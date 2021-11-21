Свет и тени вечернего Будапешта

Увидеть символы города в ночных огнях и услышать венгерские легенды на автомобильной экскурсии

Если днем Будапешт поражает изяществом и пышностью архитектуры, то вечером — околдовывает игрой тени и света, атмосферой и старинными легендами.

Мы проедем мимо знаменитых памятников, дворцов и соборов, подчеркнутых огнями подсветки.

Прогуляемся у Рыбацкого бастиона и крепости Буда, осмотрим здание парламента и полюбуемся панорамами со смотровых площадок.
Свет и тени вечернего Будапешта
Свет и тени вечернего Будапешта
Свет и тени вечернего Будапешта
Свет и тени вечернего Будапешта
Свет и тени вечернего Будапешта
Свет и тени вечернего Будапешта
Свет и тени вечернего Будапешта
Свет и тени вечернего Будапешта
Свет и тени вечернего Будапешта
Свет и тени вечернего Будапешта
Свет и тени вечернего Будапешта
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Вечерний Будапешт: огни, легенды и панорамы

Роскошная подсветка с первых минут нашего путешествия создаст особое, сказочное настроение. Какие-то достопримечательности Будапешта мы осмотрим по пути, но у главных мест притяжения города обязательно сделаем остановки и прогуляемся.

  • Со смотровых площадок Рыбацкого бастиона и Будайской крепости вам откроется вид на ночной Дунай, мосты Сечени и Маргит, здание парламента. Вы осмотрите сторожевые башни и укрепления бастиона, церковь Матяша и услышите истории Буды.
  • Остановимся возле здания парламента, которое смотрится особенно торжественно и впечатляюще в лучах подсветки.
  • Выйдем на площади Героев и заглянем в городскую рощу Варошлигет, в которой расположился замок Вайдахуняд.

В пути вы обязательно услышите интересные факты о каждом объекте, но мы не будем углубляться в дебри истории, в сделаем упор на венгерские предания, легенды и сказки: ведь вечер — магическое время.

Маршрут экскурсии

  • Королевский дворец
  • Крепостная гора
  • Церковь Матяша
  • Памятник королю Иштвану
  • Рыбацкий Бастион
  • Чумной столб
  • Здание парламента
  • Площадь Героев
  • Цепной мост
  • Панорама набережной Дуная
  • Проспект Андраши
  • Оперный театр
  • Замковый комплекс Вайдахуняд

Организационные детали

  • Для группы 1-3 человека экскурсия проходит на легковом автомобиле. Также экскурсию возможно провести на микроавтобусе (8 пассажиров); миниавтобусе (до 18 пассажиров) или большом экскурсионном автобусе. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
  • Экскурсия не предполагает посещения музеев
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

При отмене заказа за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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