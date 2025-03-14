Мои заказы

Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед

Погрузитесь в подводные глубины Фукуока с опытным инструктором. Ощутите красоту морской жизни и насладитесь вкусным обедом на борту
Фукуок предлагает уникальную возможность для дайвинга в спокойных водах.

Под руководством опытного инструктора вы научитесь основам подводного плавания и увидите разнообразие морских обитателей.

Программа включает трансфер из отеля, инструктаж, два погружения и обед на борту с блюдами вьетнамской кухни. Подходит для всех, кто старше 16 лет. Включены все необходимые услуги и оборудование. Не забудьте солнцезащитный крем и купальник
5
6 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальный опыт дайвинга
  • 👨‍🏫 Профессиональный инструктор
  • 🍽️ Обед на борту
  • 🚐 Трансфер из отеля
  • 🏝️ Живописные виды
Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
Ближайшие даты:
3
июл4
июл5
июл6
июл7
июл8
июл9
июл
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Архипелаг Антой

Описание водной прогулки

  • Трансфер из отеля до пирса (5–25 минут в зависимости от расположения)
  • Водный путь до нашей дайвинг-локации (1 час)
  • Инструктаж
  • Пробное погружение
  • Кофе-брейк и фрукты
  • Второе погружение
  • Горячий обед с национальной вьетнамской кухней на борту
  • Возвращение

Подробнее про обед:

  • жареная курица или свинина
  • омлет с овощами
  • традиционные вьетнамские спринг-роллы
  • вьетнамский суп с лапшой
  • тофу в томатном соусе
  • белый рис
  • также на борту есть чай, кофе и фрукты

Если вы не едите свинину или вам нужен вегетарианский обед, сообщите, пожалуйста, об этом заранее, наш повар приготовит для вас отдельные блюда.

Организационные детали

  • Программа подходит участникам от 16 лет
  • Погружение проходит в архипелаге города Антой
  • В стоимость включено: трансфер из центральных отелей Фукуока, услуги инструктора, всё необходимое оборудование, кофе-брейк и обед на борту (пожалуйста, заранее укажите ваши пищевые предпочтения)
  • Не забудьте взять солнцезащитный крем, купальник и полотенце
  • С вами буду я или другой инструктор из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$124
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Дмитрий
14 мар 2025
Кажется, что невозможное может стать возможным!)
Когда-то даже в голову не приходило, что как человек, живущий посреди огромного континента, смогу решиться испытать посмотреть подводный мир собственными глазами, с которым когда-то ребёнком
читать дальше

познакомился впервые в конце 80-ых – начале 90-ых гг. по фильмам Жака-Ива Кусто с его "Подводной Одиссей". Планируя поездку во Вьетнам в январе, попалась информация, что можно попробовать погружение, не имея никакого опыта. С Евгением связь была налажена ещё до приезда. И вот он долгожданный день настал, идя морю к месту погружения никакого волнения не было, но были огромные сомнения что смогу. Если кратко, то сразу запомнить все шаги, возможности, запреты и действия, язык жестов было очень сложно, и теряешься что делать сейчас, что делать следующим шагом, ошарашено находясь под водой, потому что в воде и под водой всё работает абсолютно не так как над водой: дыхание без носа, выравнивание давления в ушах ("продувка"), расположение тела, частей тела… я тупил в этом со страшной силой, плюс ассиметричная работа многого в моём теле (так уж наградила природа) очень сказывалась в движениях под водой сильно, плюс мой один из минусов, что мне вначале нужно в мозгу понять как это работает, закрепить, понять принцип – это очень мешало. Пока Евгений не рассказал вновь и вновь что делать, расслабиться и наслаждаться подводным миром. В итоге более-менее стало получаться, но уже потрачено было много сил, хоть и устал но всё таки кусками успел насладиться всем этим действием погружений и окружающей морской красотой. Спасибо большое Евгению за его терпение, и, конечно же, огромное спасибо за возможность увидеть подводный мир и множество разных кораллов, животных, рыб, с которыми я часто сталкивался (особенно с морскими рифами) в своей профессии геолога, только, которые были сформированы миллионы лет назад, а тут нынешние, современные живые!)

Кажется, что невозможное может стать возможным!)Кажется, что невозможное может стать возможным!)Кажется, что невозможное может стать возможным!)Кажется, что невозможное может стать возможным!)Кажется, что невозможное может стать возможным!)
О
19 янв 2025
Доброго дня всем!! Выбрали дайвинг на Фукуоке с Евгением и не ошиблись,, остались в полном восторге! Человек грамотный, внимательный к деталям, хороший инструктор и креатиный фотограф. Всё грамотно и подробно объяснил и сопроводил. То что он делает профессиональные фото, это отдельная история вообще . Рекомендую всем кто ищет дайвинг!!
Доброго дня всем!! Выбрали дайвинг на Фукуоке с Евгением и не ошиблись,, остались в полном восторге!Доброго дня всем!! Выбрали дайвинг на Фукуоке с Евгением и не ошиблись,, остались в полном восторге!Доброго дня всем!! Выбрали дайвинг на Фукуоке с Евгением и не ошиблись,, остались в полном восторге!Доброго дня всем!! Выбрали дайвинг на Фукуоке с Евгением и не ошиблись,, остались в полном восторге!
Д
10 янв 2025
Хорошие локации, инструктор-Профессионал! Погружениями довольны на 100%
Д
8 янв 2025
Большая, невероятная благодарность Жене, за организацию, поддержку и очень душевное сопровождение! Для жены был первый опыт погружения и я уверен, что лучше инструктора быть не могло. Опишу в нескольких пунктах
читать дальше

