любимые сладости императрицы в кафе Ruszwurm. Мы покатаемся на трамвае по набережной и увидим памятник императрице Елизавете, мосты императорской четы, пешеходные улицы, скверы, рестораны. Посетим Эржебетварош, город Елизаветы, и церковь святой Елизаветы на площади Роз.