3 отзыва оставили туристы

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Приключение в горах Буды для детей и взрослых

Нетуристический Будапешт: детская железная дорога и смотровая башня Эржебет

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
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От 150 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Константин
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Константин – Гид в Будапеште
Думаете, что венгерская столица славится только термальными водами? Её другие грани понравятся и вам, и вашим детям! Мы прокатимся на поезде, которым управляют школьники, поднимемся на гору Яноша и полюбуемся городом с высоты.

Вы узнаете больше о Будапеште и увидите его нетривиальные места.
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
Приключение в горах Буды для детей и взрослых

Что вас ожидает

Путешествие в детство — необычная железная дорога
Наша экскурсия начнётся на станции, где мы купим билет на поезд. Кассиру будет не больше 18 лет, но не спешите удивляться: эта железная дорога — полностью детская территория! В пути я расскажу, как в Будапеште появилась самая длинная детская железная дорога в мире. Поделюсь любопытными фактами о ней: давно ли она существует, какие профессии осваивают здесь дети и как им удаётся справляться с непростой работой. Вы насладитесь безопасной поездкой, любуясь видами из окна вагона.

Канатная дорога и смотровая башня Эржебет
Вас ждёт знакомство с ещё одним нетипичным общественным транспортом: канатная дорога «Либего» поднимёт нас на будайскую гору Яноша. Я объясню, когда появилась эта подвесная дорога, и по винтовой лестнице проведу вас на вершину горы. Мы поднимемся на самую высокую точку Будапешта и поговорим об этапах строительства башни. Вы поймёте, почему её назвали «Эржебет» и каким образом камни для строительства поднимали на вершину горы. После мы выпьём кофе и обсудим венгерский быт и жителей столицы. Кроме того, вы полюбуетесь потрясающими видами на Будапешт, которые открываются здесь на 360 градусов.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты на поезд: 800 форинтов — взрослый, 400 — детский; канатная дорога — 1400 форинта — взрослый билет, 800 — детский
  • Экскурсия пройдёт в формате дружеской беседы
  • Я заберу вас из отеля в Будапеште и привезу обратно
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
Приключение в горах Буды для детей и взрослых
Приключение в горах Буды для детей и взрослых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Константин
Константин
Добрый день! Родился в городе на Неве, сейчас живу в Будапеште. Пишу свой блог в интернете, в котором публикую свои фотографии и отчеты о поездках в самые интересные уголки Венгрии. С удовольствием покажу Вам лучшие места этой замечательной страны!
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3 отзыва оставили туристы

31 июля 2019
Очень интересная попытка показать "нетуристическую" часть Будапешта.
30 июля 2019
Выбрали экскурсию Константина, потому что в предлагаемые им места мы бы никогда не доехали самостоятельно. Тем более, впервые приехав в Венгрию, не зная ни языка, ни города. И Детская Железная дорога, и канатная дорога, и гора Янош, и башня Эржебет – всё это интересно и необычно. Фотографии со смотровой площадки башни получились великолепные. Мини-путешествие очень понравилось. Спасибо Константину за возможность посмотреть на Будапешт свысока. :-)
6 мая 2019
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