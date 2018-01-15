7 отзывов оставили туристы

Император Австро-Венгрии Франц Иосиф Габсбург очень любил свою супругу Елизавету (Сисси). Елизавета же любила Будапешт, и город отвечал ей — и только ей — взаимностью. Об императрице в Будапеште напоминает многое, а на романтический лад настраивают уютные кофейни, называемые здесь «цукраздами», со столиками на двоих и свежими розами в крохотных вазочках, или элегантные набережные, где так хорошо гулять вечером, когда светятся золотыми огнями Королевский дворец на Будайской стороне и великолепный Парламент — на Пештской. А мосты, накрепко связывающие оба берега!
Что вас ожидает
Историю императорской любви рассказывают в Вене и в Гёдёллё, в Будапеште же она приобретает живые черты и запоминающиеся подробности. Вот церковь Матьяша — здесь они короновались как король и королева Венгрии. Вот Западный вокзал — сюда император и императрица приезжали с визитами из Вены. Вот бульвар Елизаветы, застроенный великолепными домами накануне празднования Тысячелетия. История города вплетается в историю любви; но это треугольник — и одному из троих в любви не повезло…
Мы посетим Будайский замок и посмотрим на Пешт с высоты. У королевского дворца я расскажу историю из XV века про короля Матьяша и прекрасную Илонку. Нас ждут любимые сладости императрицы в кафе Ruszwurm. Мы покатаемся на трамвае по набережной и увидим памятник императрице Елизавете, мосты императорской четы, пешеходные улицы, скверы, рестораны. Посетим Эржебетварош, город Елизаветы, и церковь святой Елизаветы на площади Роз.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
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Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 984 туристов
Учителя научили меня «читать» архитектуру. Ученики — рассказывать о ней. Я искусствовед по образованию, преподаватель по опыту работы и вот уже десять лет — гид по прекрасному городу и автор читать дальшеуменьшить
книг о Венгрии. В 2013 г. в издательстве «Афиша» вышел мой путеводитель по Будапешту. А в 2016 г. издательство НЛО выпустило вторую книгу — «Триумф красной герани». Тут уже речь шла не о достопримечательностях, а о том, что они значат для истории Венгрии, для её культуры, для нас. За этой книгой последовала ещё одна, написанная в соавторстве с коллегами, — о будапештских кофейнях, их нравах и традициях. Недавняя книга «Семь ключей о Пеште» рассказывает историю Венгрии (а, значит, и Европы), так, как она запечатлелась в будапештской архитектуре. А она здесь неожиданно великолепная и на редкость красноречивая.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Всем доброго дня! Были в Будапеште в январе 2018 г. в составе 2 взрослыхи 2 детей, почти 8 лет и 11 лет. Заказала две экскурсии из Москвы через Трипстер. Пришлось читать дальшеуменьшить
делать это в срочном порядке, многие дни были уже забиты и выбрала из того, что осталось. 06 января ходили на экскурсию с Анной. Поскольку на предыдущей экскурсии успели обойти только Пешт, на Буду сил не осталось у детей, то Анна повела нас сразу в Буду, где мы чудесно провели время и увидели не только основные достопримечательности, но и немного Будапешта изнутри, так сказать. Рассказчик Анна прекрасный, с хорошим чувством юмора. Всем рекомендую. Совет: узнавайте сразу и имейте в виду дополнительные расходы на экскурсии.
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Н
Наталья
До экскурсии мы успели пробежаться по пешеходной улице и подумать, что город красив конечно, но вряд ли здесь есть что делать запланированные 3 дня. Но после трёхчасовой прогулки с Анной читать дальшеуменьшить
мы не только составили плотный план на всё время, но и влюбились в город! Редко встречается настолько увлеченный, грамотный, гибкий и неутомимый проводник и собеседник. История Венгрии и всей европы, байки из прошлого и настоящего, практические советы и искусствоведческие комментарии. Знаменитые здания, тайные улочки, модные клубы и закрытые дворы - всё было для нас открыто. Мы прямо почувствовали как развились за время прогулки:)) Обязательно будем рекомендовать всем друзьям, а сами - надеяться на продолжение общения.
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Валерий
Это была замечательная экскурсия по необычным местам Будапешта Всем рекомендую и данную экскурсию и гида Анну Чайковскую. Анна подготовила содержательный рассказ об одном из лучших периодов венгерской истории. Рассказала о том как судьбы страны и людей переплетаясь, создают незабываемые исторические хроники, которые на долго оставляют свой след в истории. Просто самая высшая оценка Анне.
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Татьяна
Экскурсия очень познавательная, интересная и трогательная,как всё,что связано с любовью. Рекомендую тем,кто уже немного посмотрел город и хочет копнуть чуть глубже, погрузиться в прошлое Австро-Венгрии и её правителей. Анна прирождённый гид! Спасибо!
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Н
Наталья
И Анна и экскурсия - великолепны. Глубокие знания, неожиданные и малоизвестные факты, интересная подача материала. Будет интересно, нескучно, впечатляюще…! Спасибо, Анна. Мы в восторге.
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Н
Наталья
Большое спасибо Анне!!!! Экскурсия прошла, как прогулка со погудка старой знакомой, по незнакомым местам!!! Спасибо!!! Анна экскурсовод супер класса!!!
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