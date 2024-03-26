1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Дананг и Мраморные горы за 1 день
Путешествие по Данангу и его окрестностям, включая мост Дракона, статую Леди Будды и Мраморные горы. Комфортабельный микроавтобус и незабываемые виды
«Билеты на Мраморные горы не включены в стоимость — около 100 тысяч донгов с человека (с подъёмом и спуском на лифте)»
Завтра в 08:00
30 июня в 08:00
от 322$290 за всё до 10 чел.
Билеты
10 часов
Куда поехать? В «Бо На Хиллс»
Атмосферный парк развлечений среди гор с канатной дорогой и французской деревней (билеты включены)
«Французская деревня на вершине горы Бана на высоте 1487 метров»
Завтра в 08:30
30 июня в 08:30
$215 за билет
Индивидуальная
6 часов
Веганский Дананг: экскурсия по веганским кафе и храмам
Приглашаем вас в уникальное гастрономическое путешествие по Данангу, где вы попробуете веганские блюда, посетите храмы и узнаете о буддизме
Начало: От вашего отеля
«Его предлагают в одном секретном месте — уютном семейном кафе неподалеку от Мраморных гор»
Завтра в 08:00
30 июня в 08:00
от $322 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена26 марта 2024Мы сегодня были на потрясающей экскурсии. Лена превосходный гид, просто кладезь информации и очень приятный в общении человек. Показала ооочень интересные места и ещё интереснее рассказала. Если будете в Дананге очень её советуем. Не пожалеете
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Горы»
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