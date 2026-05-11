Выбирайте и другие экскурсии в Далате

Вы узнаете о жизни и истории молодого города, построенного во времена французской колонизации как убежище от летней жары Сайгона. Я расскажу о главных визитных карточках «города вечной весны», его уникальном климате и природных особенностях, ради которых сюда приезжают отдыхать как местные жители, так и путешественники.
Красота далатских водопадов
В программе будет два водопада: Датанла и Слон. Вы оцените живописные каскады и прогуляетесь по красивой территории.
Буддистские храмы
Далее вы посетите монастырь Чук Лам на озере Туйен Лам, что в переводе означает «душевное равновесие». Оказавшись здесь, вы поймете, что название полностью соответствует атмосфере места: храм в окружении соснового леса, на берегу водоема производит умиротворяющее впечатление. На территории одного из крупнейших дзен-монастырей Вьетнама вы услышите об особенностях этого религиозного направления. А затем посетите небольшой храм, возле которого, на самой высокой точке Далата, находится 24-метровая статуя Сидящего Будды.
Причудливая архитектура «Crаzy House»
Если говорить об архитектуре, эта неординарная гостиница, пожалуй, один символов Далата. Невероятные переплетения корней и веток, лабиринтов и лестниц превратили это место в настоящую сказку. Осматривая детали этого колоритного строения, вы узнаете об авторе проекта — мадам Ханг Нгна, дочери генсека Компартии Вьетнама, которая 14 лет жила и училась в России. А также взглянете на окрестности с местной смотровой площадки.
Организационные детали
Трансфер, входные билеты и обед включены в стоимость экскурсии
Дополнительно оплачивается спуск к водопаду Датанла на так называемых «альпийских горках» — около $10 с чел.
Как проходит экскурсия
Экскурсию проведу для вас я или другой профессиональный гид из нашей команды
Мы заберем вас в отеле в Далате/Муйне/Фантьете и после экскурсии отвезем обратно
Экскурсия может быть проведена для большего количества человек. Для компаний из 3-х человек — $281; 5-6 человек — стоимость за каждого $71; от 7 — $62 с чел.
В стоимость экскурсии входит комплексный обед: суп, два вида салата, несколько видов мяса и два вида гарнира — вареный рис и картофель, а также фрукты и артишоковый чай
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отеле Далата/Муйне/Фантьета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Далате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1015 туристов
Живу и работаю во Вьетнаме много лет. Организую и провожу экскурсии для вас. Увлечён природой, культурой и историей Вьетнама и с радостью поделюсь с вами любовью к этому сказочному уголку Юго-Восточной Азии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Михаил -прекрасный рассказчик и отзывчивый человек! Были на экскурсии с 2-мя детьми, интересно для детей и для взрослых, не утомительно
Михаил
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв. Очень приятно было познакомиться
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Екатерина
Михаил- это любовь! Замечательный собеседник, очень доброжелательный и позитивный человек, интересный экскурсовод. Потрясающее чувствую юмора. Максимально тактичный. Идеальное состояние машины. Более 15ти часов вместе были исключительно хороши. От души рекомендую и желаю только процветания ❤️🔥
Михаил
Ответ организатора:
Спасибо. Очень приятно получать такие отзывы. Всегда буду рад видеть вас снова
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Т
Татьяна
С Михаилом очень комфортно провели время, замечательный собеседник и гид! Побывали во всех запланированных локациях! Немножко подвела погода, но впечатления это не испортило! Однозначно рекомендуем Михаила!
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Юлия
Михаил - лучший! Умеет найти контакт даже в не стандартных ситуациях и увлечь красотой Вьетнама. Мы, наверное, самые сложные клиенты - сестра отравилась местным ромом (не пить категорически!!!) серпанин и читать дальшеуменьшить
подьем в Далат было сложно, Михаил толерантно останавливался, пили кофе в местных кафешках. Город стоил того - Крейзи хаус, жд станция, буддийский храм. Однозначно стоит там побывать!!! Но главное - это чувство близкого друга, который нам показал такую красоту и тактично помог "выжить", купить лекарства и реальтно влюбиться в Далат!!!
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D
Dmitry
Одна из самых ярких и удачных экскурсий. Очень насыщенная программа, при этом, Михаил не перегружает информацией что особенно ценно, если вы устали от экскурсоводов, которые могут весь день разговаривать без остановки. После экскурсии я ещё хочу съездить в Далат.
+2
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Е
Елизавета
Мы действительно влюбились в Далат за один день😄
Спасибо большое за такую комфортную и интересную поездку! Михаил знает о Вьетнаме очень много и даже больше))) Исторические факты, о культуре, религии и природе читать дальшеуменьшить
Вьетнама. С удовольствием отвечал на все вопросы (а их было немало)! Очень понравилось, что маршрут был подстроен под наши желания и предпочтения, в нашем случае много пили кофе и любовались растительностью. Маршрут: посмотрели на кофейную ферму с животными, покатались на электросанях до водопада, посетили старый вокзал в центре Далата, Crazy house и буддийский храм.
Очень хочется еще раз вернуться в Далат, в те места, на которые просто физически не хватило времени.
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