Начало: Дананг. Заберём вас из отеля, если вы остановились в Дананге, либо от аэропорта / ж. - д. станции / автобусной станции, если вы едете из другого города. Время - по договорённости

Завершение: Дананг, вечер. Привезём вас в отель или в аэропорт / на ж. - д. станцию / автобусную станцию