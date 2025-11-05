Семь смотровых площадок, включая гору Геллерт и Рыбацкий бастион, открывают потрясающие виды на город и Дунай. Здесь можно почувствовать
Что можно увидеть
- Цитадель на горе Геллерт
- Статуя Свободы
- Свободный мост
- Рыбацкий бастион
- Верхняя станция фуникулёра
- Дворец Будайской крепости
- Остатки Будайского замка
Описание экскурсии
Цитадель на горе Геллерт
Мы начинаем экскурсию с этой точки, потому что именно здесь можно представить себе масштаб и красоту венгерской столицы. Мы полюбуемся впечатляющим видом на город, Будайский замок и Дунай. По пути я расскажу, как исторически развивался этот район.
Статуя Свободы
Отсюда открывается вид на северную и южную части Дуная. Вы узнаете об особенностях микроклимата этих склонов и природных особенностях Будапешта.
Свободный мост
С площади Геллерт рассмотрим мост Свободы и Скальную церковь. Этот район славится не только своими архитектурными достопримечательностями, но и термальными источниками, скрытыми под землёй. Поговорим, какую роль они сыграли и продолжают играть в развитии Будапешта.
Рыбацкий бастион
Побываем в одном из самых живописных уголков города. С террас бастиона открывается потрясающий вид на Пешт и здание парламента. В Средние века на этом месте находился оживлённый рыбный рынок. В числе прочего здесь продавали осетров, приплывавших сюда из Чёрного моря. Сегодня бастион привлекает своей сказочной архитектурой и атмосферой старого города.
Верхняя станция фуникулёра
Осмотрим панораму Пешта и знаменитый Цепной мост. Я расскажу о тайнах подземного мира Будапешта — ведь этот город называют столицей пещер.
Дворец Будайской крепости
Величественная королевская резиденция возвышается над городом, открывая виды на исторический центр, парламент и Дунай. Здесь ощущается дух средневековой Венгрии. И это лучшее место, чтобы узнать, как Будапешт развивался в разные эпохи.
Остатки Будайского замка
Этот небольшой выступ на скале открывает вид на центр Пешта, сад Варкерт, а также гору Геллерт со Статуей Свободы. Мы поговорим об истории Будайской крепости, королевских тайнах и подземельях.
Организационные детали
Чтобы сберечь силы, между некоторыми локациями мы будем перемещаться на автобусе. Проезд оплачивается дополнительно — примерно €4.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 13:00, в воскресенье в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|1 человек
|€25
|дети, школьники, cтуденты
|€15
p.s. Надеюсь, до следующей встречи 👋
Непринужденная обстановка,юмор,каждому участнику группы было уделено максимум внимания. Было чувство,что это не гид,а друг,к которому приехал погостить.
Любовь к своей стране,к своему городу передалась всем участникам.
А русский Золтана с венгерским акцентом добавлен в копилку воспоминаний об этом дне!
Тода раба,Золтан!!! Удачи!
Все очень понравилось, буду рекомендовать друзьям