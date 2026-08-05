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Экскурсии в Дананге

Найдено 65 экскурсий в Дананге на русском языке, цены от $6, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
На автобусе
Канатная дорога
8 часов
24 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией на групповой экскурсии
Начало: В Дананге, Sunny Ocean Hotel & Spa
Расписание: ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$155 за человека
Из Дананга в императорский город Хюэ (всё включено)
На машине
10 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Лучший выбор
Из Дананга в императорский город Хюэ (всё включено)
Императорский Хюэ за один день: грандиозные дворцы, древние тайны и лучшие фотолокации
Начало: У вашего отеля
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от $480 за всё до 2 чел.
Мишон: тишина древней цивилизации (из Дананга)
На машине
6 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Лучший выбор
Мишон: тишина древней цивилизации (из Дананга)
Узнать, как вера, власть и архитектура сформировали один из главных духовных центров Вьетнама
Начало: От вашего отеля
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
$132 за человека
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
На машине
На лодке
7 часов
54 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
Главные места вьетнамской Венеции, катание на лодке и мастер-класс по созданию китайских фонариков
Начало: У вашего отеля
11 авг в 13:30
12 авг в 13:30
от $340 за всё до 15 чел.
Духовные символы Дананга: Мраморные горы и Леди Будда
На машине
5 часов
26 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Духовные символы Дананга: Мраморные горы и Леди Будда
Начните день с посещения Мраморных гор и статуи Леди Будды, чтобы ощутить гармонию и покой в сердце Дананга
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
$93 за человека
Куда поехать? В Ба На Хиллс
Пешая
Канатная дорога
10 часов
10 отзывов
Индивидуальная
Куда поехать? В Ба На Хиллс
Побывайте в «Бо На Хиллс» и насладитесь канатной дорогой, Золотым мостом и Французской деревней. Захватывающие виды и культурные открытия ждут вас
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от $250 за человека
Из Дананга - в тихий и многоликий Хойан
На машине
8 часов
17 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Из Дананга - в тихий и многоликий Хойан
Путешествие в Хойан подарит уникальные впечатления: от прогулок по старинным улочкам до создания китайских фонариков и дегустации вина
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$152 за человека
Трансфер из Дананга - в парк «Ба На Хиллс»
На машине
7 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из Дананга - в парк «Ба На Хиллс»
С комфортом добраться из отеля до крупнейшего во Вьетнаме парка развлечений
Начало: У вашего отеля
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $60 за всё до 6 чел.
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
На машине
Канатная дорога
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией
Завтра в 11:30
10 авг в 08:00
от $205 за человека
К перевалу Хайван и лагуне Ланг Ко - из Дананга
На машине
6.5 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
К перевалу Хайван и лагуне Ланг Ко - из Дананга
Проехать по самой красивой дороге Вьетнама, увидеть рай на Земле и поесть устриц прямо с фермы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
$116 за человека
По следам династии Нгуен: тайны древнего города Хюэ
На машине
11 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
По следам династии Нгуен: тайны древнего города Хюэ
Окунуться в атмосферу императорской столицы в поездке из Дананга
Начало: У отеля Yarra Ocean Suites Danang
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
$210 за человека
Пять чувств Хойана (из Дананга)
На машине
8 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Пять чувств Хойана (из Дананга)
Ощутите Хойан всеми чувствами: от ароматов до вкусов. Прогулка по историческим местам и вечер на лодках создадут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
10 авг в 13:00
$135 за человека
Перевал Hai Van Pass - на мотоцикле или авто
На машине
На мотоцикле
4.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Перевал Hai Van Pass - на мотоцикле или авто
Серпантин над океаном, смотровые площадки, сторожевые крепости и местная кухня - из Дананга
Завтра в 15:00
10 авг в 15:00
от $170 за человека
Дананг и Мраморные горы за 1 день
На машине
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Дананг и Мраморные горы за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Дананга и его окрестностей, посетив знаковые места: мост Дракона, статую Леди Будды и живописные Мраморные горы
Начало: Дананг
Завтра в 11:30
10 авг в 08:00
от $340 за всё до 2 чел.
Ба На Хиллс и Золотой мост «Руки Бога» - из Дананга и Хойана
Пешая
Канатная дорога
9 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Ба На Хиллс и Золотой мост «Руки Бога» - из Дананга и Хойана
Отправляйтесь в удивительное путешествие на Ба На Хиллс, где вас ждут Золотой мост, французская деревня и множество развлечений для всей семьи
Начало: В вашем отеле в Хойане или Дананге
Расписание: ежедневно в 08:00
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
$200 за человека
Выгодный трансфер в Дананге
На машине
30 минут
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Дананге
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 14:00
Завтра в 00:00
от $11 за всё до 3 чел.
Урок сёрфинга для новичков в Дананге
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Урок сёрфинга для новичков в Дананге
Встать на доску и поймать волну уже на первом занятии
Начало: На пляже Ми Кхе
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
$95 за человека
Хойан - вьетнамская Венеция
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Хойан - вьетнамская Венеция
Погрузитесь в атмосферу Хойана на индивидуальной экскурсии: велосипедная прогулка, японский мост, рынок и кокосовый лес ждут вас
Начало: В Дананге
