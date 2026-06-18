Окунитесь в мир удивительного Эгера! Утром — отдых в купальне Демьен с лабиринтом бассейнов и атмосферой фильма «Аватар».
Днём — прогулка по историческому центру Эгера: крепость, минарет, базилика, улицы с барочной архитектурой. А финалом станет обед с дегустацией вин в знаменитой Долине красавиц. Идеальный день в Венгрии — для тела и ума.
Днём — прогулка по историческому центру Эгера: крепость, минарет, базилика, улицы с барочной архитектурой. А финалом станет обед с дегустацией вин в знаменитой Долине красавиц. Идеальный день в Венгрии — для тела и ума.
Описание экскурсииОтправляйтесь в Эгер и Демьен — два удивительных места, где история, термальные воды и атмосфера волшебства создают незабываемое путешествие. Вы начнёте день с посещения пещерной купальни Демьен: уникального комплекса, оформленного в стиле фильма «Аватар». Внутри — сеть термальных бассейнов, водных тоннелей и саун, горки, зоны гидромассажа и СПА-процедур, где можно по-настоящему расслабиться. Далее — знакомство с Эгером, городом с барочной архитектурой и героическим прошлым. Вы подниметесь на Крепостной холм, прогуляетесь по Улице Сечени, увидите минарет и базилику, дворец архиепископа, Лицей и церковь святого Антония. Гид расскажет о средневековых сражениях, турецком наследии и тайнах старого города. Финал дня — в знаменитой Долине красавиц. Вас ждёт обед и дегустация лучших вин региона, включая легендарную «Бычью кровь». Отличное сочетание релакса, истории и гастрономического удовольствия!
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещерная купальня Демьен
- Крепостной холм и крепость Эгервар
- Базилика Эгера
- Минарет
- Церковь Миноритов падуанского святого Антония
- Улица Сечени
- Лицей Эгера
- Дворец архиепископа (осмотр снаружи)
- Площадь Эстерхази
- Турецкая купальня
- Дом Бутлера
Что включено
- Услуги гида, транспорт
Что не входит в цену
- Питание, дегустация вин, входные билеты в купальню, входные билеты в музеи
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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