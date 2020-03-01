Выбирайте и другие экскурсии в Далате

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  4. В Далат из Муйне на один день

Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой

Михаил
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Михаил – представитель гидов
За один день вы побываете в самых ярких уголках живописного Далата и получите максимум впечатлений от горного курорта.

Посетите красивые водопады, покатаетесь на слонах или страусах, узнаете об особенностях вьетнамского буддизма в монастыре Чук Лам и осмотрите огромную статую Сидящего Будды.

Побродите в лабиринтах неординарного Crazy House за авторством мадам Ханг Нгна и откроете невероятно сложное искусство шелковой вышивки.
147 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча в отеле Муйне/Фантьета
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В Далат из Муйне на один день
В Далат из Муйне на один день

Что вас ожидает

«Маленький Париж»
По пути в Далат вы узнаете о жизни и истории молодого города, построенного во времена французской колонизации как убежище от летней жары Сайгона. Я расскажу о главных визитных карточках «города вечной весны», его уникальном климате и природных особенностях, ради которых сюда приезжают отдыхать как местные жители, так и путешественники.

Красота далатских водопадов
В программе будет два водопада: Пренн и Датанла. В первом вы прогуляетесь по красивой территории с ботаническим садом и небольшим зоопарком, а также сможете прокатиться на слонах и страусах (за дополнительную плату). Второй водопад позволит оценить его живописные каскады. Также возможно посещение великолепного Понгура (точная программа обсуждается индивидуально).

Буддистские храмы
Далее вы посетите монастырь Чук Лам на озере Туйен Лам, что в переводе означает «душевное равновесие». Оказавшись здесь, вы поймете, что название полностью соответствует атмосфере места: храм в окружении соснового леса, на берегу водоема производит умиротворяющее впечатление. На территории одного из крупнейших дзен-монастырей Вьетнама вы услышите об особенностях этого религиозного направления. А затем посетите небольшой храм, возле которого, на самой высокой точке Далата, находится 24-метровая статуя Сидящего Будды.

Причудливая архитектура «Crаzy House»
Если говорить об архитектуре, эта неординарная гостиница, пожалуй, один символов Далата. Невероятные переплетения корней и веток, лабиринтов и лестниц превратили это место в настоящую сказку. Осматривая детали этого колоритного строения, вы узнаете об авторе проекта — мадам Ханг Нгна, дочери генсека Компартии Вьетнама, которая 14 лет жила и училась в России. А также взглянете на окрестности с местной смотровой площадки.

Шелковая фабрика
После обеда в местном заведении вы отправитесь на небольшую шелковую фабрику, где познакомитесь с произведениями местных мастериц-вышивальщиц. Здесь вы узнаете о сложнейшей технике вышивания шелковыми нитями, которой обучаются 5 лет — представьте, на изготовление одной картины тратятся целые годы напряженного труда!

Организационные детали

  • Экскурсия может быть проведена для большего количества человек. Для компаний из 3-4 человек стоимость за каждого составляет 44 евро; из 5-6 человек — 40 евро; больше 6-ти — 35 евро.
  • Экскурсию проведу для вас я или другой профессиональный гид из нашей команды.
  • Мы заберем вас в отеле в Муйне/Фантьете и после экскурсии отвезем обратно.
  • Трансфер, входные билеты и обед входят в стоимость.
  • Питание: комплексный обед (суп-лапша с курицей, рис с рыбой, блинчики, чай).
  • В стоимость не входит катание на слонах (13 $ за двоих) и страусах (4,5 $/человека).
В Далат из Муйне на один день
В Далат из Муйне на один день
В Далат из Муйне на один день
В Далат из Муйне на один день
В Далат из Муйне на один день
В Далат из Муйне на один день
В Далат из Муйне на один день
В Далат из Муйне на один день
В Далат из Муйне на один день
В Далат из Муйне на один день
В Далат из Муйне на один день
В Далат из Муйне на один день
В Далат из Муйне на один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в отеле Муйне/Фантьета.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Приветствую путешествующих по Вьетнаму! Более 15 лет я здесь живу и работаю. Организовываю и провожу экскурсии с командой гидов — все мы увлечены природой, культурой и историей Вьетнама и с радостью поделимся с вами любовью к этому сказочному уголку Юго-Восточной Азии. Ждем в гости!
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