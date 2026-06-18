Проведите день среди кружевных соляных гор Эгерсалока и барочной красоты Эгера. Сначала — отдых в термальных бассейнах с серной водой и фантастическими видами. Затем прогулка по Эгеру: Базилика, улицы с барочной архитектурой, легенды старого города. А в финале — обед и дегустация вин в Долине Красавиц. Идеальное сочетание природы, истории и гастрономии!
Описание экскурсииПриглашаем на путешествие, сочетающее природные чудеса, термальный отдых и барочную архитектуру! Сначала вы посетите Эгерсалок — уникальное место, известное своими «кружевными» горками из застывшей минеральной соли. Здесь расположен термальный источник, вода которого обогащена кальцием, магнием и серой, и признана одной из лучших в Венгрии. Купальня предлагает 17 бассейнов, включая лечебные, развлекательные и детские, а также зоны с джакузи и горками. После релакса в воде — переезд в Эгер. Город славится своей архитектурой, легендарной крепостью и винодельческими традициями. Вы прогуляетесь по историческому центру, увидите Базилику Эгера, дворец архиепископа и площадь Эстерхази. Гид расскажет об обороне города от турков и о героизме его защитников. В завершение — визит в Долину Красавиц. Здесь вас ждёт обед и дегустация знаменитых вин, включая легендарную «Бычью кровь». Отличный день для отдыха, истории и вкуса.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Купальня Эгерсалока с соляными террасами
- Туристический центр Эгера
- Базилика Эгера
- Улица Сечени
- Дворец архиепископа (осмотр снаружи)
- Площадь Эстерхази
- Долина Красавиц (обед и дегустация)
Что включено
- Услуги гида
- Обзорная экскурсия по городу
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входной билет в термальную купальню Эгерсалока
- Обед и дегустация вин в Долине Красавиц
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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