Трансфер из аэропорта Далат в город гарантирует удобство и спокойствие.
Водитель с табличкой будет ждать вас в зале прилёта, чтобы помочь с багажом и доставить к месту назначения.
Наслаждайтесь видами во время
Водитель с табличкой будет ждать вас в зале прилёта, чтобы помочь с багажом и доставить к месту назначения.
Наслаждайтесь видами во время
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортное начало отдыха
- 📞 Русскоязычная поддержка 24/7
- 💧 Бутилированная вода для каждого
- 🛬 Встреча с табличкой в аэропорту
- 🏙️ Панорамы города и окрестностей
Что можно увидеть
- Город цветов
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Встреча: водитель будет ждать вас в аэропорту с табличкой
Дорога: вам откроется панорама города цветов и окрестностей
Место назначения: быстро и с комфортом доставим вас, чтобы вы смогли насладиться отдыхом
Дополнительно:
- Предусмотрена бутилированная вода для каждого пассажира
- Русскоязычная поддержка в WhatsApp ответит на любые вопросы
Организационные детали
- Стоимость указана за трансфер в дневное время, в ночное — уточняйте цену в переписке
- Поездка проходит на автомобиле Honda City или Hyundai Accent (или другом автомобиле подобного класса)
- Вас будет сопровождать англоговорящий водитель. До, во время и после трансфера с вами 24/7 будет на связи наш русскоговорящий менеджер
- За дополнительную плату можем организовать трансфер для большего количества пассажиров — подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У выхода из аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Далате
Провели экскурсии для 1136 туристов
Я живу в юго-восточной Азии. С друзьями из разных стран этого региона я организовал сервис по предоставлению трансфера. Наша основная идея — сочетание комфорта, доступной цены и русскоговорящей поддержки. Мы сделаем всё возможное, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о регионе, независимо от того какую страну вы выберете: Вьетнам, Таиланд, Малайзию, Индонезию, Филиппины и т. д.Задать вопрос
Входит в следующие категории Далата
Похожие экскурсии из Далата
Индивидуальная
до 2 чел.
Влюбиться в Далат за один день
Погрузитесь в атмосферу Далата: водопады, храмы и архитектурные чудеса. Идеальный день для знакомства с культурой и природой Вьетнама
Начало: В отеле Далата/Муйне/Фантьета
16 ноя в 05:30
17 ноя в 05:30
$231 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Обзорная экскурсия по Далату с посещением двух водопадов и гоночной трассы
Начало: Трансфер от места проживания
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$23.10 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Кулинарный мастер-класс в Далате
Откройте для себя вьетнамскую кухню с туром по Центральному рынку и мастер-классом по приготовлению блюд. Незабываемый опыт ждет вас
Начало: WCWQ+G9V Da Lat, Лам Донг, Вьетнам
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:30
12 ноя в 08:30
$53.27 за человека