8 часов
Водная прогулка
Тур на катере по 4 островам, сноркелинг и барбекю
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
7 дек в 08:30
8 дек в 08:30
$57.31 за человека
8 часов
Водная прогулка
На катере к трем островам Фукуока и сноркелинг
Начало: Ваш отель в центральной части Дуонг-Донга
Расписание: Ежедневно
7 дек в 08:30
8 дек в 08:30
$29 за человека
7 часов
Водная прогулка
Дайвинг в Фукуоке для опытных и начинающих
Начало: Ваше место проживания
Расписание: Ежедневно
7 дек в 07:30
8 дек в 07:30
от $104 за человека
6 часов
Водная прогулка
Профессиональный сноркелинг для небольшой группы на скоростном катере
Начало: Вестибюль вашего отеля
Расписание: Ежедневно
7 дек в 12:30
8 дек в 12:30
$60.98 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Групповые»
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