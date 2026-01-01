Найдено 3 экскурсии в категории « Обзорные » в Хайдусобосло на русском языке, цены от €400. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности 8 часов Индивидуальная до 7 чел. Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер Начало: По договоренности Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. €400 за всё до 7 чел. 8 часов Водная прогулка Пещерная купальня, аквапарк, легенды Эгера и дегустация вина Начало: По договоренности «Далее — знакомство с Эгером, городом с барочной архитектурой и героическим прошлым» Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. €400 за всё до 7 чел. 9 часов Индивидуальная до 7 чел. Город Дьюла и Купальня в дворцовом парке Начало: По договоренности «Главная достопримечательность города — кирпичная крепость Дьюлы, ставшая символом венгерского сопротивления» Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. €400 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Хайдусобосло

Ответы на вопросы от путешественников по Хайдусобосло в категории «Обзорные»

