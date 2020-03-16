Отзыв на: Весь Фукуок за один день Ю Юлия 5 Комфортно, интересно. Все вовремя, без задержек. Информации достаточно.

Отзыв на: Весь Фукуок за один день Д Дарья 5 Экскурсия прошла отлично! Путешествовали на УАЗе по всему острову, маршрут поменяли по нашим предпочтениям без пробоем, были в местах вообще без туристов. Гид рассказывал интересные факты о жизни во Вьетнаме. Обедали в очень классном месте, все было вкусно. Могу на 100% рекомендовать эту экскурсию! Гид очень весёлый и обаятельный, а джип вообще превзошёл все ожидания!

Отзыв на: Весь Фукуок за один день О Ольга 5 Нам очень понравилась экскурсия! Большое спасибо за замечательный день на острове! День пролетел незаметно. Отличная прогулка по джунглям, красивый пляж с морскими звездами, великолепный обед в плавучем кафе! Огромное спасибо Елене за интересный рассказ об острове, стране, вьетнамцах! Очень рекомендуем эту экскурсию.

Отзыв на: Первое знакомство с Фукуоком О Ольга 4 Мы были на экскурсии "Первое знакомство с Фукуоком " с Артемом. Очень интересно подана информация, хороший маршрут! НО мы согласно сайту заказали индивидуальную экскурсию, а оказались на групповой!

Отзыв на: Первое знакомство с Фукуоком И Инесса 5 Спасибо Артёму, очень познавательно. Рекомендую!