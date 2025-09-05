Мои заказы

Обзорные и познавательные экскурсии Дананга

Найдено 5 экскурсий в категории «Обзорные» в Дананге на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Дананг и Мраморные горы за 1 день
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Дананг и Мраморные горы за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Дананга и его окрестностей, посетив знаковые места: мост Дракона, статую Леди Будды и живописные Мраморные горы
«Я покажу вам его главные достопримечательности: мост Дракона, статую Леди Будды и смотровую площадку на горе Сонтра»
Завтра в 08:00
2 янв в 08:00
от $322 за всё до 10 чел.
Пять чувств Хойана (из Дананга)
На машине
8 часов
1 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Пять чувств Хойана (из Дананга)
Ощутите Хойан всеми чувствами: от ароматов до вкусов. Прогулка по историческим местам и вечер на лодках создадут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Небольшая остановка для отдыха, знакомства и мягкого погружения в атмосферу Хойана»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
2 янв в 13:00
$80 за человека
Дананг обзорная экскурсия + ХойАн
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Дананг обзорная экскурсия + ХойАн
Начало: Дананг
$300 за человека
Дананг обзорная экскурсия + ХойАн + Ми Сон
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Дананг обзорная экскурсия + ХойАн + Ми Сон
Начало: Дананг
$420 за человека
Дананг обзорная экскурсия
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Дананг обзорная экскурсия
Начало: Дананг
$200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 сентября 2025
    Дананг и Мраморные горы за 1 день
    Советую обращаться к Елене, ей пришлось подстраиваться под нашу нестандартную компанию. Рассказала все подробно, ответила на все наши вопросы:))Она профессионал своего дела, таких мало к сожалению!!! Очень благодарны ей, семья Соколовых:)
  • N
    Nadejda
    15 июля 2025
    Пять чувств Хойана (из Дананга)
    Впечатления 10 из 10. Поездкой очень довольны. Проводила Наталья - отличный знаток местных достопримечательностей. Программа была достаточно интересная: мастер класс
    читать дальше

    по ароматам (приобрела понравившийся), действующий храм с очаровательным садом (нас поприветствовала большая), и потом незабываемая прогулка по Хойану. Наталья продумала все мелочи- можно было отдахеуть в прохоаде с отличным лотосовым чаем, заглянуть в понравившиеся магазинчики(недорогое серебро). Очень красивый музей французского коллекционера, увидели как делают шелк. Прекрасный ужин. И незабываемая прогулка по вечерней реке с фонариками. Рекомендую эту экскурсию и гида Наталью!

  • Л
    Лина
    17 марта 2025
    Дананг и Мраморные горы за 1 день
    Это была замечательная прогулка. Легкая,теплая и интересная. Начали с кофе в очень атмосферном месте, Леди Будда,несмотря на дождь и сильнейший
    читать дальше

    ветер, произвела впечатление, рынок, очень вкусный обед и бесценные советы Елены в выборе,ну и конечно же они… мраморные горы… в самое сердце. Очень благодарны Елене.

  • Г
    Георгий
    13 марта 2025
    Дананг и Мраморные горы за 1 день
    Хорошая организация экскурсии, по желанию туристов можно изменить маршрут. Елена прекрасный рассказчик и хороший психолог. Мы очень довольны.
  • И
    Ирина
    12 марта 2025
    Дананг и Мраморные горы за 1 день
    Спасибо Елене за экскурсию. Четко, ясно, интересно.
    Рекомендуем
  • Е
    Елена
    26 марта 2024
    Дананг и Мраморные горы за 1 день
    Мы сегодня были на потрясающей экскурсии. Лена превосходный гид, просто кладезь информации и очень приятный в общении человек. Показала ооочень интересные места и ещё интереснее рассказала. Если будете в Дананге очень её советуем. Не пожалеете

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дананге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Дананг и Мраморные горы за 1 день;
  2. Пять чувств Хойана (из Дананга);
  3. Дананг обзорная экскурсия + ХойАн;
  4. Дананг обзорная экскурсия + ХойАн + Ми Сон;
  5. Дананг обзорная экскурсия.
Сколько стоит экскурсия по Данангу в декабре 2025
Сейчас в Дананге в категории "Обзорные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 80 до 420. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Изучение достопримечательностей города Дананга нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Дананге много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке