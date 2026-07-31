Индивидуальная
до 2 чел.
Влюбиться в Далат за один день
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Далата/Муйне/Фантьета
10 авг в 05:00
15 авг в 05:00
от $276 за всё до 2 чел.
-
12%
Индивидуальная
Лучшие кадры Далата: от классики до диких троп
Начало: Нячанг Далат
20 авг в 05:00
24 авг в 05:00
$42.20
$48 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Обзорная экскурсия по Далату с посещением двух водопадов и гоночной трассы
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$34.22 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Далат в город
Путешествие начинается с удобного трансфера из аэропорта Далат в город. Безопасность и комфорт на каждом этапе пути
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
от $26 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс домашней кулинарии с туром по центральному рынку в Далате
Начало: ВЦВК+Г9В Да Лат, Лам Донг, Вьетнам
Расписание: Ежедневно
Завтра в 16:30
10 авг в 08:30
$53.27 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Каякинг по озеру Туен Лам или SUP-тур
Начало: ВС3Ж+МКВ Да Лат, Лам Донг, Вьетнам
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
10 авг в 05:00
$20.83 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер: из Далата в Нячанг (в одну сторону)
Начало: Лобби вашего отеля в Далате
Расписание: Ежедневно
$55.73 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Замечательная экскурсия, замечательный гид Сергей. Показал нам Далат, незабываемые локации, много интересной информации.
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И
Первый раз во Вьетнаме. Экскурсия очень понравилась не только потому, что в силу новизны любая информация о традициях, обычаях, культуре
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О
Был запрос на 2 взр и 2 детей организовать экскурсию под наши интересы. Сергей опытный гид, отлично владеет ситуацией, обширная
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И
Посмотрели все что было по программе. Сергей - прекрасный гид, знает все и обо всем. Экскурсия очень интересная. Маршрут изобилует
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И
Очень понравилось сочетание природы, истории и развлечений. Сергей очень приятный гид и человек!
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И
Отличная экскурсия! Легкая дорога, удобный маршрут, интересные локации под наши желания! Сергей - очень приятный гид, очень ответственный (даже взял дождевики нам), постоянно на связи! Однозначно советую!!! И еще он замечательный фотограф)
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А
Ездили 15 июля семьёй 4 человека с гидом Сергеем в мндиыидуальный однодневный тур в Далат из Нячанга. Конструктор поездки был
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И
Сергей показал нам Далат именно таким, каким его хочется увидеть: красивым, уютным и очень необычным. Особенно впечатлили виды со стеклянного моста и поездка на электросанях. Организация отличная, всё продумано до мелочей.
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Л
Огромное спасибо Сергею за прекрасный тур!
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В
Если выбирать экскурсию в Далат, то только индивидуальную. Совершенно другой уровень впечатлений! Мы увидели гораздо больше, чем ожидали, а благодаря советам Сергея узнали массу полезного о Вьетнаме. Остались только самые приятные воспоминания.
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Всего 36 отзывов в Далате
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Ответы на вопросы от путешественников по Далату
Самые популярные экскурсии в Далате
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