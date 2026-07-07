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Экскурсии в Фукуоке

Найдено 43 экскурсии в Фукуоке на русском языке, цены от $9, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Гид на день по острову Фукуок
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гид на день по острову Фукуок
Прислушаться к себе и узнать остров без спешки
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
7 часов
16 отзывов
Индивидуальная
Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
Погрузиться с аквалангом в прозрачные воды Сиамского залива, полюбоваться кораллами и рыбками
10 авг в 11:30
11 авг в 15:00
от $124 за человека
Вьетнамский Фукуок за один день
Джиппинг
На машине
8 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Вьетнамский Фукуок за один день
Джип-тур по самым живописным и интересным местам острова с рассказами о настоящем Вьетнаме
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
Фукуокское сафари
На машине
9 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Фукуокское сафари
Поцеловать жирафа, помахать рукой Камбодже и узнать секретный ингредиент рыбного соуса
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €350 за всё до 2 чел.
Снорклинг на Фукуоке
На лодке
8 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Снорклинг на Фукуоке
Погрузиться в прозрачные воды и понаблюдать за кораллами и тропическими рыбами
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$70 за человека
Индивидуальный трансфер на острове Фукуок
На машине
1 час
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер на острове Фукуок
Комфортно добраться до отеля и насладиться видами из окна авто
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 14:30
Завтра в 00:00
от $34 за всё до 3 чел.
Снорклинг и отдых на трёх островах Фукуока
8 часов
2 отзыва
Групповая
Снорклинг и отдых на трёх островах Фукуока
Знакомство с подводным миром, самые красивые пляжи и обед на борту - всё включено
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$44 за человека
Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины
На машине
10 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины
Красота природы, духовное наследие и фотогеничные места под рассказы о Вьетнаме
16 ноя в 11:00
17 ноя в 11:00
от $360 за всё до 2 чел.
Персональный дайвинг на Фукуоке
На лодке
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Персональный дайвинг на Фукуоке
Исследовать кораллы и понаблюдать за морскими обитателями
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $145 за человека
Входной билет в VinWonders - аттракционы, аквариум и шоу
10 отзывов
Билеты
Входной билет в VinWonders - аттракционы, аквариум и шоу
Начало: 8РККс+6СХ Ганьх Дау, Фу Куок, Кьензянг, Вьетнам
Завтра в 12:00
10 авг в 09:00
$43 за билет
Морской круиз по островам Фукуока с снорклингом
Музыкальные теплоходы
Круизы
9 часов
13 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Морской круиз по островам Фукуока с снорклингом
Начало: Ваш отель
14 авг в 08:00
21 авг в 08:00
$68 за человека
Снорклинг на Фукуоке
7 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Снорклинг на Фукуоке
Начало: Фукуок
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
$65 за человека
Персональный дайвинг на Фукуоке
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
Персональный дайвинг на Фукуоке
Начало: Ваш отель
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
$130 за человека
Закат и ужин «шведский стол» на круизном лайнере Nautilus
Круизы
Музыкальные теплоходы
5 отзывов
Групповая
Закат и ужин «шведский стол» на круизном лайнере Nautilus
Начало: Ваш отель
13 авг в 15:45
15 авг в 15:45
$74 за человека
Гастрономическое знакомство с островом и его ночным рынком
3.5 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Гастрономическое знакомство с островом и его ночным рынком
Начало: Холл отеля Сишеллс Фу Куок Отель энд Спа
Завтра в 19:00
10 авг в 19:00
$58 за человека
Тур на катере по 4 островам, сноркелинг и барбекю
На катере
8 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Тур на катере по 4 островам, сноркелинг и барбекю
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$58 за человека
Треккинг к вершине Тьеншондинь с водопадом и панорамами Фукуока
6 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Треккинг к вершине Тьеншондинь с водопадом и панорамами Фукуока
Начало: Ваш отель
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
$66 за человека
Южный Фукуок: 4 острова на скоростном катере и канатная дорога Хон Том
На катере
Канатная дорога
Фуникулер
8 часов
3 отзыва
Групповая
Южный Фукуок: 4 острова на скоростном катере и канатная дорога Хон Том
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
$68 за человека
Три острова, канатная дорога и обед «шведский стол»
Канатная дорога
Фуникулер
8 часов
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Три острова, канатная дорога и обед «шведский стол»
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 7:00
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
$75.50 за человека
Снорклинг на Южном Фукуоке: уединённые рифы на скоростном катере
На катере
6 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Снорклинг на Южном Фукуоке: уединённые рифы на скоростном катере
Начало: Ваш отель
Завтра в 12:30
10 авг в 07:30
$55 за человека
Яркий день на островах: снорклинг, аквапарк и канатная дорога
Канатная дорога
Фуникулер
8.5 часов
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Яркий день на островах: снорклинг, аквапарк и канатная дорога
Начало: Ваш отель
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
$78 за человека
Тропические острова Фукуока и снорклинг с обедом на борту
8 часов
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Тропические острова Фукуока и снорклинг с обедом на борту
Начало: Ваш отель
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
$54 за человека
Морское приключение по трём островам: сноркелинг, отдых на пляже и обед
4 отзыва
Групповая
Морское приключение по трём островам: сноркелинг, отдых на пляже и обед
Начало: Ваш отель
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
$31 за человека
Морская прогулка по островам Антхой с обедом и снорклингом
8 часов
3 отзыва
Групповая
до 13 чел.
Морская прогулка по островам Антхой с обедом и снорклингом
Начало: Ваш отель
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
$46 за человека
Мастер-класс по созданию украшений из жемчуга
3 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 2 чел.
Мастер-класс по созданию украшений из жемчуга
Начало: 5КсПС+2К3 Дыонг То, Фу Куок, Кьензянг, Вьетнам
Завтра в 12:30
10 авг в 08:30
$34 за человека
Тропический круиз Фукуока с яхтой и морской канатной дорогой
На яхте
Канатная дорога
Круизы
На гидроцикле
Фуникулер
8 часов
2 отзыва
Групповая
Тропический круиз Фукуока с яхтой и морской канатной дорогой
Начало: Ваш отель
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$74 за человека
Снорклинг и аквапарк на юге Фукуока с канатной дорогой
Канатная дорога
Фуникулер
8 часов
2 отзыва
Групповая
Снорклинг и аквапарк на юге Фукуока с канатной дорогой
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$75 за человека
Роскошный снорклинг на скоростном катере к коралловым островам Фукуока
На катере
8 часов
1 отзыв
Групповая
Роскошный снорклинг на скоростном катере к коралловым островам Фукуока
Начало: Ваш отель
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$62 за человека
Ночная рыбалка на кальмаров и закат на море
4.5 часа
Групповая
Ночная рыбалка на кальмаров и закат на море
Почувствовать себя настоящим рыбаком Фукуока
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
10 авг в 17:00
$31 за человека
На катере к трем островам Фукуока и сноркелинг (на английском)
На катере
8 часов
3 отзыва
Групповая
до 15 чел.
На катере к трем островам Фукуока и сноркелинг (на английском)
Начало: Ваш отель в центральной части Дуонг-Донга
Расписание: Ежедневно
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
$29 за человека

