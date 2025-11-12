Наш гид поможет увидеть Фукуок таким, каким вы хотите его запомнить.
Вместо стандартного маршрута — гибкая программа, в которой можно соединить храмы и пляжи, развлекательные парки и водные прогулки.
Вы можете отправиться на жемчужную ферму или порыбачить в море, мы подстроимся под ваши пожелания, чтобы день стал насыщенным и комфортным.
Описание водной прогулки
Выберите ваши приоритеты и обсудите программу при бронировании:
Историческое погружение и храмы острова:
- Кокосовая тюрьма — ключевая историческая точка для понимания прошлого Вьетнама
- храм Хо Куок и храм национального героя Нгуен Чунг Чука
- храмы, где редко бывают туристы
Впечатления и развлечения:
- VinWonders или сафари-парк — максимум эмоций на севере острова: крупнейший парк аттракционов, океанариум или общение с животными в естественной среде
- самая протяжённая надводная канатная дорога в мире и аквапарк
- лучшие пляжи: знаменитый Бай Сао с белоснежным песком или пляж с морскими звёздами. Мы найдём идеальное место для отдыха и фотосессии
Ароматы и сувениры:
- жемчужная ферма — понаблюдать за процессом выращивания жемчуга и выбрать украшения
- перечная плантация — всё о специях, возможность купить ароматный чёрный перец
- фабрика рыбного соуса — чтобы разрушить стереотипы о неприятном запахе
Морские приключения:
- прогулка по островам южного архипелага Антой
- рыбалка, снорклинг и свежайшие морепродукты на обед
- высадка на остров для фотосессии
Организационные детали
- В стоимость входит комфортабельный транспорт от 5 до 16 мест, минеральная вода
- Дополнительные расходы: входные билеты (включая билет для гида), обед, яхты. Например: корабль по островам — от $500, яхта — от $1500, хороший обед — от $25–30 на чел. (на кораблях и яхтах обед и напитки включены), билеты в парки развлечений, сафари, канатная дорога — $30–70, катер до пляжа со звёздами — $5 в обе стороны с чел.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Фукуоке
Провели экскурсии для 548 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Сергей, уже несколько лет я провожу авторские индивидуальные экскурсии на территории Вьетнама — острове Фукуок. Для меня важно, чтобы во время экскурсии вас ничего не
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
12 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия с Сергеем по Фукуоку. Заранее выбрали интересные нам локации. Сергей построил маршрут таким образом, что мы всегда были на шаг впереди основной массы туристов. Нв сафари покормили
Ю
Юлия
31 окт 2025
Спасибо Сергею за такой классный день 🤩
Побывали в зоопарке, покормили лемуров, жирафов это было так круто 🥹 животные контактные, наделали фотографий, смеялись и кайфовали. Сергей нас отвёз в супер аутентичное
е
елена
28 окт 2025
День прошел очень круто😍 очень крутой зоопарк, покормили жирафов, лемуров и капибар. Сергей провел нас так, что мы практически везде были одни! Я впервые держала морских звезд на руке и
И
Иван
27 окт 2025
Экскурсия топ! Для нас был важен сафари, пляж со звездами без нудной исторической части и храмов. В общем успели с Сергеем пролететь весь остров посмотреть сафари, пофоткаться с морскими звездами,
