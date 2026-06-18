Откройте для себя Будапешт за один день — на экскурсии из Дебрецена с комфортным трансфером.
Вы увидите главные достопримечательности столицы: площадь Героев, парламент, Будайскую крепость, купальни, церкви и панорамы Дуная. Гид расскажет об истории Венгрии, её легендах, культурных мифах и современной жизни города.
Пешие прогулки, живописные виды и остановки в самых красивых местах сделают это путешествие незабываемым!
Вы увидите главные достопримечательности столицы: площадь Героев, парламент, Будайскую крепость, купальни, церкви и панорамы Дуная. Гид расскажет об истории Венгрии, её легендах, культурных мифах и современной жизни города.
Пешие прогулки, живописные виды и остановки в самых красивых местах сделают это путешествие незабываемым!
Описание экскурсииСтолица Венгрии великолепна и многообразна. Будапешт – это город, в котором каждая эпоха находит отражение в архитектурном шедевре. История насыщена необыкновенными сюжетами и событиями, которыми с Вами поделится наш гид. На экскурсии узнаете увлекательные исторические факты – забавные и драматичные, исторические анекдоты, противоречивые легенды и конечно, познакомитесь с современной жизнью Будапешта и горожан. Совершите увлекательное путешествие на комфортабельном автомобиле (или микроавтобусе) по центру города, а во время остановок и пеших прогулок сможете поближе увидеть его улицы и прекрасные дома, сделать незабываемые фотографии. У Вас будет возможность осмотреть самые главные достопримечательности Будапешта, услышать рассказ об развитии Венгрии и её роли в истории Европы, о династиях королей и знаменитых жителях столицы. На смотровых площадках полюбуетесь захватывающим видом и разглядите город с разных ракурсов.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Героев
- Купальня Сечени
- Оперный театр
- Венгерская национальная галерея
- Базилика Св. Иштвана
- Большая Синагога в Будапеште
- Проспект Андраши
- Музей изобразительных искусств в Будапеште
- Мемориал жертвам Холокоста
- Здание венгерского Парламента
- Гора Геллерт
- Купальня Геллерт
- Будайская крепость
- Королевский дворец
- Рыбацкий бастион
- Церковь Матяша
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги и парковки
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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