Последние отзывы на экскурсии

О
Снорклинг и отдых на трёх островах Фукуока
Дата посещения: 6 июл 2026
Все было замечательно, купались в чистейшей прозрачной воде и в масках и без них. Коллектив кораблика отличный, доброжелательный, обед шикарный. Все прошло на пять звёзд.
Все было замечательно, купались в чистейшей прозрачной воде и в масках и без них. Коллектив кораблика
Все было замечательно, купались в чистейшей прозрачной воде и в масках и без них. Коллектив кораблика
Все было замечательно, купались в чистейшей прозрачной воде и в масках и без них. Коллектив кораблика
Все было замечательно, купались в чистейшей прозрачной воде и в масках и без них. Коллектив кораблика
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Д
Гид на день по острову Фукуок
Сергей Организатор от Бога!!! Мы провели в компании Сергея замечательный день и посмотрели все, что запланировали благодаря его гибкому подходу
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и исключительным знаниям всех особенностей местного колорита)))! Сложилось впечатления, что мы приехали к Брату, который живет на острове)) настолько было легко и комфортно!!! Крайне рекомендую,даже не стоит искать другие варианты!!!

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И
Фукуокское сафари
Багодарю команду Сергея и гида Василия за великолепно организованную экскурсию — незабываемую прогулку по острову, за море эмоций и просто
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ощущение праздника!
Всё в нашем приключении было исключено для нас - лучшие места посещения, виды, приятное общение, идеальное попадание по времени (и сафари - парк, и пляж с морскими звездами).
Благорарю за практичные советы по пребыванию на острове, за интересные рассказы о нём, о природе и животных.

