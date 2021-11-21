Что вас ожидает

Вечерний Будапешт: огни, легенды и панорамы

Роскошная подсветка с первых минут нашего путешествия создаст особое, сказочное настроение. Какие-то достопримечательности Будапешта мы осмотрим по пути, но у главных мест притяжения города обязательно сделаем остановки и прогуляемся.

Со смотровых площадок Рыбацкого бастиона и Будайской крепости вам откроется вид на ночной Дунай, мосты Сечени и Маргит, здание парламента. Вы осмотрите сторожевые башни и укрепления бастиона, церковь Матяша и услышите истории Буды.

и вам откроется вид на ночной Дунай, мосты Сечени и Маргит, здание парламента. Вы осмотрите сторожевые башни и укрепления бастиона, церковь Матяша и услышите истории Буды. Остановимся возле здания парламента , которое смотрится особенно торжественно и впечатляюще в лучах подсветки.

, которое смотрится особенно торжественно и впечатляюще в лучах подсветки. Выйдем на площади Героев и заглянем в городскую рощу Варошлигет, в которой расположился замок Вайдахуняд.

В пути вы обязательно услышите интересные факты о каждом объекте, но мы не будем углубляться в дебри истории, в сделаем упор на венгерские предания, легенды и сказки: ведь вечер — магическое время.

Маршрут экскурсии

Королевский дворец

Крепостная гора

Церковь Матяша

Памятник королю Иштвану

Рыбацкий Бастион

Чумной столб

Здание парламента

Площадь Героев

Цепной мост

Панорама набережной Дуная

Проспект Андраши

Оперный театр

Замковый комплекс Вайдахуняд

Организационные детали

Для группы 1-3 человека экскурсия проходит на легковом автомобиле. Также экскурсию возможно провести на микроавтобусе (8 пассажиров); миниавтобусе (до 18 пассажиров) или большом экскурсионном автобусе. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.

Экскурсия не предполагает посещения музеев

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

При отмене заказа за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.