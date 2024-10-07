Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в спа-центре Mandala. Вас ждут бассейны с разной температурой, сауна, паровая кабина и зона отдыха с уютным баром.
Описание билетаИдеальное место для релакса Проведите день в спа-центре «Mandala», где гармония и спокойствие сопровождают вас с первых минут. В вашем распоряжении 4 бассейна с разной температурой воды и просторное джакузи на 10 человек для полного восстановления сил. Расслабьтесь в паровой кабине на 8 человек и сауне на 12 человек, чтобы снять усталость и восстановить энергию. Эти зоны созданы для того, чтобы вы могли ощутить глубокое расслабление и покой. Отдых для тела и души После процедур отдохните в специально оборудованной зоне релакса или освежитесь в баре, где подают горячий чай, ароматизированную и обычную воду. Здесь всё создано для вашего отдыха и восстановления внутреннего баланса. Важная информация:
- Что взять с собой: купальник, полотенце, шлепанцы, шапочку для плавания.
- Не допускается: домашние животные.
- Не подходит для: детей до 16 лет, пользователей инвалидных колясок.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в спа-центр
Что не входит в цену
- Питание
- Полотенце, тапочки
Место начала и завершения?
Budapest, Ipoly u. 8, 1133 Hungary
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Арина
7 окт 2024
Отличный опыт! Очень рекомендую — множество бассейнов и зон для расслабления. Мы заказали еду и напитки, всё было вкусно. Идеальное место для отдыха во время отпуска.
М
Михаил
3 авг 2024
Замечательное, спокойное место для отдыха вдвоём. После насыщенного дня в городе мы пришли сюда и прекрасно провели время вместе. Атмосфера умиротворённая и приятная
С
София
7 апр 2024
Мы пришли рано утром, и было спокойно и немноголюдно. К концу стало оживлённее, так что мы вовремя закончили. Очень расслабляющий отдых
