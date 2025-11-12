Мои заказы

Гид на день по острову Фукуок

Прислушаться к себе и узнать остров без спешки
Наш гид поможет увидеть Фукуок таким, каким вы хотите его запомнить.

Вместо стандартного маршрута — гибкая программа, в которой можно соединить храмы и пляжи, развлекательные парки и водные прогулки.

Вы можете отправиться на жемчужную ферму или порыбачить в море, мы подстроимся под ваши пожелания, чтобы день стал насыщенным и комфортным.
5
4 отзыва
Гид на день по острову Фукуок© Сергей
Гид на день по острову Фукуок© Сергей
Гид на день по острову Фукуок© Сергей

Описание водной прогулки

Выберите ваши приоритеты и обсудите программу при бронировании:

Историческое погружение и храмы острова:

  • Кокосовая тюрьма — ключевая историческая точка для понимания прошлого Вьетнама
  • храм Хо Куок и храм национального героя Нгуен Чунг Чука
  • храмы, где редко бывают туристы

Впечатления и развлечения:

  • VinWonders или сафари-парк — максимум эмоций на севере острова: крупнейший парк аттракционов, океанариум или общение с животными в естественной среде
  • самая протяжённая надводная канатная дорога в мире и аквапарк
  • лучшие пляжи: знаменитый Бай Сао с белоснежным песком или пляж с морскими звёздами. Мы найдём идеальное место для отдыха и фотосессии

Ароматы и сувениры:

  • жемчужная ферма — понаблюдать за процессом выращивания жемчуга и выбрать украшения
  • перечная плантация — всё о специях, возможность купить ароматный чёрный перец
  • фабрика рыбного соуса — чтобы разрушить стереотипы о неприятном запахе

Морские приключения:

  • прогулка по островам южного архипелага Антой
  • рыбалка, снорклинг и свежайшие морепродукты на обед
  • высадка на остров для фотосессии

Организационные детали

  • В стоимость входит комфортабельный транспорт от 5 до 16 мест, минеральная вода
  • Дополнительные расходы: входные билеты (включая билет для гида), обед, яхты. Например: корабль по островам — от $500, яхта — от $1500, хороший обед — от $25–30 на чел. (на кораблях и яхтах обед и напитки включены), билеты в парки развлечений, сафари, канатная дорога — $30–70, катер до пляжа со звёздами — $5 в обе стороны с чел.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Фукуоке
Провели экскурсии для 548 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Сергей, уже несколько лет я провожу авторские индивидуальные экскурсии на территории Вьетнама — острове Фукуок. Для меня важно, чтобы во время экскурсии вас ничего не
читать дальше

отвлекало от отдыха. Используя многолетний опыт организации и проведения индивидуальных экскурсий, я тщательно подбираю время посещения экскурсионных локаций, отбираю все самое интересное, вкусное, красивое и незабываемое! Все мои программы созданы с учётом максимального комфорта для вас и по системе «всё включено». Все экскурсии проходят на комфортабельном безопасном внедорожнике, либо на комфортабельном минивэне. Всё, что вам нужно — это солнечные очки, об остальном позабочусь я!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ольга
Ольга
12 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия с Сергеем по Фукуоку. Заранее выбрали интересные нам локации. Сергей построил маршрут таким образом, что мы всегда были на шаг впереди основной массы туристов. Нв сафари покормили
читать дальше

жирафов и лемуров, посмотрели всех животных и практически везде мы были одни, кроме автобуса по локации с дикими животными. После сафари по нашей просьбе заехали на Фукуокскую Венецию. Побывали и на пляже со звёздами и на жемчужной ферме. А какой обед нам организовал Сергей! Думаю в большой группе такой не реально. Комфортный автомобиль, в котором путешествовать только в удовольствие. Помимо экскурсии Сергей много рассказал о жизни острова, порекомендовал где лучше делать покупки. Спасибо! Рекомендую всем Сергея - отличного гида и человека.

