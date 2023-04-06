2 города за 2 дня: курортный Дананг и мировое наследие Хойана

Подняться на вершины гор, заглянуть на фабрику шёлка и в мраморные пещеры и перенестись в прошлое

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Ответы на вопросы
Приглашаем провести два увлекательных дня в городах центрального Вьетнама.

Вы погуляете выше облаков, прокатившись по длинной канатной дороге, сможете зарядиться яркими эмоциями на аттракционах в парке развлечений.

Мы побываем на живописном перевале национального заповедника, с высоты которого вы полюбуетесь видами скалистых берегов и морской глади. Узнаете о религиозной жизни страны и о том, почему крыши храмов имеют изогнутую форму. Посмотрите на изумительные картины из шёлка и познакомитесь с историей ремесла резьбы по мрамору. А город с историей длиною более 2 тысяч лет перенесёт вас в уютную атмосферу европейской провинции.
2 города за 2 дня: курортный Дананг и мировое наследие Хойана
2 города за 2 дня: курортный Дананг и мировое наследие Хойана
2 города за 2 дня: курортный Дананг и мировое наследие Хойана
2 города за 2 дня: курортный Дананг и мировое наследие Хойана
2 города за 2 дня: курортный Дананг и мировое наследие Хойана
2 города за 2 дня: курортный Дананг и мировое наследие Хойана
2 города за 2 дня: курортный Дананг и мировое наследие Хойана
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет. Возьмите с собой: удобную одежду и обувь (обязательны кроссовки и футболка с длинным рукавом для защиты от солнца и закрытые плечи и колени для посещения храмов), солнцезащитные средства, удобную сумку или рюкзак.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Дананг. Заберём вас из отеля, если вы остановились в Дананге, либо от аэропорта / ж. - д. станции / автобусной станции, если вы едете из другого города. Время - по договорённости
Завершение: Дананг, вечер. Привезём вас в отель или в аэропорт / на ж. - д. станцию / автобусную станцию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании
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