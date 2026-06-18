Погрузитесь в красоту горного курорта Лиллафюред и расслабьтесь в единственной в Европе термальной пещерной купальне.
Вы увидите озеро Хамори, водопад и сказочный замок-отель «Палота», а затем искупаетесь в тёплых водах сталактитовой пещеры. Вас ждут гидромассаж, природные гроты и настоящий релакс. Идеальный день для тех, кто хочет отдохнуть и телом, и душой.
Вы увидите озеро Хамори, водопад и сказочный замок-отель «Палота», а затем искупаетесь в тёплых водах сталактитовой пещеры. Вас ждут гидромассаж, природные гроты и настоящий релакс. Идеальный день для тех, кто хочет отдохнуть и телом, и душой.
Описание экскурсииЛиллафюред, один из красивейших биосферных курортов Венгрии расположился в горном массиве на берегу живописного озера Хамори. Романтический колорит этого места усиливает замок-отель "Палота". Пение птиц, великолепные пейзажи и шум водопада погрузят Вас в атмосферу отдыха и гармонии с природой. Далее Вам предстоит побывать в единственной в Европе пещерной купальне в Мишкольцтапольце, где вас ждёт купание в подземном термальном озере, выходящем на поверхность в сталактитовых залах, с водопадами, гидромассажными установками и различными водными аттракционами. Термальную пещеру окружает чудесный природный парк с озером. Это редкая возможность совместить экскурсию, SPA и отдых на природе в одном дне. Обязательно возьмите купальник, полотенце и резиновые тапочки.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горный курорт Лиллафюред
- Замок-отель «Палота»
- Залы пещерной купальни
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги и парковки
Что не входит в цену
- Входные билеты в купальню и экскурсия в Пещеру Св. Иштвана
- Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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