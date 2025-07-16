Индивидуальный трансфер из Далата в Нячанг предлагает удобство и скорость. Профессиональные водители и лицензированные автомобили обеспечивают комфорт и безопасность. Детали поездки предоставляются заранее, а водитель доставит вас прямо к отелю. Услуга подходит для путешественников, ценящих комфорт и надежность. Дополнительные услуги и ограничения уточняйте у менеджера
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортный личный автомобиль
- 👨✈️ Профессиональные водители
- 📅 Детали поездки заранее
- 🏨 Доставка до отеля
- 🔒 Безопасность и надежность
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Что можно увидеть
- Далат
- Нячанг
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Наши транспортные средства тщательно отобраны и имеют все необходимые лицензии. Профессиональные водители гарантируют вам максимальный комфорт во время вашего трансфера по Вьетнаму. Мы отправим вам все детали поездки за день до нужной даты. Трансфер между Далатом и Нячангом на личном автомобиле — это самый быстрый и комфортный способ для путешествия по Вьетнаму. Водитель припаркуется в месте, указанном пассажиром. Когда вы сядете в автомобиль, водитель направится прямо к следующему пункту назначения и высадит вас у вестибюля/входа отеля. Важная информация:
- Обратите внимание, что время прибытия приблизительное.
- Если время ожидания превышает бесплатное, то дополнительная плата составит 100 000 донгов в час.
- Детские автокресла не предусмотрены.
- Домашние животные не допускаются.
- Каждому пассажиру разрешено брать с собой максимум 1 чемодан и 1 ручную кладь. На негабаритный или избыточный багаж (например, доски для серфинга, клюшки для гольфа или велосипеды) могут распространяться определенные ограничения. Детали уточните у менеджера.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в одну сторону
- 1 пункт отправления и 1 пункт высадки
- Транспортное средство с кондиционером
- Услуги водителя
- 30 минут бесплатного ожидания отправления
Что не входит в цену
- Встреча/высадка в аэропорту Далата
- Встреча/высадка в аэропорту Нячанга
- Дополнительная плата за ночную высадку (с 23:00 до 05:59)
- Страхование и другие личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лобби вашего отеля в Далате
Завершение: Ваш отель или другой пункт назначения в Нячанге
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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