Индивидуальная
до 4 чел.
Гид на день по острову Фукуок
Прислушаться к себе и узнать остров без спешки
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
Погрузиться с аквалангом в прозрачные воды Сиамского залива, полюбоваться кораллами и рыбками
10 авг в 11:30
11 авг в 15:00
от $124 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Вьетнамский Фукуок за один день
Джип-тур по самым живописным и интересным местам острова с рассказами о настоящем Вьетнаме
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Фукуокское сафари
Поцеловать жирафа, помахать рукой Камбодже и узнать секретный ингредиент рыбного соуса
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €350 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Снорклинг на Фукуоке
Погрузиться в прозрачные воды и понаблюдать за кораллами и тропическими рыбами
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$70 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер на острове Фукуок
Комфортно добраться до отеля и насладиться видами из окна авто
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 14:30
Завтра в 00:00
от $34 за всё до 3 чел.
Групповая
Снорклинг и отдых на трёх островах Фукуока
Знакомство с подводным миром, самые красивые пляжи и обед на борту - всё включено
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$44 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины
Красота природы, духовное наследие и фотогеничные места под рассказы о Вьетнаме
16 ноя в 11:00
17 ноя в 11:00
от $360 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Персональный дайвинг на Фукуоке
Исследовать кораллы и понаблюдать за морскими обитателями
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $145 за человека
Билеты
Входной билет в VinWonders - аттракционы, аквариум и шоу
Начало: 8РККс+6СХ Ганьх Дау, Фу Куок, Кьензянг, Вьетнам
Завтра в 12:00
10 авг в 09:00
$43 за билет
Групповая
до 20 чел.
Морской круиз по островам Фукуока с снорклингом
Начало: Ваш отель
14 авг в 08:00
21 авг в 08:00
$68 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Снорклинг на Фукуоке
Начало: Фукуок
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
$65 за человека
Индивидуальная
Персональный дайвинг на Фукуоке
Начало: Ваш отель
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
$130 за человека
Групповая
Закат и ужин «шведский стол» на круизном лайнере Nautilus
Начало: Ваш отель
13 авг в 15:45
15 авг в 15:45
$74 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Гастрономическое знакомство с островом и его ночным рынком
Начало: Холл отеля Сишеллс Фу Куок Отель энд Спа
Завтра в 19:00
10 авг в 19:00
$58 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Тур на катере по 4 островам, сноркелинг и барбекю
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$58 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Треккинг к вершине Тьеншондинь с водопадом и панорамами Фукуока
Начало: Ваш отель
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
$66 за человека
Групповая
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
$68 за человека
Групповая
до 20 чел.
Три острова, канатная дорога и обед «шведский стол»
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 7:00
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
$75.50 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Снорклинг на Южном Фукуоке: уединённые рифы на скоростном катере
Начало: Ваш отель
Завтра в 12:30
10 авг в 07:30
$55 за человека
Групповая
до 20 чел.
Яркий день на островах: снорклинг, аквапарк и канатная дорога
Начало: Ваш отель
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
$78 за человека
Групповая
до 20 чел.
Тропические острова Фукуока и снорклинг с обедом на борту
Начало: Ваш отель
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
$54 за человека
Групповая
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
$31 за человека
Групповая
до 13 чел.
Морская прогулка по островам Антхой с обедом и снорклингом
Начало: Ваш отель
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
$46 за человека
Мини-группа
до 2 чел.
Мастер-класс по созданию украшений из жемчуга
Начало: 5КсПС+2К3 Дыонг То, Фу Куок, Кьензянг, Вьетнам
Завтра в 12:30
10 авг в 08:30
$34 за человека
Групповая
Тропический круиз Фукуока с яхтой и морской канатной дорогой
Начало: Ваш отель
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$74 за человека
Групповая
Снорклинг и аквапарк на юге Фукуока с канатной дорогой
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$75 за человека
Групповая
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$62 за человека
Групповая
Ночная рыбалка на кальмаров и закат на море
Почувствовать себя настоящим рыбаком Фукуока
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
10 авг в 17:00
$31 за человека
Групповая
до 15 чел.
На катере к трем островам Фукуока и сноркелинг (на английском)
Начало: Ваш отель в центральной части Дуонг-Донга
Расписание: Ежедневно
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
$29 за человека
Последние отзывы на экскурсии
О
Дата посещения: 6 июл 2026
Все было замечательно, купались в чистейшей прозрачной воде и в масках и без них. Коллектив кораблика отличный, доброжелательный, обед шикарный. Все прошло на пять звёзд.
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Д
Сергей Организатор от Бога!!! Мы провели в компании Сергея замечательный день и посмотрели все, что запланировали благодаря его гибкому подходу
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И
Багодарю команду Сергея и гида Василия за великолепно организованную экскурсию — незабываемую прогулку по острову, за море эмоций и просто
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Т
Доброго времени суток всем счастливчикам, кто выбрал экскурсии Сергея и его команды! Нашим гидом был Василий, чуткий, тактичный, профессионал своего
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Спасибо за прекрасный познавательный, вкусный и веселый день в компании с Василием! Нам все очень понравилось!
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О
Мне всё понравилось. В сафари парк наш гид знал время кормления всех животных, подсказывал каких животных можно кормить, гладить, где
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Х
Мне всё понравилось. В сафари парк наш гид знал время кормления всех животных, подсказывал каких животных можно кормить, гладить, где
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Д
Фукуок- это не очень большой в плане достопримечательностей остров. Экскурсия с Вячеславом помогла немного расширить эти рамки.
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Дайвинг-огонь! Отдельно хочется отметить работу инструктора, Виктор все подробно рассказал, ответил на вопросы легко и с юмором) При погружении еще
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Н
Нам очень понравился снорклинг. Многие пишут, что снорклинга на Фукуоке нет, но надо просто понимать, что он не будет таким
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Всего 215 отзывов в Фукуоке
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Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку
Самые популярные экскурсии в Фукуоке
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Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в августе 2026
Сейчас в Фукуоке можно забронировать 43 экскурсии от 9 до 450 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 215 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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