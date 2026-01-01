Индивидуальная
до 7 чел.
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Начало: По договоренности
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
€400 за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Пещерная купальня, аквапарк, легенды Эгера и дегустация вина
Начало: По договоренности
«Далее — знакомство с Эгером, городом с барочной архитектурой и героическим прошлым»
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
€400 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Город Дьюла и Купальня в дворцовом парке
Начало: По договоренности
«Главная достопримечательность города — кирпичная крепость Дьюлы, ставшая символом венгерского сопротивления»
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
€400 за всё до 7 чел.
