Описание Фото Ответы на вопросы Окунитесь в мир удивительного Эгера! Утром — отдых в купальне Демьен с лабиринтом бассейнов и атмосферой фильма «Аватар».



Днём — прогулка по историческому центру Эгера: крепость, минарет, базилика, улицы с барочной архитектурой. А финалом станет обед с дегустацией вин в знаменитой Долине красавиц. Идеальный день в Венгрии — для тела и ума.

Ирина Емелина Ваш гид в Хайдусобосло Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €400 за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 8 часов 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Отправляйтесь в Эгер и Демьен — два удивительных места, где история, термальные воды и атмосфера волшебства создают незабываемое путешествие. Вы начнёте день с посещения пещерной купальни Демьен: уникального комплекса, оформленного в стиле фильма «Аватар». Внутри — сеть термальных бассейнов, водных тоннелей и саун, горки, зоны гидромассажа и СПА-процедур, где можно по-настоящему расслабиться. Далее — знакомство с Эгером, городом с барочной архитектурой и героическим прошлым. Вы подниметесь на Крепостной холм, прогуляетесь по Улице Сечени, увидите минарет и базилику, дворец архиепископа, Лицей и церковь святого Антония. Гид расскажет о средневековых сражениях, турецком наследии и тайнах старого города. Финал дня — в знаменитой Долине красавиц. Вас ждёт обед и дегустация лучших вин региона, включая легендарную «Бычью кровь». Отличное сочетание релакса, истории и гастрономического удовольствия!

Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. Выбрать дату