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Экскурсии в Далате

Найдено 7 экскурсий в Далате на русском языке, цены от $20, скидки до 12%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Влюбиться в Далат за один день
На машине
12 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Влюбиться в Далат за один день
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Далата/Муйне/Фантьета
10 авг в 05:00
15 авг в 05:00
от $276 за всё до 2 чел.
Лучшие кадры Далата: от классики до диких троп
8 часов
-
12%
15 отзывов
Индивидуальная
Лучшие кадры Далата: от классики до диких троп
Начало: Нячанг Далат
20 авг в 05:00
24 авг в 05:00
$42.20$48 за человека
Обзорная экскурсия по Далату с посещением двух водопадов и гоночной трассы
8 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Обзорная экскурсия по Далату с посещением двух водопадов и гоночной трассы
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$34.22 за человека
Индивидуальный трансфер из аэропорта Далат в город
На машине
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Далат в город
Путешествие начинается с удобного трансфера из аэропорта Далат в город. Безопасность и комфорт на каждом этапе пути
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
от $26 за всё до 3 чел.
Мастер-класс домашней кулинарии с туром по центральному рынку в Далате
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс домашней кулинарии с туром по центральному рынку в Далате
Начало: ВЦВК+Г9В Да Лат, Лам Донг, Вьетнам
Расписание: Ежедневно
Завтра в 16:30
10 авг в 08:30
$53.27 за человека
Каякинг по озеру Туен Лам или SUP-тур
SUP-прогулки
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Каякинг по озеру Туен Лам или SUP-тур
Начало: ВС3Ж+МКВ Да Лат, Лам Донг, Вьетнам
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
10 авг в 05:00
$20.83 за человека
Индивидуальный трансфер: из Далата в Нячанг (в одну сторону)
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер: из Далата в Нячанг (в одну сторону)
Начало: Лобби вашего отеля в Далате
Расписание: Ежедневно
$55.73 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
Лучшие кадры Далата: от классики до диких троп
Замечательная экскурсия, замечательный гид Сергей. Показал нам Далат, незабываемые локации, много интересной информации.
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И
Лучшие кадры Далата: от классики до диких троп
Первый раз во Вьетнаме. Экскурсия очень понравилась не только потому, что в силу новизны любая информация о традициях, обычаях, культуре
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и т. д. Вьетнама нам интересна, но и подходом экскурсовода Сергея к своему делу. Сергей продемонстрировал настоящий профессионализм, и в своем отношении к нам проявил искреннюю заботу и показал, что он действительно руководствуется принципом "интересы и пожелания клиента - закон для экскурсовода". Рекомендуем!

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О
Лучшие кадры Далата: от классики до диких троп
Был запрос на 2 взр и 2 детей организовать экскурсию под наши интересы. Сергей опытный гид, отлично владеет ситуацией, обширная
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информацию по истории Вьетнама и не только. Даст ответы на все интересующие вопросы в непринужденной обстановке. Человек не просто работает, а живет Вьетнамом. Большое спасибо Сергею за организацию поездки по Далату. Все было на высшем уровне: четкий тайминг, удобный транспорт и очень грамотно подобранные места (от водопадов до кофейных плантаций). Гид отлично ориентируется в местности и очень внимателен к деталям и комфорту туристов. Очень познавательно и организованно. 10 из 10!

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И
Лучшие кадры Далата: от классики до диких троп
Посмотрели все что было по программе. Сергей - прекрасный гид, знает все и обо всем. Экскурсия очень интересная. Маршрут изобилует
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отличными локациями. Дети в восторге от электро саней. Маршрут составлен так - что практически нигде не стоишь в очередях, все быстро и комфортно. Нас возили на свежем, комыортном автомобиле. Поездкой и увиденным остались полностью довольны. Спасибо огромное за экскурсию

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И
Лучшие кадры Далата: от классики до диких троп
Очень понравилось сочетание природы, истории и развлечений. Сергей очень приятный гид и человек!
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И
Лучшие кадры Далата: от классики до диких троп
Отличная экскурсия! Легкая дорога, удобный маршрут, интересные локации под наши желания! Сергей - очень приятный гид, очень ответственный (даже взял дождевики нам), постоянно на связи! Однозначно советую!!! И еще он замечательный фотограф)
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А
Лучшие кадры Далата: от классики до диких троп
Ездили 15 июля семьёй 4 человека с гидом Сергеем в мндиыидуальный однодневный тур в Далат из Нячанга. Конструктор поездки был
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индивидуальный, который заранее согласовали с гидом Сергеем. Машина была очень удобная, водитель аккуратен. все запланированные места посетили. С Сергеем сэкономили много времени на локациях из-за посещения больших групп. Сергей очень позитивный и весёлый человек, рассказал очень много фактов о достопремичательностях и жизни во Вьетнам. Помог снять видео на электросанях через vr очки. Обед тоже был сытным. Мы остались довольны, впечатления только положительные. По сравнению с большим группами на автобусах мы не так устали и смогли больше посмотреть и узнать. Эта поездка стоит своих денег! главное впечатления и позитив от поездки

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И
Лучшие кадры Далата: от классики до диких троп
Сергей показал нам Далат именно таким, каким его хочется увидеть: красивым, уютным и очень необычным. Особенно впечатлили виды со стеклянного моста и поездка на электросанях. Организация отличная, всё продумано до мелочей.
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Л
Лучшие кадры Далата: от классики до диких троп
Огромное спасибо Сергею за прекрасный тур!
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В
Лучшие кадры Далата: от классики до диких троп
Если выбирать экскурсию в Далат, то только индивидуальную. Совершенно другой уровень впечатлений! Мы увидели гораздо больше, чем ожидали, а благодаря советам Сергея узнали массу полезного о Вьетнаме. Остались только самые приятные воспоминания.
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Всего 36 отзывов в Далате

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Ответы на вопросы от путешественников по Далату

Самые популярные экскурсии в Далате
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Влюбиться в Далат за один день;
  2. Лучшие кадры Далата: от классики до диких троп;
  3. Обзорная экскурсия по Далату с посещением двух водопадов и гоночной трассы;
  4. Индивидуальный трансфер из аэропорта Далат в город;
  5. Мастер-класс домашней кулинарии с туром по центральному рынку в Далате.
Сколько стоит экскурсия по Далату в августе 2026
Сейчас в Далате можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 20 до 276 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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