на сколько всё здорово было:
1. Трансфер от отеля, забирают сразу несколько человек с разных отелей, на микроавтобусе, всё комфортно с кондиционером, привозят на пристань, далее пересаживают на кораблик и вы едете минут 30 до первого погружения
2. Сидите за столиками, есть кофе, чай, бананчики на столе, в это время все заняты подготовкой к погружению, на кораблике сразу несколько групп, каждой группе проводят инструктаж.
3. Женя очень подробно все рассказывает, показывает, в это время слушаешь его очень внимательно, Женя хороший рассказчик и по сравнению с другими инструкторами, чувствуешь и его любовь к профессии и подводному миру и бережность и внимание к деталям. Было много ребят, кто уже погружался уже не в первый раз и старался помочь своими советами, Женя терпеливо и с душой относился к каждому, хотя они и не входили в нашу группу, что создавало очень дружную и позитивную атмосферу, предвкушение погружения уже захватывало и хотелось поскорее увидеть чудо.
4. Самое первое погружение - море эмоций и наконец-то отработка всех моментов из теории на практике, под водой, по-настоящему, невероятно, космически и эмоционально, как же хочется улыбаться от увиденного под водой ☺️
5. Рекомендуем брать фото-видео съемку у Жени, ну просто отвал башки! И для тех кто впервые и для продолжающих, обязательно! Женя, видно что оператор с большим стажем, все подскажет, расскажет, а вы потом будете любоваться этими фото и вспоминать пережитые эмоции 🐠
6. Все спокойно без лишней суеты, из необходимого: купальник под гидрик или видели у ребят лайкры под гидрик и полотенца, крем от загара, очки. Хорошее настроение выдают на входе 😂
7. Попросили мне пива (я не погружался) и жене манго (не входило в обед). Думаете нас послали?! Нет! Пиво холодное, манго помог порезать! Женя заморочился с вечера, всё купил.
Женя, спасибо тебе большое! Это было круто 👏
8. Мое субъективное мнение, что другие инструктора бывшие на нашем корабле, уже задолбавшиеся от этого всего и уставшие от своей работы и недовольные. А Женя у нас как лучик света, все вокруг него собираются, всем помогает, отзывчивый, внимательный.
9. Команда на корабле супер, туалет, пресный душ, верхняя терраса для «полежать, позагорать», особенно для тех, кто не погружался, еда хорошая, супчик был и спринг роллы и бананы и арбузы, а один наш попутчик, после второго погружения, достал сало) ну тут конечно было разговоров, что водки не хватает) но обошлось пивом и кофе:) пиво, кокос на корабле по 30.000.
10. В итоге Жене оплатили на российскую банковскую карту и это тоже для нас огромный плюс. Перевод Сбп 👍🏻

Большая, невероятная благодарность Жене, за организацию, поддержку и очень душевное сопровождение! Для жены был первый опытБольшая, невероятная благодарность Жене, за организацию, поддержку и очень душевное сопровождение! Для жены был первый опытБольшая, невероятная благодарность Жене, за организацию, поддержку и очень душевное сопровождение! Для жены был первый опыт
М
5 янв 2025
Спасибо Евгению за инструктаж, помощь в погружении, терпение. Первое погружение с аквалангом. Все отлаженно с момента выезда до возвращения. От поездки осталось много эмоций, рекомендую
О
23 дек 2024
Огромная благодарность Евгению за профессионализм, драйв, терпение. У нас была та еще группа, 3 новичка. Переживали и зря. Все слаженно, великолепно организованно, вообще не страшно. Все отлаженно с момента выезда до возвращения. Очень хорошая поездка. Дайвинг с Евгением- красивое, безопасное, захватывающее приключение!!!
Огромная благодарность Евгению за профессионализм, драйв, терпение. У нас была та еще группа, 3 новичка. Переживали

Входит в следующие категории Фукуока

Похожие экскурсии из Фукуока

Весь Фукуок за один день
На машине
Джиппинг
8 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Фукуок за один день
Путешествие по Фукуоку на авто: пляжи, джунгли, пагоды и местная культура. Откройте для себя остров с комфортом и получите массу впечатлений
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
3 июл в 08:30
$350 за всё до 4 чел.
Тур на катере по 4 островам, сноркелинг и барбекю
На катере
8 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Тур на катере по 4 островам
Отправьтесь в незабываемое путешествие на катере по островам Фукуока. Вас ждут сноркелинг, барбекю из морепродуктов и отдых на живописных пляжах
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:30
3 июл в 08:30
$57.31 за человека
На катере к трем островам Фукуока и сноркелинг
На катере
8 часов
2 отзыва
Водная прогулка
На катере к трем островам Фукуока и сноркелинг
Погрузитесь в красоту Сиамского залива, наслаждаясь сноркелингом и обедом на борту. Откройте для себя три уникальных острова и их подводные сокровища
Начало: Ваш отель в центральной части Дуонг-Донга
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:30
3 июл в 08:30
$29 за человека
У нас ещё много экскурсий в Фукуоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Фукуоке