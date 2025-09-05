Индивидуальная
до 10 чел.
Дананг и Мраморные горы за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Дананга и его окрестностей, посетив знаковые места: мост Дракона, статую Леди Будды и живописные Мраморные горы
«Я покажу вам его главные достопримечательности: мост Дракона, статую Леди Будды и смотровую площадку на горе Сонтра»
Завтра в 08:00
2 янв в 08:00
от $322 за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Пять чувств Хойана (из Дананга)
Ощутите Хойан всеми чувствами: от ароматов до вкусов. Прогулка по историческим местам и вечер на лодках создадут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Небольшая остановка для отдыха, знакомства и мягкого погружения в атмосферу Хойана»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
2 янв в 13:00
$80 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Дананг обзорная экскурсия + ХойАн
Начало: Дананг
$300 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Дананг обзорная экскурсия + ХойАн + Ми Сон
Начало: Дананг
$420 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Дананг обзорная экскурсия
Начало: Дананг
$200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 сентября 2025Советую обращаться к Елене, ей пришлось подстраиваться под нашу нестандартную компанию. Рассказала все подробно, ответила на все наши вопросы:))Она профессионал своего дела, таких мало к сожалению!!! Очень благодарны ей, семья Соколовых:)
- NNadejda15 июля 2025Впечатления 10 из 10. Поездкой очень довольны. Проводила Наталья - отличный знаток местных достопримечательностей. Программа была достаточно интересная: мастер класс
- ЛЛина17 марта 2025Это была замечательная прогулка. Легкая,теплая и интересная. Начали с кофе в очень атмосферном месте, Леди Будда,несмотря на дождь и сильнейший
- ГГеоргий13 марта 2025Хорошая организация экскурсии, по желанию туристов можно изменить маршрут. Елена прекрасный рассказчик и хороший психолог. Мы очень довольны.
- ИИрина12 марта 2025Спасибо Елене за экскурсию. Четко, ясно, интересно.
Рекомендуем
- ЕЕлена26 марта 2024Мы сегодня были на потрясающей экскурсии. Лена превосходный гид, просто кладезь информации и очень приятный в общении человек. Показала ооочень интересные места и ещё интереснее рассказала. Если будете в Дананге очень её советуем. Не пожалеете
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дананге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Сколько стоит экскурсия по Данангу в декабре 2025
Сейчас в Дананге в категории "Обзорные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 80 до 420. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Изучение достопримечательностей города Дананга нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Дананге много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке