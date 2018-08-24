Все экскурсии в Далате
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Далате – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €147. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Далате почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Вьетнаме на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
12ч
€147
за 1-2 чел.
В Далат из Муйне на один день
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Индивидуальная экскурсия
13ч
€195
за 1 чел.
Из Нячанга в Далат на два дня
Места, в которых нужно побывать, чтобы влюбиться в «город цветов»
Последние отзывы «Экскурсии Далата»
- Отзыв на: Из Нячанга в Далат на два дняААнжела24 августа 2018Огромное спасибо нашему гиду Саше, который смог нас "заразить" любовью к Далату. Нам понравилось все: и маршрут, и наши остановки, и прогулки по вечернему Далату, и прогулки по водопадам и пагодам, которые были в этой поездке.