Выбирайте и другие экскурсии в Далате

Что вас ожидает

«Маленький Париж»

По пути в Далат вы узнаете о жизни и истории молодого города, построенного во времена французской колонизации как убежище от летней жары Сайгона. Я расскажу о главных визитных карточках «города вечной весны», его уникальном климате и природных особенностях, ради которых сюда приезжают отдыхать как местные жители, так и путешественники.

Красота далатских водопадов

В программе будет два водопада: Пренн и Датанла. В первом вы прогуляетесь по красивой территории с ботаническим садом и небольшим зоопарком, а также сможете прокатиться на слонах и страусах (за дополнительную плату). Второй водопад позволит оценить его живописные каскады. Также возможно посещение великолепного Понгура (точная программа обсуждается индивидуально).

Буддистские храмы

Далее вы посетите монастырь Чук Лам на озере Туйен Лам, что в переводе означает «душевное равновесие». Оказавшись здесь, вы поймете, что название полностью соответствует атмосфере места: храм в окружении соснового леса, на берегу водоема производит умиротворяющее впечатление. На территории одного из крупнейших дзен-монастырей Вьетнама вы услышите об особенностях этого религиозного направления. А затем посетите небольшой храм, возле которого, на самой высокой точке Далата, находится 24-метровая статуя Сидящего Будды.

Причудливая архитектура «Crаzy House»

Если говорить об архитектуре, эта неординарная гостиница, пожалуй, один символов Далата. Невероятные переплетения корней и веток, лабиринтов и лестниц превратили это место в настоящую сказку. Осматривая детали этого колоритного строения, вы узнаете об авторе проекта — мадам Ханг Нгна, дочери генсека Компартии Вьетнама, которая 14 лет жила и училась в России. А также взглянете на окрестности с местной смотровой площадки.

Шелковая фабрика

После обеда в местном заведении вы отправитесь на небольшую шелковую фабрику, где познакомитесь с произведениями местных мастериц-вышивальщиц. Здесь вы узнаете о сложнейшей технике вышивания шелковыми нитями, которой обучаются 5 лет — представьте, на изготовление одной картины тратятся целые годы напряженного труда!