Одна из лучших экскурсий. Безусловно.

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Т
Вьетнамский Фукуок за один день
Доброго времени суток всем счастливчикам, кто выбрал экскурсии Сергея и его команды! Нашим гидом был Василий, чуткий, тактичный, профессионал своего
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дела. экскурсия была организована настолько ювелирно, что мы совсем не увидели толп, суеты, спешки. Были учтены все наши пожелания! Вы посетите места, где практически нет туристов, ощущение, что все для тебя) Мы совместили и сафари, и море, и шопинг. День прошёл чудесно! Спасибо огромное!

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Наталья
Вьетнамский Фукуок за один день
Спасибо за прекрасный познавательный, вкусный и веселый день в компании с Василием! Нам все очень понравилось!
Спасибо за прекрасный познавательный, вкусный и веселый день в компании с Василием! Нам все очень понравилось!
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О
Винперл Сафари и отдых на Звёздном пляже Фукуока
Мне всё понравилось. В сафари парк наш гид знал время кормления всех животных, подсказывал каких животных можно кормить, гладить, где
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купить корм, посмотрели самых интересных животных. Пляж звезд-неплохо, но сам пляж мало ухоженный, народу много, звезды были. Свободного времени было достаточно что бы покупаться, сфотографироваться.

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Х
Винперл Сафари и отдых на Звёздном пляже Фукуока
Мне всё понравилось. В сафари парк наш гид знал время кормления всех животных, подсказывал каких животных можно кормить, гладить, где
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купить корм, посмотрели самых интересных животных. Пляж звезд-неплохо, но сам пляж мало ухоженный, народу много, звезды были. Свободного времени было достаточно что бы покупаться, сфотографироваться.

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Д
Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины
Фукуок- это не очень большой в плане достопримечательностей остров. Экскурсия с Вячеславом помогла немного расширить эти рамки.
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Анна
Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
Дайвинг-огонь! Отдельно хочется отметить работу инструктора, Виктор все подробно рассказал, ответил на вопросы легко и с юмором) При погружении еще
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и психологически помог Организация на уровне, даже если раньше не пробовали дайвинг, с такой командой ощущаешь себя максимально комфортно и безопасно Однозначно всем рекомендую эту экскурсию

Дайвинг-огонь! Отдельно хочется отметить работу инструктора, Виктор все подробно рассказал, ответил на вопросы легко и с
Дайвинг-огонь! Отдельно хочется отметить работу инструктора, Виктор все подробно рассказал, ответил на вопросы легко и с
Дайвинг-огонь! Отдельно хочется отметить работу инструктора, Виктор все подробно рассказал, ответил на вопросы легко и с
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Н
Снорклинг на Фукуоке
Нам очень понравился снорклинг. Многие пишут, что снорклинга на Фукуоке нет, но надо просто понимать, что он не будет таким
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как в Египте. Видели очень много разных кораллов, цветных рыбок. Всего было две локации, вторая понравилась больше. Прикольно было, когда один из членов команды дал рыбкам по-моему рис - огромная толпа разных рыб сбежалась, было очень красиво. С нами были дайверы и за ними тоже любопытно было наблюдать тем, кто сноркал сверху:)
Из минусов - дорога очень долгая, особенно если ваш отель на севере. Во время морского передвижения были волны и сильно качало, поэтому желающим предлагали таблетки от укачивания.
Несмотря на то, что отдыхаем вторую неделю и к солнцу привыкли, умудрились маленько подгореть, хотя использовали SPF 50. В воде будете находиться долго, поэтому наносите перед каждым погружением солнцезащитные средства на спину и особенно на ноги.

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Всего 215 отзывов в Фукуоке

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Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку

Самые популярные экскурсии в Фукуоке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Гид на день по острову Фукуок;
  2. Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед;
  3. Вьетнамский Фукуок за один день;
  4. Фукуокское сафари;
  5. Снорклинг на Фукуоке.
Что посмотреть в Фукуоке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Остров Хон Том;
  2. Жемчужная ферма.
Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в августе 2026
Сейчас в Фукуоке можно забронировать 43 экскурсии от 9 до 450 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 215 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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