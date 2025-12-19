Сэкономьте время и нервы в аэропорту Фукуока с премиальной услугой Fast Track. Пройдите регистрацию, досмотр и иммиграционный контроль без очередей и задержек. Идеальное решение для комфортного начала или завершения путешествия.
Описание экскурсии
Комфорт без очередей Fast Track в международном аэропорту Фукуок — это премиальная услуга для тех, кто ценит время и комфорт. Вы сможете воспользоваться эксклюзивными стойками регистрации и пройти все формальности без ожидания в общих очередях. Услуга включает ускоренное прохождение контроля безопасности и иммиграционного контроля через специальные коридоры. Наши сотрудники обеспечат индивидуальную поддержку и помогут с любыми вопросами или особыми запросами на всех этапах. Fast Track идеально подходит как для деловых поездок, так и для отдыха. Минимум стресса, максимум удобства — сосредоточьтесь на поездке и наслаждайтесь спокойным пребыванием в аэропорту без лишних хлопот. Важная информация:
Пожалуйста, сообщите номер своего рейса и данные паспорта при оформлении заказа. Наш представитель встретит вас с табличкой с вашим именем после приземления.
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча клиента
- Сопровождение и помощь при прохождении иммиграционного контроля
- Сопровождение клиента до выхода из зала прилёта
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сборы за оформление визы
- Визовый сбор (штамп) не включён в стоимость (для рейсов на прилёт) - оплачивается напрямую иммиграционным властям в размере 25 USD с человека
Место начала и завершения?
5X7X+37V Dương Tơ, Phu Quoc, Кьензянг, Вьетнам
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