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $340 за всё до 2 чел.
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
7 часов
-
15%
12 отзывов
Индивидуальная
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
Начало: Ваш отель
Завтра в 13:30
10 авг в 13:30
$127.50$150 за человека
Дананг 360°
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Дананг 360°
Мост Дракона, перевал Хайван, Леди Будда, Мраморные горы - и не только
Завтра в 12:00
10 авг в 08:00
от $200 за человека
Трансфер из аэропорта Дананга в город или обратно
На машине
30 минут
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Дананга в город или обратно
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Дананга
Сегодня в 14:30
Завтра в 00:00
от $26 за всё до 3 чел.
Дананг и Хойан за 1 день
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Дананг и Хойан за 1 день
От арт-объектов и буддийских святынь до «вьетнамской Венеции»: день впечатлений
Завтра в 11:30
10 авг в 08:00
от $300 за человека
Из Дананга в Хойан - живой город-музей
Пешая
4.5 часа
1 отзыв
Билеты
Из Дананга в Хойан - живой город-музей
Пройти по старинным кварталам, заглянуть в шёлковую мастерскую и увидеть вечернее шоу фонарей
Завтра в 14:30
10 авг в 14:30
от $175 за билет
Дананг и Хойан: от современного города к древнему порту
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Дананг и Хойан: от современного города к древнему порту
Два лица центрального Вьетнама за 1 день (всё включено)
Завтра в 11:30
10 авг в 08:30
от $360 за всё до 2 чел.
Духовный мир Дананга: от домашнего алтаря к пагодам и храмам
На машине
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Духовный мир Дананга: от домашнего алтаря к пагодам и храмам
Почувствовать пульс Центрального Вьетнама, оказавшись в нужном месте в нужное время
Завтра в 11:30
10 авг в 09:00
от $95 за человека
Веганский Дананг
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Веганский Дананг
Отправляйтесь в гастрономическое приключение по Данангу! Вас ждут веганские кафе, храмы и рынки. Узнайте больше о местной культуре и буддизме
Начало: От вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $340 за всё до 2 чел.
Вечерний круиз по реке Хан: Мраморные горы, Леди Будда и Мост Дракона
На машине
Музыкальные теплоходы
Круизы
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Вечерний круиз по реке Хан: Мраморные горы, Леди Будда и Мост Дракона
Погрузиться в атмосферу Вьетнама, тайны пещер и величие храмов
Начало: От вашего отеля
11 авг в 14:00
12 авг в 14:00
от $300 за всё до 2 чел.
История вашего путешествия: фотосессии в Хойане и Дананге
1 час
8 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
История вашего путешествия: фотосессии в Хойане и Дананге
Начало: По договоренности
Сегодня в 16:30
Завтра в 06:30
$120 за всё до 4 чел.
Чамские острова на скоростном катере - из Дананга (всё включено)
На катере
6 часов
Групповая
до 16 чел.
Лучший выбор
Чамские острова на скоростном катере - из Дананга (всё включено)
Побывать в биосферном заповеднике, поплавать у коралловых рифов и отдохнуть у моря
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$80 за человека
Хойан: фотосессия и пешеходная экскурсия с гидом
3 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
до 10 чел.
Хойан: фотосессия и пешеходная экскурсия с гидом
Откройте для себя красоту Хойана с профессиональным фотографом. Уникальные снимки на фоне исторических мест и живописных рек ждут вас
Начало: Ваш отель в Дананге
Расписание: Ежедневно в 07:00, 09:00, 15:00, 17:00.
Завтра в 14:15
10 авг в 06:45
$46.60 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Дата посещения: 5 авг 2026
Всё прошло замечательно. Ильяс всё показал, рассказал, был прекрасным собеседником, везде провел, по всем локациям. Всем рекомендую 👍
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Л
Духовные символы Дананга: Мраморные горы и Леди Будда
Дата посещения: 31 авг 2025
Спасибо большое за экскурсию. Ирина профессионал своего дела, очень много рассказала. На самой экскурсии приходилось много ходить и подниматься по ступенькам, очень активный выдался день.
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А
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
Огромное спасибо Александру за организацию экскурсии и персонально Владу, который нас сопровождал весь маршрут, было очень интересно, информативно и главное что заинтересовали наших детей. Мы остались довольны, спасибо большое.
Огромное спасибо Александру за организацию экскурсии и персонально Владу, который нас сопровождал весь маршрут, было очень
Огромное спасибо Александру за организацию экскурсии и персонально Владу, который нас сопровождал весь маршрут, было очень
Огромное спасибо Александру за организацию экскурсии и персонально Владу, который нас сопровождал весь маршрут, было очень
Огромное спасибо Александру за организацию экскурсии и персонально Владу, который нас сопровождал весь маршрут, было очень+4
Огромное спасибо Александру за организацию экскурсии и персонально Владу, который нас сопровождал весь маршрут, было очень
Огромное спасибо Александру за организацию экскурсии и персонально Владу, который нас сопровождал весь маршрут, было очень
Огромное спасибо Александру за организацию экскурсии и персонально Владу, который нас сопровождал весь маршрут, было очень
Огромное спасибо Александру за организацию экскурсии и персонально Владу, который нас сопровождал весь маршрут, было очень
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О
К перевалу Хайван и лагуне Ланг Ко - из Дананга
Прекрасная, живописная экскурсия с не равнодушным гидом Марией. Все очень понравилось, организация на 5+, Мария прекрасный рассказчик, да и просто
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очень приятная, милая девушка. Побывали на перевале, по дороге на перевал Мария рассказывала о военных действиях происходящих на данном пути. Потом поехали к лагуне Ланг Ко, где выращивают устриц. . Место сказочное… а свежайшие устрицы ооочень вкусные. Спасибо вам большое, за интересную экскурсию! Маша отдельное спасибо, за локации которыми вы поделились)

