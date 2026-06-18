Описание Фото Ответы на вопросы Погрузитесь в красоту горного курорта Лиллафюред и расслабьтесь в единственной в Европе термальной пещерной купальне.



Вы увидите озеро Хамори, водопад и сказочный замок-отель «Палота», а затем искупаетесь в тёплых водах сталактитовой пещеры. Вас ждут гидромассаж, природные гроты и настоящий релакс. Идеальный день для тех, кто хочет отдохнуть и телом, и душой.

Ирина Емелина Ваш гид в Дебрецене Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €590 за человека 🇷🇺 русский 8 часов 1-3 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Лиллафюред, один из красивейших биосферных курортов Венгрии расположился в горном массиве на берегу живописного озера Хамори. Романтический колорит этого места усиливает замок-отель "Палота". Пение птиц, великолепные пейзажи и шум водопада погрузят Вас в атмосферу отдыха и гармонии с природой. Далее Вам предстоит побывать в единственной в Европе пещерной купальне в Мишкольцтапольце, где вас ждёт купание в подземном термальном озере, выходящем на поверхность в сталактитовых залах, с водопадами, гидромассажными установками и различными водными аттракционами. Термальную пещеру окружает чудесный природный парк с озером. Это редкая возможность совместить экскурсию, SPA и отдых на природе в одном дне. Обязательно возьмите купальник, полотенце и резиновые тапочки.

Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. Выбрать дату