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был сезон дождей. Наталья и Александр невероятно крутые. Все было интересно организовано и продуманно до мелочей, и при этом очень насыщенно. Фонарики, кораблики, храмы, музей и местная кухня и все в одной экскурсии. Разве что вечерних корабликов не хватало, но за этим мы как-нибудь вернемся в другой раз. Спасибо огромное за экскурсию. Вы просто чудо. А Наталья просто прелесть, отвечала на все наши вопросы и почему.