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А
По следам династии Нгуен: тайны древнего города Хюэ
Большое спасибо Наталье за индивидуальную экскурсию в императорскую столицу Хюэ! Мы посмотрели великолепные павильоны Дворцового комплекса, прониклись историей императоров, увидели гробницу последнего императора Вьетнама! Получила массу впечатлений и удовольствия! Всем рекомендую!
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М
Куда поехать? В Ба На Хиллс
Хочу сказать огромное спасибо Михаилу за эту экскурсию! На Бана Хилс мы ехали с большими ожиданиями, и они полностью оправдались,
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во многом благодаря нашему гиду.

Михаил — настоящий профессионал, при этом очень душевный и спокойный человек. Он не просто водил нас по маршрутам, а действительно провел по всем самым интересным точкам, все доходчиво объяснил и рассказал. Мы чувствовали себя максимально комфортно: никто никуда не торопил, мы успели все посмотреть и даже сделать кучу классных фото (Михаил помогал с ракурсами!).

Отдельное спасибо за трансфер — машина с кондиционером, что во Вьетнаме критически важно, ехали спокойно и безопасно. А еще очень ценно, что Михаил давно живет здесь и знает страну как свои пять пальцев, говорит как местный, но с русской душой. С ним чувствуешь себя не туристом, а желанным гостем. Всем рекомендуем!»

