Далат славится архитектурой, кофейными плантациями, цветочными и клубничными теплицами и освежающим климатом. И его нужно увидеть своими глазами! На экскурсии я покажу вам лучшее в городе.
Вы посетите буддийский храм из осколков ваз, попробуете самый дорогой вид кофе в мире, посмотрите на один из самых странных и необычных отелей и загадаете заветное желание.
Вы посетите буддийский храм из осколков ваз, попробуете самый дорогой вид кофе в мире, посмотрите на один из самых странных и необычных отелей и загадаете заветное желание.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
- Ферма люваков. Вы понаблюдаете за этими животными и продегустируете самый дорогой сорт кофе в мире
- Водопад Датанла — величественный и красивый. Спускаться мы будем на электросанях: понравится как детям, так и взрослым!
- Пагода Чук Лам — главный дзен-буддийский монастырь на территории Вьетнама. Это живописная территория, украшенная множеством цветов, с очень умиротворяющей обстановкой
- Гостиница «Крези Хаус» — здание из списка топ-100 необычных строений в мире. Самая посещаемая экскурсионная точка в Далате
- Кофейный завод La Viet — у вас будет уникальная возможность не только попробовать specialty coffee, но и посмотреть все этапы технологического производства этого чудесного напитка
- Пагода Линь Фык — буддийский храм необычайной красоты, для отделки которой были разбиты тысячи ваз. На территории расположен колокол желаний — и у вас тоже будет возможность загадать самое заветное
По пути вы узнаете историю появления города Далат, разберётесь в политическом устройстве Вьетнама, познакомитесь с бытом и культурой местных жителей. Экскурсия занимает весь день, поэтому мы сможем обсудить любые темы и вопросы, которые вас интересуют.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Kia Sorento (7 мест)
- Поездка подходит детям любого возраста, если они нормально переносят горный серпантин и длительную дорогу (около 3 часов в одну сторону, с остановками каждые 50 минут)
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- Если собираетесь заходить в буддийские храмы, возьмите с собой (или наденьте сразу) вещи, которые будут прикрывать ваши плечи и колени
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваш гид в Далате
Провёл экскурсии для 61 туриста
Меня зовут Влад. Я живу во Вьетнаме с 2015 года, и за это время провёл тысячи экскурсий для десятков тысяч довольных путешественников. Они смогли через мой опыт и знания прикоснуться кЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
10 окт 2024
Влад свозил нас на очень интересную экускурсию, показал чайные и кофейные плантации, пагоды, водопады, рассказал про историю Далата, буддизм и о том, как человечество додумалось до кофе. Иы остались очень
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