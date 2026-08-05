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Групповая
Лучший выборИз Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией на групповой экскурсии
Начало: В Дананге, Sunny Ocean Hotel & Spa
Расписание: ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$155 за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Лучший выборИз Дананга в императорский город Хюэ (всё включено)
Императорский Хюэ за один день: грандиозные дворцы, древние тайны и лучшие фотолокации
Начало: У вашего отеля
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от $480 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Лучший выборМишон: тишина древней цивилизации (из Дананга)
Узнать, как вера, власть и архитектура сформировали один из главных духовных центров Вьетнама
Начало: От вашего отеля
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
$132 за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
Главные места вьетнамской Венеции, катание на лодке и мастер-класс по созданию китайских фонариков
Начало: У вашего отеля
11 авг в 13:30
12 авг в 13:30
от $340 за всё до 15 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Духовные символы Дананга: Мраморные горы и Леди Будда
Начните день с посещения Мраморных гор и статуи Леди Будды, чтобы ощутить гармонию и покой в сердце Дананга
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
$93 за человека
Индивидуальная
Куда поехать? В Ба На Хиллс
Побывайте в «Бо На Хиллс» и насладитесь канатной дорогой, Золотым мостом и Французской деревней. Захватывающие виды и культурные открытия ждут вас
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от $250 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Из Дананга - в тихий и многоликий Хойан
Путешествие в Хойан подарит уникальные впечатления: от прогулок по старинным улочкам до создания китайских фонариков и дегустации вина
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$152 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из Дананга - в парк «Ба На Хиллс»
С комфортом добраться из отеля до крупнейшего во Вьетнаме парка развлечений
Начало: У вашего отеля
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией
Завтра в 11:30
10 авг в 08:00
от $205 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
К перевалу Хайван и лагуне Ланг Ко - из Дананга
Проехать по самой красивой дороге Вьетнама, увидеть рай на Земле и поесть устриц прямо с фермы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
$116 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
По следам династии Нгуен: тайны древнего города Хюэ
Окунуться в атмосферу императорской столицы в поездке из Дананга
Начало: У отеля Yarra Ocean Suites Danang
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
$210 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Пять чувств Хойана (из Дананга)
Ощутите Хойан всеми чувствами: от ароматов до вкусов. Прогулка по историческим местам и вечер на лодках создадут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
10 авг в 13:00
$135 за человека
Индивидуальная
Перевал Hai Van Pass - на мотоцикле или авто
Серпантин над океаном, смотровые площадки, сторожевые крепости и местная кухня - из Дананга
Завтра в 15:00
10 авг в 15:00
от $170 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Дананг и Мраморные горы за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Дананга и его окрестностей, посетив знаковые места: мост Дракона, статую Леди Будды и живописные Мраморные горы
Начало: Дананг
Завтра в 11:30
10 авг в 08:00
от $340 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Ба На Хиллс и Золотой мост «Руки Бога» - из Дананга и Хойана
Отправляйтесь в удивительное путешествие на Ба На Хиллс, где вас ждут Золотой мост, французская деревня и множество развлечений для всей семьи
Начало: В вашем отеле в Хойане или Дананге
Расписание: ежедневно в 08:00
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
$200 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Дананге
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 14:00
Завтра в 00:00
от $11 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Урок сёрфинга для новичков в Дананге
Встать на доску и поймать волну уже на первом занятии
Начало: На пляже Ми Кхе
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
$95 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Хойан - вьетнамская Венеция
Погрузитесь в атмосферу Хойана на индивидуальной экскурсии: велосипедная прогулка, японский мост, рынок и кокосовый лес ждут вас
Начало: В Дананге
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $340 за всё до 2 чел.
-
15%
Индивидуальная
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
Начало: Ваш отель
Завтра в 13:30
10 авг в 13:30
$127.50
$150 за человека
Индивидуальная
Дананг 360°
Мост Дракона, перевал Хайван, Леди Будда, Мраморные горы - и не только
Завтра в 12:00
10 авг в 08:00
от $200 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Дананга в город или обратно
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Дананга
Сегодня в 14:30
Завтра в 00:00
от $26 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Дананг и Хойан за 1 день
От арт-объектов и буддийских святынь до «вьетнамской Венеции»: день впечатлений
Завтра в 11:30
10 авг в 08:00
от $300 за человека
Билеты
Из Дананга в Хойан - живой город-музей
Пройти по старинным кварталам, заглянуть в шёлковую мастерскую и увидеть вечернее шоу фонарей
Завтра в 14:30
10 авг в 14:30
от $175 за билет
Индивидуальная
до 2 чел.
