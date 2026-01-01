Индивидуальная
до 7 чел.
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Начало: По договоренности
«Приглашаем на путешествие, сочетающее природные чудеса, термальный отдых и барочную архитектуру»
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
€400 за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Пещерная купальня, аквапарк, легенды Эгера и дегустация вина
Начало: По договоренности
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
€400 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Город Дьюла и Купальня в дворцовом парке
Начало: По договоренности
«Более 20 бассейнов с минеральной водой, расположенных в живописном дворцовом парке площадью 8,5 гектаров, создают уникальные условия для восстановления и расслабления»
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
€400 за всё до 7 чел.
