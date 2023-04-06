Подняться на вершины гор, заглянуть на фабрику шёлка и в мраморные пещеры и перенестись в прошлое
Приглашаем провести два увлекательных дня в городах центрального Вьетнама.
Вы погуляете выше облаков, прокатившись по длинной канатной дороге, сможете зарядиться яркими эмоциями на аттракционах в парке развлечений.
Мы побываем на живописном перевале национального заповедника, с высоты которого вы полюбуетесь видами скалистых берегов и морской глади. Узнаете о религиозной жизни страны и о том, почему крыши храмов имеют изогнутую форму. Посмотрите на изумительные картины из шёлка и познакомитесь с историей ремесла резьбы по мрамору. А город с историей длиною более 2 тысяч лет перенесёт вас в уютную атмосферу европейской провинции.
Вы погуляете выше облаков, прокатившись по длинной канатной дороге, сможете зарядиться яркими эмоциями на аттракционах в парке развлечений.
Мы побываем на живописном перевале национального заповедника, с высоты которого вы полюбуетесь видами скалистых берегов и морской глади. Узнаете о религиозной жизни страны и о том, почему крыши храмов имеют изогнутую форму. Посмотрите на изумительные картины из шёлка и познакомитесь с историей ремесла резьбы по мрамору. А город с историей длиною более 2 тысяч лет перенесёт вас в уютную атмосферу европейской провинции.
Ближайшие даты:
14
апр
апр
21
апр
апр
28
апр
апр
5
мая
мая
12
мая
мая
19
мая
мая
26
мая
мая
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет. Возьмите с собой: удобную одежду и обувь (обязательны кроссовки и футболка с длинным рукавом для защиты от солнца и закрытые плечи и колени для посещения храмов), солнцезащитные средства, удобную сумку или рюкзак.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Дананг. Заберём вас из отеля, если вы остановились в Дананге, либо от аэропорта / ж. - д. станции / автобусной станции, если вы едете из другого города. Время - по договорённостиЗавершение: Дананг, вечер. Привезём вас в отель или в аэропорт / на ж. - д. станцию / автобусную станцию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дня
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваша команда гидов в Дананге
Провели 136 экскурсий для 75 туристов
До того, как я приехал в Нячанг, путешествовал по Азии. Путешествия — это то, чем я живу. Раньше я исследовал все в одиночку, а теперь открываю мир другим. Делаю это вместе с командой единомышленников. Наша миссия — помочь испытать всем желающим «полное погружение» в жизнь настоящего Вьетнама. И если вы хотите испытать полный спектр ощущений, мы поможем увидеть Вьетнам со всех сторон и на все 360°. Присоединяйтесь!Задать вопрос
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании