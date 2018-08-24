Отзыв на: Из Нячанга в Далат на два дня

А Анжела 5

Огромное спасибо нашему гиду Саше, который смог нас "заразить" любовью к Далату. Нам понравилось все: и маршрут, и наши остановки, и прогулки по вечернему Далату, и прогулки по водопадам и пагодам, которые были в этой поездке.