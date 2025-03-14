Фукуок предлагает уникальную возможность для дайвинга в спокойных водах.
Под руководством опытного инструктора вы научитесь основам подводного плавания и увидите разнообразие морских обитателей.
Программа включает трансфер из отеля, инструктаж, два погружения и обед на борту с блюдами вьетнамской кухни. Подходит для всех, кто старше 16 лет. Включены все необходимые услуги и оборудование. Не забудьте солнцезащитный крем и купальник
Под руководством опытного инструктора вы научитесь основам подводного плавания и увидите разнообразие морских обитателей.
Программа включает трансфер из отеля, инструктаж, два погружения и обед на борту с блюдами вьетнамской кухни. Подходит для всех, кто старше 16 лет. Включены все необходимые услуги и оборудование. Не забудьте солнцезащитный крем и купальник
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальный опыт дайвинга
- 👨🏫 Профессиональный инструктор
- 🍽️ Обед на борту
- 🚐 Трансфер из отеля
- 🏝️ Живописные виды
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Архипелаг Антой
Описание водной прогулки
- Трансфер из отеля до пирса (5–25 минут в зависимости от расположения)
- Водный путь до нашей дайвинг-локации (1 час)
- Инструктаж
- Пробное погружение
- Кофе-брейк и фрукты
- Второе погружение
- Горячий обед с национальной вьетнамской кухней на борту
- Возвращение
Подробнее про обед:
- жареная курица или свинина
- омлет с овощами
- традиционные вьетнамские спринг-роллы
- вьетнамский суп с лапшой
- тофу в томатном соусе
- белый рис
- также на борту есть чай, кофе и фрукты
Если вы не едите свинину или вам нужен вегетарианский обед, сообщите, пожалуйста, об этом заранее, наш повар приготовит для вас отдельные блюда.
Организационные детали
- Программа подходит участникам от 16 лет
- Погружение проходит в архипелаге города Антой
- В стоимость включено: трансфер из центральных отелей Фукуока, услуги инструктора, всё необходимое оборудование, кофе-брейк и обед на борту (пожалуйста, заранее укажите ваши пищевые предпочтения)
- Не забудьте взять солнцезащитный крем, купальник и полотенце
- С вами буду я или другой инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$124
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Фукуоке
Провели экскурсии для 48 туристов
Живу во Вьетнаме с 2014 года и с радостью поделюсь с вами опытом жизни в стране. В своё подводное переключение вы отправитесь со мной или с одним их моих товарищей,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
14 мар 2025
Кажется, что невозможное может стать возможным!)
Когда-то даже в голову не приходило, что как человек, живущий посреди огромного континента, смогу решиться испытать посмотреть подводный мир собственными глазами, с которым когда-то ребёнком
Когда-то даже в голову не приходило, что как человек, живущий посреди огромного континента, смогу решиться испытать посмотреть подводный мир собственными глазами, с которым когда-то ребёнком
О
Олег
19 янв 2025
Доброго дня всем!! Выбрали дайвинг на Фукуоке с Евгением и не ошиблись,, остались в полном восторге! Человек грамотный, внимательный к деталям, хороший инструктор и креатиный фотограф. Всё грамотно и подробно объяснил и сопроводил. То что он делает профессиональные фото, это отдельная история вообще . Рекомендую всем кто ищет дайвинг!!
Д
Дмитрий
10 янв 2025
Хорошие локации, инструктор-Профессионал! Погружениями довольны на 100%
Д
Дмитрий
8 янв 2025
Большая, невероятная благодарность Жене, за организацию, поддержку и очень душевное сопровождение! Для жены был первый опыт погружения и я уверен, что лучше инструктора быть не могло. Опишу в нескольких пунктах
М
Маратхан
5 янв 2025
Спасибо Евгению за инструктаж, помощь в погружении, терпение. Первое погружение с аквалангом. Все отлаженно с момента выезда до возвращения. От поездки осталось много эмоций, рекомендую
О
Ольга
23 дек 2024
Огромная благодарность Евгению за профессионализм, драйв, терпение. У нас была та еще группа, 3 новичка. Переживали и зря. Все слаженно, великолепно организованно, вообще не страшно. Все отлаженно с момента выезда до возвращения. Очень хорошая поездка. Дайвинг с Евгением- красивое, безопасное, захватывающее приключение!!!
Входит в следующие категории Фукуока
Похожие экскурсии из Фукуока
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Фукуок за один день
Путешествие по Фукуоку на авто: пляжи, джунгли, пагоды и местная культура. Откройте для себя остров с комфортом и получите массу впечатлений
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
3 июл в 08:30
$350 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Тур на катере по 4 островам
Отправьтесь в незабываемое путешествие на катере по островам Фукуока. Вас ждут сноркелинг, барбекю из морепродуктов и отдых на живописных пляжах
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:30
3 июл в 08:30
$57.31 за человека
Водная прогулка
На катере к трем островам Фукуока и сноркелинг
Погрузитесь в красоту Сиамского залива, наслаждаясь сноркелингом и обедом на борту. Откройте для себя три уникальных острова и их подводные сокровища
Начало: Ваш отель в центральной части Дуонг-Донга
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:30
3 июл в 08:30
$29 за человека