Погрузитесь в мир современного цифрового искусства в Cinema Mystica в Будапеште.
Вас ждут 10 залов с интерактивными инсталляциями, где соединяются свет, звук, технология и воображение.
Описание билетаЦифровое искусство без границ Откройте для себя Cinema Mystica — пространство, где искусство, технологии и воображение сливаются воедино. Вас ждут интерактивные инсталляции, занимающие более 1200 м², каждая из которых создаёт уникальную атмосферу и размывает грань между реальностью и фантазией. Вселенная света и звука Пройдите через 10 залов и исследуйте 23 впечатляющие инсталляции: от 3D-скульптур и световых проекций до цифровых произведений искусства и загадочных существ. Здесь каждый шаг открывает что-то новое и неповторимое. Современные технологии и вдохновение Cinema Mystica приглашает увидеть, как технологии превращаются в искусство и создают невероятные эмоции. Это место, где можно почувствовать магию света и звука, вдохновиться и открыть для себя новую грань современного искусства.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в Cinema Mystica
Что не входит в цену
- Трансфер от/до места встречи
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Budapest, Ferenciek tere 10, 1052 Hungary
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тимофей
30 янв 2025
Потрясающее место! Столько интересных и красивых инсталляций, в которых можно просто потеряться. В некоторых залах можно лечь и любоваться светом и цветами — невероятное ощущение!
Е
Екатерина
27 июл 2024
Определённо стоит посетить! Персонал был очень дружелюбным и отзывчивым, а выставки — просто волшебные.
Д
Демьян
6 июл 2024
Одно из лучших мест, где мы когда-либо бывали. Свет и цвета создают неповторимую атмосферу, а художественные инсталляции выглядят как живые. Особенно понравилось, что всё интерактивно — чувствуешь себя в настоящей сказке!
