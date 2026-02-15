5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие по дивному Фукуоку пройдет на комфортабельном автомобиле. Вы сделаете фото на райском пляже в стиле «баунти», узнаете, как живут вьетнамцы, услышите о прошлом, настоящем и будущем Фукуока. Прогулка по джунглям, пляж с морскими звездами, буддистские святыни, живописное озеро, традиционные промыслы — приготовьтесь к разнообразным впечатлениям!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие вокруг Фукуока

За 8 часов мы с ветерком проедем по острову, не пропуская самые любопытные точки на карте.

С мыса Ган Зяо полюбуемся Сиамским заливом и разглядим Камбоджу с местного пляжа.

Заедем на фабрику, где готовят традиционный рыбный соус по столетним рецептам, и на змеиную ферму при научном центре — парк, где вы увидите множество представителей пресмыкающихся.

Вы насладитесь отдыхом на пляжах. На одном вас ждут морские звезды, на втором, Бай Сао, — белый песок и нависающие над водой пальмы, как из рекламы «баунти»!

В программе, конечно, и рукотворные красоты Фукуока: пагода героя Нгуен Чунг Чука и храм Хо Куок на горе с видом на море. Я расскажу об истории и особенностях архитектуры обоих святынь.

Дружеский формат и советы по «приручению» Вьетнама

Скучные лекции — не про нашу команду гидов. Конечно, мы поделимся хрониками страны и памятников, но вы не потеряетесь в обилии дат и имен. Узнаете о культуре страны и быте вьетнамцев, а также получите чемодан полезной информации: как избежать лишних трат, где оценить национальную кухню и каким еще местам посвятить часть вашего отдыха во Вьетнаме.

Организационные детали

Транспорт и вода включены в стоимость

Как проходит экскурсия