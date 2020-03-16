Экскурсии Фукуока

Все экскурсии в Фукуоке

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Фукуоке – доступно 4 экскурсии на 2021 год, 11 ⭐ отзывов, цены от €15. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Фукуоке почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Вьетнаме на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
По Фукуоку на мотобайках
Индивидуальная экскурсия
120
за 1 чел.
По Фукуоку на мотобайках
Проехать по аутентичным уголкам острова, почувствовать единение с природой и узнать о жизни местных
Весь Фукуок за один день
Индивидуальная экскурсия
5
6
200
за 1-4 чел.
Весь Фукуок за один день
Джип-тур по самым живописным и интересным местам острова с рассказами о настоящем Вьетнаме
Мистический Фукуок — по местам силы «жемчужного» острова
Индивидуальная экскурсия
25
за 1 чел.
Мистический Фукуок — по местам силы «жемчужного» острова
Погрузиться в таинственный мир вьетнамских верований и узнать все о мире духов и богов
Первое знакомство с Фукуоком
4.6
5
1ч 30м
15
за 1 чел.
Первое знакомство с Фукуоком
Изучить главный город острова и особенности вьетнамской культуры
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 16:00

Последние отзывы «Экскурсии Фукуока»

  • Отзыв на: Весь Фукуок за один день
    Ю
    Юлия
    16 марта 2020
    5
    Комфортно, интересно. Все вовремя, без задержек. Информации достаточно.
  • Отзыв на: Весь Фукуок за один день
    Д
    Дарья
    3 марта 2020
    5
    Экскурсия прошла отлично! Путешествовали на УАЗе по всему острову, маршрут поменяли по нашим предпочтениям без пробоем, были в местах вообще без туристов. Гид рассказывал интересные факты о жизни во Вьетнаме. Обедали в очень классном месте, все было вкусно. Могу на 100% рекомендовать эту экскурсию! Гид очень весёлый и обаятельный, а джип вообще превзошёл все ожидания!
  • Отзыв на: Весь Фукуок за один день
    О
    Ольга
    28 февраля 2020
    5
    Нам очень понравилась экскурсия! Большое спасибо за замечательный день на острове! День пролетел незаметно. Отличная прогулка по джунглям, красивый пляж с морскими звездами, великолепный обед в плавучем кафе! Огромное спасибо Елене за интересный рассказ об острове, стране, вьетнамцах! Очень рекомендуем эту экскурсию.
  • Отзыв на: Первое знакомство с Фукуоком
    О
    Ольга
    27 февраля 2020
    4
    Мы были на экскурсии "Первое знакомство с Фукуоком " с Артемом. Очень интересно подана информация, хороший маршрут! НО мы согласно сайту заказали индивидуальную экскурсию, а оказались на групповой!
  • Отзыв на: Первое знакомство с Фукуоком
    И
    Инесса
    20 февраля 2020
    5
    Спасибо Артёму, очень познавательно. Рекомендую!
  • Отзыв на: Первое знакомство с Фукуоком
    L
    Liudmyla
    12 ноября 2019
    5
    Замечательная экскурсия! Быстрое погружение в многовековую историю острова и страны в целом, гид Артем - отменный профессионал, не только знающий, но и любящий свое дело и умеющий увлечь своим повествованием. Отдельно хочу отметить удобство миниформата экскурсионной группы, что превращает экскурсию практически в индивидуальную интересную беседу. Всем большое спасибо!
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