Очень понравилась экскурсия с Сергеем по Фукуоку. Заранее выбрали интересные нам локации. Сергей построил маршрут такимОчень понравилась экскурсия с Сергеем по Фукуоку. Заранее выбрали интересные нам локации. Сергей построил маршрут такимОчень понравилась экскурсия с Сергеем по Фукуоку. Заранее выбрали интересные нам локации. Сергей построил маршрут такимОчень понравилась экскурсия с Сергеем по Фукуоку. Заранее выбрали интересные нам локации. Сергей построил маршрут такимОчень понравилась экскурсия с Сергеем по Фукуоку. Заранее выбрали интересные нам локации. Сергей построил маршрут такимОчень понравилась экскурсия с Сергеем по Фукуоку. Заранее выбрали интересные нам локации. Сергей построил маршрут такимОчень понравилась экскурсия с Сергеем по Фукуоку. Заранее выбрали интересные нам локации. Сергей построил маршрут такимОчень понравилась экскурсия с Сергеем по Фукуоку. Заранее выбрали интересные нам локации. Сергей построил маршрут такимОчень понравилась экскурсия с Сергеем по Фукуоку. Заранее выбрали интересные нам локации. Сергей построил маршрут таким
Ю
Юлия
31 окт 2025
Спасибо Сергею за такой классный день 🤩
Побывали в зоопарке, покормили лемуров, жирафов это было так круто 🥹 животные контактные, наделали фотографий, смеялись и кайфовали. Сергей нас отвёз в супер аутентичное
читать дальше

и колоритное место для обеда, где мы поели рыбу, креветки, ежей, все было таким свежим и вкусным 😋
Съездили на пляж с морскими звёздочками, впечатляет 🌟
Вообщем день прошел очень насыщенно, красиво, весело и очень атмосферно 🤗Однозначно рекомендую 👍

е
елена
28 окт 2025
День прошел очень круто😍 очень крутой зоопарк, покормили жирафов, лемуров и капибар. Сергей провел нас так, что мы практически везде были одни! Я впервые держала морских звезд на руке и
читать дальше

плавала с ними ⭐️ побывали на самом красивом пляже Бай Сао, увидели как проплывает катер и захотели тоже 😄 в моменте решили, что мы хотим увидеть острова. Сергей продержал нас в этом 😃
День прошел очень насыщенно, посмотрели все, что хотели и даже больше. Спасибо за такой насыщенный, и в то же время легкий день и за всю красоту что мы посмотрели.
Однозначно рекомендую экскурсию у Сергея, за его гибкость и просто за то что с ним интересно и легко.

И
Иван
27 окт 2025
Экскурсия топ! Для нас был важен сафари, пляж со звездами без нудной исторической части и храмов. В общем успели с Сергеем пролететь весь остров посмотреть сафари, пофоткаться с морскими звездами,
читать дальше

заскочить на бай сао сделать фотки на белом песке и качели на пальме и! Мы даже успели посетить пару островов и поснорклить!! День просто пролетел нереально! В общем особенно хотелось отметить сафари, мы били в шоке! Сергея узнают животные! Они реально подходят сами без корма и приветствуют Сергея! Маршрут по сафари продуман до мелочей, Сергей старался нас провести без толп других туристов и ему это удалось! В общем рекомендую на все 100!

Экскурсия топ! Для нас был важен сафари, пляж со звездами без нудной исторической части и храмов.Экскурсия топ! Для нас был важен сафари, пляж со звездами без нудной исторической части и храмов.Экскурсия топ! Для нас был важен сафари, пляж со звездами без нудной исторической части и храмов.Экскурсия топ! Для нас был важен сафари, пляж со звездами без нудной исторической части и храмов.Экскурсия топ! Для нас был важен сафари, пляж со звездами без нудной исторической части и храмов.Экскурсия топ! Для нас был важен сафари, пляж со звездами без нудной исторической части и храмов.

Входит в следующие категории Фукуока

Похожие экскурсии из Фукуока

Вьетнамский Фукуок за один день
Джиппинг
На машине
8 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Вьетнамский Фукуок за один день
Джип-тур по самым живописным и интересным местам острова с рассказами о настоящем Вьетнаме
Начало: В вашем отеле
28 ноя в 08:30
30 ноя в 08:30
$350 за всё до 4 чел.
Самое интересное на Фукуоке
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
Самое интересное на Фукуоке
Познакомиться с островом, зайти в буддийский храм, побывать на жемчужной ферме и насладиться закатом
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 11:00
Завтра в 17:00
$85 за человека
Фотосессия на Фукуоке: классическая или экспресс-съёмка
Пешая
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
Фотосессия на Фукуоке: классическая или экспресс-съёмка
Ваши лучшие кадры на острове мечты
Сегодня в 07:30
Завтра в 04:00
$150 за человека
У нас ещё много экскурсий в Фукуоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Фукуоке