Будапешт - это город, где история и современность переплетаются в уникальной атмосфере.Семь смотровых площадок, включая гору Геллерт и Рыбацкий бастион, открывают потрясающие виды на город и Дунай. Здесь можно почувствовать

дух средневековой Венгрии и узнать о её развитии. Каждая площадка предлагает свой уникальный ракурс, позволяя увидеть Будапешт во всей его красе и величии. Эта экскурсия - идеальный способ начать знакомство с городом и выбрать, куда отправиться дальше

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Цитадель на горе Геллерт

Мы начинаем экскурсию с этой точки, потому что именно здесь можно представить себе масштаб и красоту венгерской столицы. Мы полюбуемся впечатляющим видом на город, Будайский замок и Дунай. По пути я расскажу, как исторически развивался этот район.

Статуя Свободы

Отсюда открывается вид на северную и южную части Дуная. Вы узнаете об особенностях микроклимата этих склонов и природных особенностях Будапешта.

Свободный мост

С площади Геллерт рассмотрим мост Свободы и Скальную церковь. Этот район славится не только своими архитектурными достопримечательностями, но и термальными источниками, скрытыми под землёй. Поговорим, какую роль они сыграли и продолжают играть в развитии Будапешта.

Рыбацкий бастион

Побываем в одном из самых живописных уголков города. С террас бастиона открывается потрясающий вид на Пешт и здание парламента. В Средние века на этом месте находился оживлённый рыбный рынок. В числе прочего здесь продавали осетров, приплывавших сюда из Чёрного моря. Сегодня бастион привлекает своей сказочной архитектурой и атмосферой старого города.

Верхняя станция фуникулёра

Осмотрим панораму Пешта и знаменитый Цепной мост. Я расскажу о тайнах подземного мира Будапешта — ведь этот город называют столицей пещер.

Дворец Будайской крепости

Величественная королевская резиденция возвышается над городом, открывая виды на исторический центр, парламент и Дунай. Здесь ощущается дух средневековой Венгрии. И это лучшее место, чтобы узнать, как Будапешт развивался в разные эпохи.

Остатки Будайского замка

Этот небольшой выступ на скале открывает вид на центр Пешта, сад Варкерт, а также гору Геллерт со Статуей Свободы. Мы поговорим об истории Будайской крепости, королевских тайнах и подземельях.

Организационные детали

Чтобы сберечь силы, между некоторыми локациями мы будем перемещаться на автобусе. Проезд оплачивается дополнительно — примерно €4.