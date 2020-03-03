5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сегодня, прямо по завершению нашей экскурсии, пишу данный комментарий, чтобы не растерять положительные эмоции (других просто не было). Хочу сказать, что пять звезд для нашего путешествия явно маловато. Все супер!!! От профессионализма Сергея (нашего гида) просто тащимся. Не было такого вопроса, на который бы мы не получили компетентный ответ в виде рассказа с экскурсом в связанные темы. Подбор времени посещений достопримечательностей и самих мест достопримечательностей позволили посетить в то время, когда это оптимально. Глубокие познания в местной кухне и вообще гастрономии позволили Сергею подобрать место и блюда с такой тщательностью, что по приезде в отель мы обнаружили в ресторане, что поесть то толком ничего и нет, не говоря о вкусе пищи. Завершающим аккордом нашего сегодняшнего путешествия была канатная дорога, но в то время, когда можно просто разместиться в кабине на десятка три пассажиров, вдвоем и все, с наслаждением, обозреть, сфотографировать (свет уже был рельефный,что позволяет получить фотографии очень высокого качества). Особым колоритом является данной экскурсии является наш отечественный УАЗ с кондиционером и хорошими сиденьями. Все краски и впечатления, полученные от путешествия, надо заметить, за весьма незначительную сумму (но это кому как). Одним словом, ждем приезда уже в Россию, чтобы сесть за компьютер обработать весь массив фотографий, чтобы с гордостью можно было уже рассказать и близким и друзьям, несомненно обязательно упомянуть лишний раз добрым словом Сергея! Фото смогу поделиться только уже в России, так как весь материал только RAW-файлы.