Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Проведите день среди кружевных соляных гор Эгерсалока и барочной красоты Эгера. Сначала — отдых в термальных бассейнах с серной водой и фантастическими видами. Затем прогулка по Эгеру: Базилика, улицы с барочной архитектурой, легенды старого города. А в финале — обед и дегустация вин в Долине Красавиц. Идеальное сочетание природы, истории и гастрономии!

Ирина Емелина Ваш гид в Хайдусобосло Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €400 за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 8 часов 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Приглашаем на путешествие, сочетающее природные чудеса, термальный отдых и барочную архитектуру! Сначала вы посетите Эгерсалок — уникальное место, известное своими «кружевными» горками из застывшей минеральной соли. Здесь расположен термальный источник, вода которого обогащена кальцием, магнием и серой, и признана одной из лучших в Венгрии. Купальня предлагает 17 бассейнов, включая лечебные, развлекательные и детские, а также зоны с джакузи и горками. После релакса в воде — переезд в Эгер. Город славится своей архитектурой, легендарной крепостью и винодельческими традициями. Вы прогуляетесь по историческому центру, увидите Базилику Эгера, дворец архиепископа и площадь Эстерхази. Гид расскажет об обороне города от турков и о героизме его защитников. В завершение — визит в Долину Красавиц. Здесь вас ждёт обед и дегустация знаменитых вин, включая легендарную «Бычью кровь». Отличный день для отдыха, истории и вкуса.

Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. Выбрать дату