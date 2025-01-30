Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в мир современного цифрового искусства в Cinema Mystica в Будапеште.



Вас ждут 10 залов с интерактивными инсталляциями, где соединяются свет, звук, технология и воображение. 5 3 отзыва

Описание билета Цифровое искусство без границ Откройте для себя Cinema Mystica — пространство, где искусство, технологии и воображение сливаются воедино. Вас ждут интерактивные инсталляции, занимающие более 1200 м², каждая из которых создаёт уникальную атмосферу и размывает грань между реальностью и фантазией. Вселенная света и звука Пройдите через 10 залов и исследуйте 23 впечатляющие инсталляции: от 3D-скульптур и световых проекций до цифровых произведений искусства и загадочных существ. Здесь каждый шаг открывает что-то новое и неповторимое. Современные технологии и вдохновение Cinema Mystica приглашает увидеть, как технологии превращаются в искусство и создают невероятные эмоции. Это место, где можно почувствовать магию света и звука, вдохновиться и открыть для себя новую грань современного искусства.

Ответы на вопросы Что включено Входной билет в Cinema Mystica Что не входит в цену Трансфер от/до места встречи

Место начала и завершения? Budapest, Ferenciek tere 10, 1052 Hungary Когда начало Выберите удобную дату из расписания Кто ещё будет вместе со мной? Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.