Дананг и Хойан: от современного города к древнему порту
Два лица центрального Вьетнама за 1 день (всё включено)
Завтра в 11:30
10 авг в 08:30
от $360 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Духовный мир Дананга: от домашнего алтаря к пагодам и храмам
Почувствовать пульс Центрального Вьетнама, оказавшись в нужном месте в нужное время
Завтра в 11:30
10 авг в 09:00
от $95 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Веганский Дананг
Отправляйтесь в гастрономическое приключение по Данангу! Вас ждут веганские кафе, храмы и рынки. Узнайте больше о местной культуре и буддизме
Начало: От вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $340 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Вечерний круиз по реке Хан: Мраморные горы, Леди Будда и Мост Дракона
Погрузиться в атмосферу Вьетнама, тайны пещер и величие храмов
Начало: От вашего отеля
11 авг в 14:00
12 авг в 14:00
от $300 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
История вашего путешествия: фотосессии в Хойане и Дананге
Начало: По договоренности
Сегодня в 16:30
Завтра в 06:30
$120 за всё до 4 чел.
Групповая
до 16 чел.
Лучший выборЧамские острова на скоростном катере - из Дананга (всё включено)
Побывать в биосферном заповеднике, поплавать у коралловых рифов и отдохнуть у моря
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$80 за человека
Фотопрогулка
до 10 чел.
Хойан: фотосессия и пешеходная экскурсия с гидом
Откройте для себя красоту Хойана с профессиональным фотографом. Уникальные снимки на фоне исторических мест и живописных рек ждут вас
Начало: Ваш отель в Дананге
Расписание: Ежедневно в 07:00, 09:00, 15:00, 17:00.
Завтра в 14:15
10 авг в 06:45
$46.60 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 5 авг 2026
Всё прошло замечательно. Ильяс всё показал, рассказал, был прекрасным собеседником, везде провел, по всем локациям. Всем рекомендую 👍
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Л
Дата посещения: 31 авг 2025
Спасибо большое за экскурсию. Ирина профессионал своего дела, очень много рассказала. На самой экскурсии приходилось много ходить и подниматься по ступенькам, очень активный выдался день.
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А
Огромное спасибо Александру за организацию экскурсии и персонально Владу, который нас сопровождал весь маршрут, было очень интересно, информативно и главное что заинтересовали наших детей. Мы остались довольны, спасибо большое.
+4
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О
Прекрасная, живописная экскурсия с не равнодушным гидом Марией. Все очень понравилось, организация на 5+, Мария прекрасный рассказчик, да и просто
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А
Большое спасибо Наталье за индивидуальную экскурсию в императорскую столицу Хюэ! Мы посмотрели великолепные павильоны Дворцового комплекса, прониклись историей императоров, увидели гробницу последнего императора Вьетнама! Получила массу впечатлений и удовольствия! Всем рекомендую!
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М
Хочу сказать огромное спасибо Михаилу за эту экскурсию! На Бана Хилс мы ехали с большими ожиданиями, и они полностью оправдались,
+16
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Спасибо большое организаторам и гиду Александру за увлекательную экскурсию. Ни на секунду не пожалели что выбрали. Заехали в отель во
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А
Искренне благодарим Александра за его эрудированность, за его умение вести непринужденно беседу. Притягивает глубокое знание материала, влюбленность в своё дело.
Спасибо
Спасибо
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А
Благодарим нашего гида Ильяса за хорошую организацию поездки в исторические места Вьетнама:Ба-На-Хиллс, горный курорт, построенный во время французской колонизации, а
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А
Хочу поблагодарить за великолепную индивидуальную экскурсию гида Ильяса! Экскурсия началась на мотоцикле по Данангу осмотром главных красот и достопримечательностей города
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Всего 245 отзывов в Дананге
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Ответы на вопросы от путешественников по Данангу
Самые популярные экскурсии в Дананге
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Сколько стоит экскурсия по Данангу в августе 2026
Сейчас в Дананге можно забронировать 65 экскурсий и билетов от 6 до 480 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 245 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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