Отправьтесь в Дьюлу — старинный венгерский курорт у границы с Румынией.
Прогуляйтесь по крепости XV века, узнаете об истории борьбы с турками и загляните в атмосферные музеи.
А после — отдых в знаменитой купальне на территории дворцового парка: 20 термальных бассейнов под открытым небом и в павильонах помогут восстановить силы и здоровье. Отличное сочетание культурной программы и расслабляющего спа!
Прогуляйтесь по крепости XV века, узнаете об истории борьбы с турками и загляните в атмосферные музеи.
А после — отдых в знаменитой купальне на территории дворцового парка: 20 термальных бассейнов под открытым небом и в павильонах помогут восстановить силы и здоровье. Отличное сочетание культурной программы и расслабляющего спа!
Описание экскурсииГород Дьюла — уютный курорт на юго-востоке Венгрии, недалеко от границы с Румынией. Здесь сочетаются богатое культурное наследие, старинная архитектура и целебные термальные источники. Главная достопримечательность города — кирпичная крепость Дьюлы, ставшая символом венгерского сопротивления. Город славится как родина композитора Ференца Эркеля, автора гимна Венгрии, и центром культурных событий: здесь проходят театральные постановки, фестивали палинки и гастрономические праздники. Вы увидите старинные улицы, музеи, театры и узнаете больше о венгерском искусстве и быте. Завершением экскурсии станет отдых в знаменитой крепостной купальне — одном из лучших термальных комплексов страны. Более 20 бассейнов с минеральной водой, расположенных в живописном дворцовом парке площадью 8,5 гектаров, создают уникальные условия для восстановления и расслабления. Термальные источники Дьюлы помогают при заболеваниях суставов, кожи и пищеварения, а также в реабилитации после операций и травм.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Дьюлы
- Парк бывшего дворца графа Алмаша
- Термальные источники Дьюлы
- Улицы старого города
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт и парковки
Что не входит в цену
- Входные билеты в купальню
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Хайдусобосло
Похожие экскурсии на «Город Дьюла и Купальня в дворцовом парке»
Индивидуальная
до 7 чел.
Пещерная купальня, аквапарк, легенды Эгера и дегустация вина
Начало: По договоренности
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
€400 за всё до 7 чел.
€400 за экскурсию