Хочу сказать огромное спасибо Михаилу за эту экскурсию! На Бана Хилс мы ехали с большими ожиданиями,
Хочу сказать огромное спасибо Михаилу за эту экскурсию! На Бана Хилс мы ехали с большими ожиданиями,
Хочу сказать огромное спасибо Михаилу за эту экскурсию! На Бана Хилс мы ехали с большими ожиданиями,
Хочу сказать огромное спасибо Михаилу за эту экскурсию! На Бана Хилс мы ехали с большими ожиданиями,+16
Хочу сказать огромное спасибо Михаилу за эту экскурсию! На Бана Хилс мы ехали с большими ожиданиями,
Хочу сказать огромное спасибо Михаилу за эту экскурсию! На Бана Хилс мы ехали с большими ожиданиями,
Хочу сказать огромное спасибо Михаилу за эту экскурсию! На Бана Хилс мы ехали с большими ожиданиями,
Хочу сказать огромное спасибо Михаилу за эту экскурсию! На Бана Хилс мы ехали с большими ожиданиями,
Хочу сказать огромное спасибо Михаилу за эту экскурсию! На Бана Хилс мы ехали с большими ожиданиями,
Хочу сказать огромное спасибо Михаилу за эту экскурсию! На Бана Хилс мы ехали с большими ожиданиями,
Хочу сказать огромное спасибо Михаилу за эту экскурсию! На Бана Хилс мы ехали с большими ожиданиями,
Хочу сказать огромное спасибо Михаилу за эту экскурсию! На Бана Хилс мы ехали с большими ожиданиями,
Хочу сказать огромное спасибо Михаилу за эту экскурсию! На Бана Хилс мы ехали с большими ожиданиями,
Хочу сказать огромное спасибо Михаилу за эту экскурсию! На Бана Хилс мы ехали с большими ожиданиями,
Хочу сказать огромное спасибо Михаилу за эту экскурсию! На Бана Хилс мы ехали с большими ожиданиями,
Хочу сказать огромное спасибо Михаилу за эту экскурсию! На Бана Хилс мы ехали с большими ожиданиями,
Хочу сказать огромное спасибо Михаилу за эту экскурсию! На Бана Хилс мы ехали с большими ожиданиями,
Хочу сказать огромное спасибо Михаилу за эту экскурсию! На Бана Хилс мы ехали с большими ожиданиями,
Хочу сказать огромное спасибо Михаилу за эту экскурсию! На Бана Хилс мы ехали с большими ожиданиями,
Хочу сказать огромное спасибо Михаилу за эту экскурсию! На Бана Хилс мы ехали с большими ожиданиями,
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Юлия
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
Спасибо большое организаторам и гиду Александру за увлекательную экскурсию. Ни на секунду не пожалели что выбрали. Заехали в отель во
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время, всю дорогу нам рассказывали про Вьетнам в целом, очень интересно. Экскурсия очень насыщенная, все как в описании. Теперь дачу будет украшать красивый фонарик, сделанный своими руками. А вечернее катание на лодке это просто сказка. Понравилось все очень. Однозначно рекомендую и маршрут и организаторов. Спасибо большое

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А
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
Искренне благодарим Александра за его эрудированность, за его умение вести непринужденно беседу. Притягивает глубокое знание материала, влюбленность в своё дело.
Спасибо
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году за то, что открыл для нас удивительный старинный город Вьетнама Хойан с гирляндами китайских фонариков, с узкими улочками.
Увлекательеым было катание на традиционных лодочках похожих на корзины.
Путешествие произвело неизгладимое впечатление.

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А
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Благодарим нашего гида Ильяса за хорошую организацию поездки в исторические места Вьетнама:Ба-На-Хиллс, горный курорт, построенный во время французской колонизации, а
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также город Хуэ, древнюю столицу Вьетнама. Поразили его глубокие познания исторического материала, эрудиция, правильная речь, обаяние.
Ильяс - замечательный гид, любящий свое дело, внимательный, заботливый. Одним словом комильфо!
Поездка незабываемая!

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А
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Хочу поблагодарить за великолепную индивидуальную экскурсию гида Ильяса! Экскурсия началась на мотоцикле по Данангу осмотром главных красот и достопримечательностей города
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по пути из Дананга в Бана Хиллс и затем на мотоцикле до Бана Хиллс и по парку Бана Хиллс! ⭐️👍Мы смогли без очередей посмотреть и посетить все главные локации парка, экскурсия оставила много прекрасных интересных впечатлений! Спасибо большое Ильясу! Очень всем рекомендую 👍

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Всего 245 отзывов в Дананге

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Ответы на вопросы от путешественников по Данангу

Самые популярные экскурсии в Дананге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено);
  2. Из Дананга в императорский город Хюэ (всё включено);
  3. Мишон: тишина древней цивилизации (из Дананга);
  4. Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено);
  5. Духовные символы Дананга: Мраморные горы и Леди Будда.
Что посмотреть в Дананге
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Хойан;
  2. Хюэ;
  3. Набережная;
  4. Мост Дракона;
  5. Французская деревня.
Сколько стоит экскурсия по Данангу в августе 2026
Сейчас в Дананге можно забронировать 65 экскурсий и билетов от 6 до 480 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 245 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Увлекательные экскурсии по Вьетнаму в Дананге с ценами от $6 - это идеальный вариант для тех, кто хочет получить максимум информации о Вьетнаме и Дананге на русском языке