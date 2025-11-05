Мои заказы

Будапешт как на ладони: семь лучших смотровых площадок Буды

Погрузитесь в атмосферу Будапешта, наслаждаясь его панорамами с семи лучших смотровых площадок. Уникальные виды и история города ждут вас
Будапешт - это город, где история и современность переплетаются в уникальной атмосфере.

Семь смотровых площадок, включая гору Геллерт и Рыбацкий бастион, открывают потрясающие виды на город и Дунай. Здесь можно почувствовать
дух средневековой Венгрии и узнать о её развитии.

Каждая площадка предлагает свой уникальный ракурс, позволяя увидеть Будапешт во всей его красе и величии. Эта экскурсия - идеальный способ начать знакомство с городом и выбрать, куда отправиться дальше

5
41 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Впечатляющие панорамы
  • 🏰 Исторические места
  • 🚌 Удобный транспорт
  • 🌉 Вид на Дунай
  • 📚 Интересные факты
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 13:00

Что можно увидеть

  • Цитадель на горе Геллерт
  • Статуя Свободы
  • Свободный мост
  • Рыбацкий бастион
  • Верхняя станция фуникулёра
  • Дворец Будайской крепости
  • Остатки Будайского замка

Описание экскурсии

Цитадель на горе Геллерт

Мы начинаем экскурсию с этой точки, потому что именно здесь можно представить себе масштаб и красоту венгерской столицы. Мы полюбуемся впечатляющим видом на город, Будайский замок и Дунай. По пути я расскажу, как исторически развивался этот район.

Статуя Свободы

Отсюда открывается вид на северную и южную части Дуная. Вы узнаете об особенностях микроклимата этих склонов и природных особенностях Будапешта.

Свободный мост

С площади Геллерт рассмотрим мост Свободы и Скальную церковь. Этот район славится не только своими архитектурными достопримечательностями, но и термальными источниками, скрытыми под землёй. Поговорим, какую роль они сыграли и продолжают играть в развитии Будапешта.

Рыбацкий бастион

Побываем в одном из самых живописных уголков города. С террас бастиона открывается потрясающий вид на Пешт и здание парламента. В Средние века на этом месте находился оживлённый рыбный рынок. В числе прочего здесь продавали осетров, приплывавших сюда из Чёрного моря. Сегодня бастион привлекает своей сказочной архитектурой и атмосферой старого города.

Верхняя станция фуникулёра

Осмотрим панораму Пешта и знаменитый Цепной мост. Я расскажу о тайнах подземного мира Будапешта — ведь этот город называют столицей пещер.

Дворец Будайской крепости

Величественная королевская резиденция возвышается над городом, открывая виды на исторический центр, парламент и Дунай. Здесь ощущается дух средневековой Венгрии. И это лучшее место, чтобы узнать, как Будапешт развивался в разные эпохи.

Остатки Будайского замка

Этот небольшой выступ на скале открывает вид на центр Пешта, сад Варкерт, а также гору Геллерт со Статуей Свободы. Мы поговорим об истории Будайской крепости, королевских тайнах и подземельях.

Организационные детали

Чтобы сберечь силы, между некоторыми локациями мы будем перемещаться на автобусе. Проезд оплачивается дополнительно — примерно €4.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 13:00, в воскресенье в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
1 человек€25
дети, школьники, cтуденты€15
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
FERENCIEK TERE
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 13:00, в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Золтан
Золтан — ваш гид в Будапеште
Провёл экскурсии для 305 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Золтан, я лицензированный гид, с 2005 года провожу индивидуальные и групповые экскурсии по Будапешту. В том числе пешеходные и велосипедные маршруты. Я стараюсь максимально прислушаться к пожеланиям
туристов и предложить им интересные варианты программ. С удовольствием стану для вас не просто гидом-экскурсоводом, но и лучшим помощником-проводником по по Будапешту. Приходите на мои экскурсии в первый день приезда в город — и вы получите максимум впечатлений от поездки и сэкономите время на поиск интересных и знаковых мест в городе. Все экскурсии начинаются и заканчиваются в местах, которые легко найти, и откуда можно продолжить и самостоятельную прогулку, посещение музеев, ресторанов, купален и магазинов. Я с радостью покажу вам необычные места, скрытые уголки. Работая гидом, я не просто делаю экскурсии, я стараюсь передать свою страсть к Будапешту, чтобы ваше путешествие стало незабываемым, и вы захотели вернуться сюда снова и снова.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

