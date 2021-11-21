Роскошная подсветка с первых минут нашего путешествия создаст особое, сказочное настроение. Какие-то достопримечательности Будапешта мы осмотрим по пути, но у главных мест притяжения города обязательно сделаем остановки и прогуляемся.
В пути вы обязательно услышите интересные факты о каждом объекте, но мы не будем углубляться в дебри истории, в сделаем упор на венгерские предания, легенды и сказки: ведь вечер — магическое время.
При отмене заказа за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.