Будапешт вечером - это совершенно иной город. Под светом звезд и огней подсветки он раскрывает свои тайны и предания.
Эта индивидуальная экскурсия позволит вам насладиться великолепием венгерской столицы в уединении, без
Эта индивидуальная экскурсия позволит вам насладиться великолепием венгерской столицы в уединении, без
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная вечерняя атмосфера
- 🏰 Величественные исторические памятники
- 🌉 Впечатляющие виды на Дунай и мосты
- 🎭 Легенды и предания Будапешта
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по вечернему Будапешту - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает в свете ночных огней. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно наслаждаться видами, но может быть прохладнее, что стоит учитывать при планировании. Эти периоды привлекают меньшим количеством туристов, что делает прогулки более спокойными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Рыбацкий бастион
- Будайская крепость
- Здание парламента
- Площадь Героев
- Замок Вайдахуняд
- Королевский дворец
- Крепостная гора
- Церковь Матяша
- Памятник королю Иштвану
- Чумной столб
- Цепной мост
- Проспект Андраши
- Оперный театр
Описание экскурсии
Вечерний Будапешт: огни, легенды и панорамы
Роскошная подсветка с первых минут нашего путешествия создаст особое, сказочное настроение. Какие-то достопримечательности Будапешта мы осмотрим по пути, но у главных мест притяжения города обязательно сделаем остановки и прогуляемся.
- Со смотровых площадок Рыбацкого бастиона и Будайской крепости вам откроется вид на ночной Дунай, мосты Сечени и Маргит, здание парламента. Вы осмотрите сторожевые башни и укрепления бастиона, церковь Матяша и услышите истории Буды.
- Остановимся возле здания парламента, которое смотрится особенно торжественно и впечатляюще в лучах подсветки!
- Выйдем на площади Героев и заглянем в городскую рощу Варошлигет, в которой расположился замок Вайдахуняд.
В пути вы обязательно услышите интересные факты о каждом объекте, но мы не будем углубляться в дебри истории, в сделаем упор на венгерские предания, легенды и сказки: ведь вечер — магическое время!
Маршрут экскурсии
- Королевский дворец
- Крепостная гора
- Церковь Матяша
- Памятник королю Иштвану
- Рыбацкий Бастион
- Чумной столб
- Здание парламента
- Площадь Героев
- Цепной мост
- Панорама набережной Дуная
- Проспект Андраши
- Оперный театр
- Замковый комплекс Вайдахуняд
Организационные детали
- Для группы 1-3 человека экскурсия проходит на легковом автомобиле. Также экскурсию возможно провести на микроавтобусе (8 пассажиров); миниавтобусе (до 18 пассажиров) или большом экскурсионном автобусе. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
- Экскурсия не предполагает посещения музеев
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
При отмене заказа за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7620 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Первый день в Будапеште и первая эескурсия по волшебному ночному городу. После слова волшебный ничего больше писать и не надо… Я напишу о гиде Игоре… человеке интеллигентном, тактичном и эрудированном. Два часа по холодному но прекрасному городу прошли незаметно… Спасибо
+2
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Т
Замечательное начало знакомства с городом! Благодарю Луизу за очень интересный рассказ и прогулку по вечернему Будапешту! С удовольствием рекомендуем
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Прекрасный гид Елена погрузила нас в глубь городских легенд и рассказала много удивительных для нас историй. Слышать информацию от местного жителя весьма интересно ибо только они могут передать дух и
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Л
Эта экскурсия именно то, что мне и было нужно. Это была моя третья поездка в Будапешт, но первая для моих родителей. Я хотела их погрузить в атмосферу города, показать Будапешт
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А
Хорошая экскурсия. Лена прекрасно передала атмосферу Будапешта.
Экскурсия соответсивует описанию.
Большое спасибо
Экскурсия соответсивует описанию.
Большое спасибо
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Е
Отличный формат для тех, кто не любит часами ходить пешком. Максимум интересной информации за 2 часа. Красивейшие виды вечернего города. Экскурсовод Елена отличный рассказчик Спасибо большое! С удовольствием рекомендуем!
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