Будапешт вечером - это совершенно иной город. Под светом звезд и огней подсветки он раскрывает свои тайны и предания.Эта индивидуальная экскурсия позволит вам насладиться великолепием венгерской столицы в уединении, без

спешки и толп туристов. Мы пройдемся по знаменитым местам, таким как Рыбацкий бастион и Будайская крепость, откуда открываются завораживающие виды на город. Вы увидите здание парламента во всем его вечернем великолепии и услышите захватывающие легенды, которые оживят историю старинных улиц. На протяжении всего маршрута вас сопровождает опытный гид, который сделает ваше путешествие поистине незабываемым. Экскурсия подарит вам уникальные фотографии и воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по вечернему Будапешту - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает в свете ночных огней. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно наслаждаться видами, но может быть прохладнее, что стоит учитывать при планировании. Эти периоды привлекают меньшим количеством туристов, что делает прогулки более спокойными.

Сейчас август — это идеальное время.