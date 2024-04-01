Индивидуальные экскурсии в Дананге с личным гидом

Найдено 9 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Дананге на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мото-приключение в Дананге
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Мото-приключение в Дананге
За один день изучить все грани города и погрузиться в самобытную культуру Вьетнама
Начало: У центра аренды мото-техники
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 400 за всё до 6 чел.
Дананг и Мраморные горы за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Дананг и Мраморные горы за 1 день
Посетить визитные карточки города и погулять по Мраморным горам на автопешеходной экскурcии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 300 за всё до 10 чел.
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
Незабываемый день в центральном Вьетнаме - прогулка над облаками, лучшая еда в Азии и много другое
Начало: У вашего отеля в Дананге или на автобусной станции
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от 400 за всё до 10 чел.
Фуд-тур по самобытному Данангу
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Фуд-тур по самобытному Данангу
Взглянуть изнутри на быт вьетнамцев и оценить местную кухню в аутентичных местах города
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 200 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Дананг за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Влюбиться в Дананг за один день
Самые интересные достопримечательности колоритного города на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 400 за всё до 10 чел.
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
Посетить один из самых красивых городов Вьетнама и увидеть древние индуистские храмы за 1 день
Начало: У вашего отеля
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 400 за всё до 10 чел.
Из Дананга - в королевский город Хюэ
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Дананга - в королевский город Хюэ
Великолепный дворцовый комплекс, семиэтажная пагода, древние усыпальницы и римский храм за 1 день
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 380 за всё до 8 чел.
Хойан - вьетнамская Венеция
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Хойан - вьетнамская Венеция
Получить тысячу невероятных впечатлений в городе Тысячи фонариков
Начало: в Дананге
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 300 за всё до 10 чел.
Веганский Дананг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Веганский Дананг
Узнать всё о вьетнамской растительной кухне, посетить Мраморные горы и буддийские храмы
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Леонид
    1 апреля 2024
    Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
    С первых минут было ясно, что Дима любит место, где живет. Он с жаром рассказывает о культуре, обычаях, кухне, природе
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    страны. И надо сказать, я полностью проникся такими же чувствами к новому для меня городу Да Нонг. Ни когда не слышал это название до поездки, но после нескольких дней там, совершенно не хотел уезжать. Во многом это было благодаря Диминым рассказам и советам. Очень рекомендую взять эту экскурсию, если доведется поехать во Вьетнам

  • Е
    Елена
    26 марта 2024
    Дананг и Мраморные горы за 1 день
    Мы сегодня были на потрясающей экскурсии. Лена превосходный гид, просто кладезь информации и очень приятный в общении человек. Показала ооочень интересные места и ещё интереснее рассказала. Если будете в Дананге очень её советуем. Не пожалеете
  • О
    Ольга
    10 июня 2022
    Фуд-тур по самобытному Данангу
    День с гидом - это всегда возможность открыть для себя город по новому. Наш день был насыщенным и интересным. Спасибо
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    Дмитрию за ценную информацию, персонализированный подход и прекрасный маршрут. Мы действительно посмотрели на Дананг с другой стороны. Расширили для себя представление о вьетнамцах, их культуре и религии. Спасибо! Экскурсию и гида очень рекомендую

  • Н
    Наталья
    5 марта 2020
    Мото-приключение в Дананге
    Вчера мы посетили экскурсию по Данангу и окрестностям города с экскурсоводом Дмитрием. Остались очень довольны!!! Море достопримечательностей, впечатлений и фотографий
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    осталось у нас после этой экскурсии. Дима очень интересно, доступно и познавательно рассказал не только о знаковых местах Дананга, но и о жизни вьетнамцев в целом, истории, их культуре и быте, национальных особенностях. Показал нам не только туристический Дананг, но и Вьетнам изнутри, глазами местного населения. Для нас это самое ценное в каждом нашем путешествии - увидеть не только туристические места, но и окунуться именно в среду обитания местного населения. И Диме, как гиду, экскурсоводу удалось показать нам это, прочувствовать колорит неспешной размеренной жизни местных жителей, их культуры, национальной еды и конечно же неповторимого вьетнамского кофе!!! Вся экскурсия продумана до мелочей, от питьевой воды, еды в местных колоритных кафе, с мастер-классом по поеданию национальных блюд (с учётом вегетарианских предпочтений одной из нас), катания на "хояновских" гондолах, до сладких, экзотических угощений и прочих приятных бонусов. Учитывались все наши пожелания и приоритеты. Дано много советов, рекомендаций и локаций по Вьетнаму, которые нам очень пригодятся для комфортного пребывания в этой стране. Всем рекомендуем к посещению этой интереснейшей экскурсии и общению с этим замечательным экскурсоводом! Дима, тебе желаем дальнейшего успешного развития в твоей интересной профессии, много благодарных туристов, процветания бизнеса и воплощения всех задуманных идей!

  • Ю
    Юлия
    5 марта 2020
    Фуд-тур по самобытному Данангу
    Сказать, что было супер - это ничего не сказать. Для нас было правильным решением приехать в Дананг и первым делом
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    заказать экскурсию. Сначала мы позавтракали безумно вкусной лапшой, в это заведение съезжаются все местные). Потом выпили соленный кофе. вообще я кофе не пью, а тут с удовольствием и кстати, рецепт приготовления хранится в тайне, что делает его ещё вкуснее)))). Пообедали по вьетнамским традициям - много, вкусно и дёшево. И закончился вечер десертом из дуриана - это было ням. Все места, которые показывал Дима, он узнавал от местных, а в том изобилии предлагаемых Данангом не сразу можно разобраться (как это вышло у нас: зашли в «туристическое место» и просто поели такую бяку). Но мы не только ели, но ещё и увидели всю красота города. Дима хорошо владеет информацией и доносит ее до слушателей. И когда ты заказываешь ещё одну экскурсию у гида, то это не просто так. Как это сделали мы и второй день подряд Дима был с нами))))

Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Индивидуальные»

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  5. Влюбиться в Дананг за один день
Сколько стоит экскурсия по Данангу в июне 2024
Сейчас в Дананге в категории "Индивидуальные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 200 до 400. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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