3 отзыва оставили туристы

Венгерская столица славится не только термальными водами, но и уникальными приключениями для всей семьи! На этой индивидуальной экскурсии вас ожидает поездка на самой длинной детской железной дороге в мире, управляемой

Описание экскурсии

Путешествие в детство — необычная железная дорога

Наша экскурсия начнётся на станции, где мы купим билет на поезд. Кассиру будет не больше 18 лет, но не спешите удивляться: эта железная дорога — полностью детская территория! В пути я расскажу, как в Будапеште появилась самая длинная детская железная дорога в мире. Поделюсь любопытными фактами о ней: давно ли она существует, какие профессии осваивают здесь дети и как им удаётся справляться с непростой работой. Вы насладитесь безопасной поездкой, любуясь видами из окна вагона.

Канатная дорога и смотровая башня Эржебет

Вас ждёт знакомство с ещё одним нетипичным общественным транспортом: канатная дорога «Либего» поднимёт нас на будайскую гору Яноша. Я объясню, когда появилась эта подвесная дорога, и по винтовой лестнице проведу вас на вершину горы. Мы поднимемся на самую высокую точку Будапешта и поговорим об этапах строительства башни. Вы поймёте, почему её назвали «Эржебет» и каким образом камни для строительства поднимали на вершину горы. После мы выпьём кофе и обсудим венгерский быт и жителей столицы. Кроме того, вы полюбуетесь потрясающими видами на Будапешт, которые открываются здесь на 360 градусов.

Организационные детали