1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Дананг и Мраморные горы за 1 день
Посетить визитные карточки города и погулять по Мраморным горам на автопешеходной экскурcии
«Билеты на Мраморные горы не включены в стоимость — около 100 тысяч донгов с человека (с подъёмом и спуском на лифте)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Хойан - вьетнамская Венеция
Получить тысячу невероятных впечатлений в городе Тысячи фонариков
Начало: в Дананге
«На велосипедной прогулке мы осмотрим окрестности Хойана и проедемся вдоль живописных рисовых полей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 10 чел.
Групповая
8 часов
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Главные места вьетнамской Венеции, катание на лодке и мастер-класс по созданию китайских фонариков
Начало: у вашего отеля
«Вы полюбуетесь местными пейзажами и понаблюдаете за буднями рыбаков»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€75 за человека
Индивидуальная
6 часов
Веганский Дананг
Узнать всё о вьетнамской растительной кухне, посетить Мраморные горы и буддийские храмы
Начало: От вашего отеля
«Его предлагают в одном секретном месте — уютном семейном кафе неподалеку от Мраморных гор»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €300 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена26 марта 2024Мы сегодня были на потрясающей экскурсии. Лена превосходный гид, просто кладезь информации и очень приятный в общении человек. Показала ооочень интересные места и ещё интереснее рассказала. Если будете в Дананге очень её советуем. Не пожалеете
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Данангу в июне 2024
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