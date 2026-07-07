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как в Египте. Видели очень много разных кораллов, цветных рыбок. Всего было две локации, вторая понравилась больше. Прикольно было, когда один из членов команды дал рыбкам по-моему рис - огромная толпа разных рыб сбежалась, было очень красиво. С нами были дайверы и за ними тоже любопытно было наблюдать тем, кто сноркал сверху:)

Из минусов - дорога очень долгая, особенно если ваш отель на севере. Во время морского передвижения были волны и сильно качало, поэтому желающим предлагали таблетки от укачивания.

Несмотря на то, что отдыхаем вторую неделю и к солнцу привыкли, умудрились маленько подгореть, хотя использовали SPF 50. В воде будете находиться долго, поэтому наносите перед каждым погружением солнцезащитные средства на спину и особенно на ноги.