Выбирайте и другие экскурсии в Далате

За один день вы побываете в самых ярких уголках живописного Далата и получите максимум впечатлений от горного курорта. Посетите красивые водопады, узнаете об особенностях вьетнамского буддизма в монастыре Чук Лам и осмотрите огромную статую Сидящего Будды. Побродите в лабиринтах неординарного Crazy House за авторством мадам Ханг Нгна и посетите старый французский ж/д вокзал.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Маленький Париж»

Вы узнаете о жизни и истории молодого города, построенного во времена французской колонизации как убежище от летней жары Сайгона. Я расскажу о главных визитных карточках «города вечной весны», его уникальном климате и природных особенностях, ради которых сюда приезжают отдыхать как местные жители, так и путешественники.

Красота далатских водопадов

В программе будет два водопада: Датанла и Слон. Вы оцените живописные каскады и прогуляетесь по красивой территории.

Буддистские храмы

Далее вы посетите монастырь Чук Лам на озере Туйен Лам, что в переводе означает «душевное равновесие». Оказавшись здесь, вы поймете, что название полностью соответствует атмосфере места: храм в окружении соснового леса, на берегу водоема производит умиротворяющее впечатление. На территории одного из крупнейших дзен-монастырей Вьетнама вы услышите об особенностях этого религиозного направления. А затем посетите небольшой храм, возле которого, на самой высокой точке Далата, находится 24-метровая статуя Сидящего Будды.

Причудливая архитектура «Crаzy House»

Если говорить об архитектуре, эта неординарная гостиница, пожалуй, один символов Далата. Невероятные переплетения корней и веток, лабиринтов и лестниц превратили это место в настоящую сказку. Осматривая детали этого колоритного строения, вы узнаете об авторе проекта — мадам Ханг Нгна, дочери генсека Компартии Вьетнама, которая 14 лет жила и училась в России. А также взглянете на окрестности с местной смотровой площадки.

Организационные детали

Трансфер, входные билеты и обед включены в стоимость экскурсии

Дополнительно оплачивается спуск к водопаду Датанла на так называемых «альпийских горках» — около $10 с чел.

Как проходит экскурсия