7 часов
Водная прогулка
Фукуок: дайвинг и обед
Погрузитесь в подводные глубины Фукуока с опытным инструктором. Ощутите красоту морской жизни и насладитесь вкусным обедом на борту
3 янв в 08:00
6 янв в 08:00
$124 за человека
6 часов
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка в Фукуоке
Погружение на Фукуоке: индивидуальный подход, трансфер, обед и два погружения. Подходит для новичков и опытных дайверов. Уникальный опыт гарантирован
Начало: От вашего отеля
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
$130 за человека
скидка
5%
5 часов
Круиз
Круиз по архипелагу Ан Той с ужином
Проведите незабываемый вечер на борту с ужином и развлечениями. Встреча с командой, снорклинг, рыбалка и вьетнамская кухня ждут вас
3 янв в 13:30
6 янв в 13:30
690$656 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга23 декабря 2024Огромная благодарность Евгению за профессионализм, драйв, терпение. У нас была та еще группа, 3 новичка. Переживали и зря. Все слаженно,
Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Круизы однодневные»
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