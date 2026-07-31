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индивидуальный, который заранее согласовали с гидом Сергеем. Машина была очень удобная, водитель аккуратен. все запланированные места посетили. С Сергеем сэкономили много времени на локациях из-за посещения больших групп. Сергей очень позитивный и весёлый человек, рассказал очень много фактов о достопремичательностях и жизни во Вьетнам. Помог снять видео на электросанях через vr очки. Обед тоже был сытным. Мы остались довольны, впечатления только положительные. По сравнению с большим группами на автобусах мы не так устали и смогли больше посмотреть и узнать. Эта поездка стоит своих денег! главное впечатления и позитив от поездки