А
Алексей
5 ноя 2025
Золтан смог покорить нас с женой своей харизмой и обаянием, знанием истории, интересными и увлекательными маршрутами. Если выбираете гида для экскурсии - лучше него не найти! Köszönöm szépen!
Павел
Павел
1 ноя 2025
Огромное спасибо Золтану за очень интересный рассказ, экскурсия пролетела как один миг. Увлекательно, душевно и занимательно. Искренне рекомендую!
Юлия
Юлия
30 окт 2025
Благодарим Золтана за чудесную экскурсию! За массу впечатлений и положительные эмоции! Золтан обладает прекрасным чувством юмора, благодаря которому рассказ о Будапеште был увлекательным! Нам было порекомендоно продегустировать самый лучший в Венгрии штрудель с маком и посетить теарт Оперы! Все было восхитительно!
Евгения
Евгения
28 окт 2025
Спасибо огромное Золтану за прогулку по Будапешту! 🙏 Было СУПЕР 👍👍👍 Интересно, познавательно, весело и душевно! Золтан очень позитивный, внимательный, с великолепным чувством юмора, любит свой город и то, чем занимается!!! Рекомендую 100%
p.s. Надеюсь, до следующей встречи 👋
Т
Татьяна
26 окт 2025
Огромное спасибо Золтану за экскурс!
Непринужденная обстановка,юмор,каждому участнику группы было уделено максимум внимания. Было чувство,что это не гид,а друг,к которому приехал погостить.
Любовь к своей стране,к своему городу передалась всем участникам.
А русский Золтана с венгерским акцентом добавлен в копилку воспоминаний об этом дне!
Тода раба,Золтан!!! Удачи!
Н
Наталья
25 окт 2025
Золтан очень интересно рассказал о Венгрии, о Будапеште, все было с юмором. ответил на все вопросы, посоветовал места, которые необходимо посетить, где покушать. Рекомендую экскурсию и гида. Невероятные виды на Буду и Пешт
С
Софья
24 окт 2025
Спасибо большое очень дружелюбному Золтану за интересный и красивый день. Показал если не все, то многие красоты Буды.
N
Natalya
23 окт 2025
Гид от Бога! Золтан провёл для нас незабываемую экскурсию по Будапешту, она была весёлой и познавательной. Огромное ему спасибо! РЕКОМЕНДУЕМ ВСЕМ!!!
С
Сергей
22 окт 2025
Отличный гид Золтан. Очень активный, очень позитивный, было очень интересно его слушать. Человек отлично выполняет свое дело. Если когда нибудь поеду опять, то обязательно к нему! 7 из 5;) Спасибо Золтан.
A
Aleh
16 окт 2025
Отличная экскурсия по Будапешту с гидом Золтаном! Узнали много интересного, всё с юмором и любовью к городу. Самый классный совет - как попасть в оперу всего за 6 евро! Очень рекомендую! 🌟
М
Марина
13 окт 2025
Спасибо Золтану за очень приятную и содержательную прогулку-экскурсию. И за ссылки на музыкальные вечерние мероприятия).
A
Alexei
8 окт 2025
Благодаря Золтану влюбились в Будапешт! Суперклассный гид!
М
Максим
8 окт 2025
Были на этой экскурсии с супругой. Необычные перемещения по городу на автобусах и трамвае между локациями, что позволяет оказываться на вершинах и уже оттуда постепенно спускаться пешком. Очень интересная подача истории города и страны. Золтан высказывает свое мнение и готов услышать ваше, в дискуссиях и шутках время прошло незаметно. Однозначно рекомендую!
Ф
Фахрутдинов
30 сен 2025
Спасибо за очень увлекательную экскурсию!
Все очень понравилось, буду рекомендовать друзьям
Светлана
Светлана
28 сен 2025
Очень благодарны Золтану за такую объемную, содержательную и Мега интересную экскурсию! При выборе экскурсии подкупило то, что Золтан венгр. А соответственно знает о Венгрии не по наслышке) Понравилось, что он не только интересно рассказывает об истории, культуре Будапешта, а и преподносит информацию с юмором и передает гостям города свое видение и отношение!
