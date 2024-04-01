1 чел.
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Индивидуальная
12 часов
Мото-приключение в Дананге
За один день изучить все грани города и погрузиться в самобытную культуру Вьетнама
Начало: У центра аренды мото-техники
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дананг и Мраморные горы за 1 день
Посетить визитные карточки города и погулять по Мраморным горам на автопешеходной экскурcии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
Незабываемый день в центральном Вьетнаме - прогулка над облаками, лучшая еда в Азии и много другое
Начало: У вашего отеля в Дананге или на автобусной станции
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от €400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Фуд-тур по самобытному Данангу
Взглянуть изнутри на быт вьетнамцев и оценить местную кухню в аутентичных местах города
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
Влюбиться в Дананг за один день
Самые интересные достопримечательности колоритного города на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
Романтический Хойан и храмовый комплекс Мишон из Дананга
Посетить один из самых красивых городов Вьетнама и увидеть древние индуистские храмы за 1 день
Начало: У вашего отеля
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Дананга - в королевский город Хюэ
Великолепный дворцовый комплекс, семиэтажная пагода, древние усыпальницы и римский храм за 1 день
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €380 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Хойан - вьетнамская Венеция
Получить тысячу невероятных впечатлений в городе Тысячи фонариков
Начало: в Дананге
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Веганский Дананг
Узнать всё о вьетнамской растительной кухне, посетить Мраморные горы и буддийские храмы
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €300 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛеонид1 апреля 2024С первых минут было ясно, что Дима любит место, где живет. Он с жаром рассказывает о культуре, обычаях, кухне, природе
- ЕЕлена26 марта 2024Мы сегодня были на потрясающей экскурсии. Лена превосходный гид, просто кладезь информации и очень приятный в общении человек. Показала ооочень интересные места и ещё интереснее рассказала. Если будете в Дананге очень её советуем. Не пожалеете
- ООльга10 июня 2022День с гидом - это всегда возможность открыть для себя город по новому. Наш день был насыщенным и интересным. Спасибо
- ННаталья5 марта 2020Вчера мы посетили экскурсию по Данангу и окрестностям города с экскурсоводом Дмитрием. Остались очень довольны!!! Море достопримечательностей, впечатлений и фотографий
- ЮЮлия5 марта 2020Сказать, что было супер - это ничего не сказать. Для нас было правильным решением приехать в Дананг и первым делом
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Данангу в июне 2024
Сейчас в Дананге в категории "Индивидуальные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 200 до 400. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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