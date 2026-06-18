Описание Фото Ответы на вопросы Отправьтесь в Дьюлу — старинный венгерский курорт у границы с Румынией.



Прогуляйтесь по крепости XV века, узнаете об истории борьбы с турками и загляните в атмосферные музеи.



А после — отдых в знаменитой купальне на территории дворцового парка: 20 термальных бассейнов под открытым небом и в павильонах помогут восстановить силы и здоровье. Отличное сочетание культурной программы и расслабляющего спа!

Ирина Емелина Ваш гид в Хайдусобосло Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €400 за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 9 часов 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Город Дьюла — уютный курорт на юго-востоке Венгрии, недалеко от границы с Румынией. Здесь сочетаются богатое культурное наследие, старинная архитектура и целебные термальные источники. Главная достопримечательность города — кирпичная крепость Дьюлы, ставшая символом венгерского сопротивления. Город славится как родина композитора Ференца Эркеля, автора гимна Венгрии, и центром культурных событий: здесь проходят театральные постановки, фестивали палинки и гастрономические праздники. Вы увидите старинные улицы, музеи, театры и узнаете больше о венгерском искусстве и быте. Завершением экскурсии станет отдых в знаменитой крепостной купальне — одном из лучших термальных комплексов страны. Более 20 бассейнов с минеральной водой, расположенных в живописном дворцовом парке площадью 8,5 гектаров, создают уникальные условия для восстановления и расслабления. Термальные источники Дьюлы помогают при заболеваниях суставов, кожи и пищеварения, а также в реабилитации после операций и травм.

Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. Выбрать дату