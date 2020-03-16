Все экскурсии в Фукуоке
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Фукуоке – доступно 4 экскурсии на 2021 год, 11 ⭐ отзывов, цены от €15. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Фукуоке почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Вьетнаме на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
9ч
€120
за 1 чел.
По Фукуоку на мотобайках
Проехать по аутентичным уголкам острова, почувствовать единение с природой и узнать о жизни местных
Индивидуальная экскурсия
8ч
€200
за 1-4 чел.
Весь Фукуок за один день
Джип-тур по самым живописным и интересным местам острова с рассказами о настоящем Вьетнаме
Индивидуальная экскурсия
2ч
€25
за 1 чел.
Мистический Фукуок — по местам силы «жемчужного» острова
Погрузиться в таинственный мир вьетнамских верований и узнать все о мире духов и богов
1ч 30м
€15
за 1 чел.
Первое знакомство с Фукуоком
Изучить главный город острова и особенности вьетнамской культуры
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 16:00
Последние отзывы «Экскурсии Фукуока»
- ЮЮлия16 марта 2020Комфортно, интересно. Все вовремя, без задержек. Информации достаточно.
- ДДарья3 марта 2020Экскурсия прошла отлично! Путешествовали на УАЗе по всему острову, маршрут поменяли по нашим предпочтениям без пробоем, были в местах вообще без туристов. Гид рассказывал интересные факты о жизни во Вьетнаме. Обедали в очень классном месте, все было вкусно. Могу на 100% рекомендовать эту экскурсию! Гид очень весёлый и обаятельный, а джип вообще превзошёл все ожидания!
- ООльга28 февраля 2020Нам очень понравилась экскурсия! Большое спасибо за замечательный день на острове! День пролетел незаметно. Отличная прогулка по джунглям, красивый пляж с морскими звездами, великолепный обед в плавучем кафе! Огромное спасибо Елене за интересный рассказ об острове, стране, вьетнамцах! Очень рекомендуем эту экскурсию.
- ООльга27 февраля 2020Мы были на экскурсии "Первое знакомство с Фукуоком " с Артемом. Очень интересно подана информация, хороший маршрут! НО мы согласно сайту заказали индивидуальную экскурсию, а оказались на групповой!
- ИИнесса20 февраля 2020Спасибо Артёму, очень познавательно. Рекомендую!
- LLiudmyla12 ноября 2019Замечательная экскурсия! Быстрое погружение в многовековую историю острова и страны в целом, гид Артем - отменный профессионал, не только знающий, но и любящий свое дело и умеющий увлечь своим повествованием. Отдельно хочу отметить удобство миниформата экскурсионной группы, что превращает экскурсию практически в индивидуальную интересную беседу. Всем большое спасибо!