Описание Фото Ответы на вопросы Откройте для себя Будапешт за один день — на экскурсии из Дебрецена с комфортным трансфером.



Вы увидите главные достопримечательности столицы: площадь Героев, парламент, Будайскую крепость, купальни, церкви и панорамы Дуная. Гид расскажет об истории Венгрии, её легендах, культурных мифах и современной жизни города.



Пешие прогулки, живописные виды и остановки в самых красивых местах сделают это путешествие незабываемым!

Ирина Емелина Ваш гид в Дебрецене Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €590 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 12 часов 1-3 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Столица Венгрии великолепна и многообразна. Будапешт – это город, в котором каждая эпоха находит отражение в архитектурном шедевре. История насыщена необыкновенными сюжетами и событиями, которыми с Вами поделится наш гид. На экскурсии узнаете увлекательные исторические факты – забавные и драматичные, исторические анекдоты, противоречивые легенды и конечно, познакомитесь с современной жизнью Будапешта и горожан. Совершите увлекательное путешествие на комфортабельном автомобиле (или микроавтобусе) по центру города, а во время остановок и пеших прогулок сможете поближе увидеть его улицы и прекрасные дома, сделать незабываемые фотографии. У Вас будет возможность осмотреть самые главные достопримечательности Будапешта, услышать рассказ об развитии Венгрии и её роли в истории Европы, о династиях королей и знаменитых жителях столицы. На смотровых площадках полюбуетесь захватывающим видом и разглядите город с разных ракурсов.

Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. Выбрать дату