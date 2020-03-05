Все экскурсии в Дананге
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Дананге – доступно 4 экскурсии на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от €110. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Дананге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Вьетнаме на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
10ч
€110
за 1-10 чел.
Фуд-тур по самобытному Данангу
Взглянуть изнутри на быт вьетнамцев и оценить местную кухню в аутентичных местах города
Индивидуальная экскурсия
12ч
€180
за 1-6 чел.
Мото-приключение в Дананге
За один день изучить все грани города и погрузиться в самобытную культуру Вьетнама
Индивидуальная экскурсия
12ч
€333
за 1-10 чел.
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день!
Незабываемый день в центральном Вьетнаме — прогулка над облаками, лучшая еда в Азии и много другое
Индивидуальная экскурсия
11ч
€300
за 1-10 чел.
Влюбиться в Дананг за один день!
Самые интересные достопримечательности колоритного города на авто-пешеходной экскурсии
Последние отзывы «Экскурсии Дананга»
- Отзыв на: Фуд-тур по самобытному ДанангуЮЮлия5 марта 2020Сказать, что было супер - это ничего не сказать. Для нас было правильным решением приехать в Дананг и первым делом заказать экскурсию. Сначала мы позавтракали безумно вкусной лапшой, в это заведение съезжаются все местные). Потом выпили соленный кофе. вообще я кофе не пью, а тут с удовольствием и кстати, рецепт приготовления хранится в тайне, что делает его ещё вкуснее)))). Пообедали по вьетнамским традициям - много, вкусно и дёшево. И закончился вечер десертом из дуриана - это было ням. Все места, которые показывал Дима, он узнавал от местных, а в том изобилии предлагаемых Данангом не сразу можно разобраться (как это вышло у нас: зашли в «туристическое место» и просто поели такую бяку). Но мы не только ели, но ещё и увидели всю красота города. Дима хорошо владеет информацией и доносит ее до слушателей. И когда ты заказываешь ещё одну экскурсию у гида, то это не просто так. Как это сделали мы и второй день подряд Дима был с нами))))
- Отзыв на: Мото-приключение в ДанангеННаталья5 марта 2020Вчера мы посетили экскурсию по Данангу и окрестностям города с экскурсоводом Дмитрием. Остались очень довольны! Море достопримечательностей, впечатлений и фотографий осталось у нас после этой экскурсии. Дима очень интересно, доступно и познавательно рассказал не только о знаковых местах Дананга, но и о жизни вьетнамцев в целом, истории, их культуре и быте, национальных особенностях. Показал нам не только туристический Дананг, но и Вьетнам изнутри, глазами местного населения. Для нас это самое ценное в каждом нашем путешествии - увидеть не только туристические места, но и окунуться именно в среду обитания местного населения. И Диме, как гиду, экскурсоводу удалось показать нам это, прочувствовать колорит неспешной размеренной жизни местных жителей, их культуры, национальной еды и конечно же неповторимого вьетнамского кофе! Вся экскурсия продумана до мелочей, от питьевой воды, еды в местных колоритных кафе, с мастер-классом по поеданию национальных блюд (с учётом вегетарианских предпочтений одной из нас), катания на "хояновских" гондолах, до сладких, экзотических угощений и прочих приятных бонусов. Учитывались все наши пожелания и приоритеты. Дано много советов, рекомендаций и локаций по Вьетнаму, которые нам очень пригодятся для комфортного пребывания в этой стране. Всем рекомендуем к посещению этой интереснейшей экскурсии и общению с этим замечательным экскурсоводом! Дима, тебе желаем дальнейшего успешного развития в твоей интересной профессии, много благодарных туристов, процветания бизнеса и воплощения всех задуманных идей!