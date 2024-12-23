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1 чел. По популярности 1 отзыв 7 часов Водная прогулка Фукуок: дайвинг и обед Погрузитесь в подводные глубины Фукуока с опытным инструктором. Ощутите красоту морской жизни и насладитесь вкусным обедом на борту $ 124 за человека 6 часов Водная прогулка Индивидуальная водная прогулка в Фукуоке Погружение на Фукуоке: индивидуальный подход, трансфер, обед и два погружения. Подходит для новичков и опытных дайверов. Уникальный опыт гарантирован Начало: От вашего отеля $ 130 за человека 5% скидка 5 часов Круиз Круиз по архипелагу Ан Той с ужином Проведите незабываемый вечер на борту с ужином и развлечениями. Встреча с командой, снорклинг, рыбалка и вьетнамская кухня ждут вас 690 $ 656 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Фукуока Последние отзывы на экскурсии О Ольга Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед читать дальше великолепно организованно, вообще не страшно. Все отлаженно с момента выезда до возвращения. Очень хорошая поездка. Дайвинг с Евгением- красивое, безопасное, захватывающее приключение!!! Огромная благодарность Евгению за профессионализм, драйв, терпение. У нас была та еще группа, 3 новичка. Переживали и зря. Все слаженно,

Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Круизы однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фукуоке Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед Дайвинг на Фукуоке - всё включено Круиз по архипелагу Ан Той с ужином (всё включено) В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в декабре 2024 Сейчас в Фукуоке в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 124 до 656 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5

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