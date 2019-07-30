3 отзыва оставили туристы

Венгерская столица не только термальные воды! Путешествие на детской железной дороге, подъем на гору Яноша и виды на Будапешт с высоты
Венгерская столица славится не только термальными водами, но и уникальными приключениями для всей семьи! На этой индивидуальной экскурсии вас ожидает поездка на самой длинной детской железной дороге в мире, управляемой читать дальшеуменьшить
школьниками.
Поднимитесь на гору Яноша по канатной дороге «Либего» и полюбуйтесь панорамными видами Будапешта с высоты смотровой башни Эржебет. Узнайте интересные факты о венгерской столице и насладитесь незабываемыми моментами вместе с детьми
Наша экскурсия начнётся на станции, где мы купим билет на поезд. Кассиру будет не больше 18 лет, но не спешите удивляться: эта железная дорога — полностью детская территория! В пути я расскажу, как в Будапеште появилась самая длинная детская железная дорога в мире. Поделюсь любопытными фактами о ней: давно ли она существует, какие профессии осваивают здесь дети и как им удаётся справляться с непростой работой. Вы насладитесь безопасной поездкой, любуясь видами из окна вагона.
Канатная дорога и смотровая башня Эржебет
Вас ждёт знакомство с ещё одним нетипичным общественным транспортом: канатная дорога «Либего» поднимёт нас на будайскую гору Яноша. Я объясню, когда появилась эта подвесная дорога, и по винтовой лестнице проведу вас на вершину горы. Мы поднимемся на самую высокую точку Будапешта и поговорим об этапах строительства башни. Вы поймёте, почему её назвали «Эржебет» и каким образом камни для строительства поднимали на вершину горы. После мы выпьём кофе и обсудим венгерский быт и жителей столицы. Кроме того, вы полюбуетесь потрясающими видами на Будапешт, которые открываются здесь на 360 градусов.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билеты на поезд: 800 форинтов — взрослый, 400 — детский; канатная дорога — 1400 форинта — взрослый билет, 800 — детский
Экскурсия пройдёт в формате дружеской беседы
Я заберу вас из отеля в Будапеште и привезу обратно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20.5 часов
Провёл экскурсии для 124 туристов
Добрый день!
Родился в городе на Неве, сейчас живу в Будапеште. Пишу свой блог в интернете, в котором публикую свои фотографии и отчеты о поездках в самые интересные уголки Венгрии.
С удовольствием покажу Вам лучшие места этой замечательной страны!
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елена
Выбрали экскурсию Константина, потому что в предлагаемые им места мы бы никогда не доехали самостоятельно. Тем более, впервые приехав в Венгрию, не зная ни языка, ни города. И Детская Железная читать дальшеуменьшить
дорога, и канатная дорога, и гора Янош, и башня Эржебет – всё это интересно и необычно. Фотографии со смотровой площадки башни получились великолепные. Мини-путешествие очень понравилось. Спасибо Константину за возможность посмотреть на Будапешт свысока:-)
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Юлия
Отличная экскурсия. Была адаптирована для возраста и интереса участников. Отлично спланирована и не утомительна. Особенность её в том, что можно увидеть не самые топовые, но чудесные места Будапешта. Чувствуется искренний интерес и любовь гида к своему городу.
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Э
Эльвира
Неплохое времяпровождение для детей. Интересна детская ж/д дорога и подъем на башню. Однако не хватило погружения в историю и интересных фактов.
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Р
Расим
Очень интересная попытка показать "нетуристическую" часть Будапешта.
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С
Сергей
Сам маршрут затрагивает не совсем типичные направления для Будапешта, этим он нас и заинтересовал. Было здорово прокатится на самой длинной детской узкоколейной железной дороге в рождественском вагончике. Виды со смотровой башни Елизаветы просто замечательные особенно в хорошую погоду. В целом, неплохо пообщались с Константином о жизни в Будапеште, но хотелось чего-то большего.
Константин
Ответ организатора:
Добрый вечер, Сергей!
Огорчён, что Вы написали негативный отзыв, мне Вы сказали, что остались довольны.
Надо было мне сказать, что было не так, как вы ожидали или написать в отзыве.
С уважением, Константин
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