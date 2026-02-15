5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Вьетнамский Фукуок за один день

Джип-тур по самым живописным и интересным местам острова с рассказами о настоящем Вьетнаме
Путешествие по дивному Фукуоку пройдет на комфортабельном автомобиле.

Вы сделаете фото на райском пляже в стиле «баунти», узнаете, как живут вьетнамцы, услышите о прошлом, настоящем и будущем Фукуока.

Прогулка по джунглям, пляж с морскими звездами, буддистские святыни, живописное озеро, традиционные промыслы — приготовьтесь к разнообразным впечатлениям!
4.8
43 отзыва
Вьетнамский Фукуок за один день
Вьетнамский Фукуок за один день
Вьетнамский Фукуок за один день

Описание экскурсии

Путешествие вокруг Фукуока

За 8 часов мы с ветерком проедем по острову, не пропуская самые любопытные точки на карте.

  • С мыса Ган Зяо полюбуемся Сиамским заливом и разглядим Камбоджу с местного пляжа.
  • Заедем на фабрику, где готовят традиционный рыбный соус по столетним рецептам, и на змеиную ферму при научном центре — парк, где вы увидите множество представителей пресмыкающихся.
  • Вы насладитесь отдыхом на пляжах. На одном вас ждут морские звезды, на втором, Бай Сао, — белый песок и нависающие над водой пальмы, как из рекламы «баунти»!
  • В программе, конечно, и рукотворные красоты Фукуока: пагода героя Нгуен Чунг Чука и храм Хо Куок на горе с видом на море. Я расскажу об истории и особенностях архитектуры обоих святынь.

Дружеский формат и советы по «приручению» Вьетнама

Скучные лекции — не про нашу команду гидов. Конечно, мы поделимся хрониками страны и памятников, но вы не потеряетесь в обилии дат и имен. Узнаете о культуре страны и быте вьетнамцев, а также получите чемодан полезной информации: как избежать лишних трат, где оценить национальную кухню и каким еще местам посвятить часть вашего отдыха во Вьетнаме.

Организационные детали

Транспорт и вода включены в стоимость

Как проходит экскурсия

  • Путешествовать будем на на комфортабельных автомобилях (4-7 мест) с кондиционером
  • Доплата за трансфер из отелей на юге (район отелей Marriott, Premier Village, Premier Residences и New World) и севере острова (сеть Vinpearl, Sheraton, Radisson, Melia и прочие) — $50
  • Программу можно корректировать по вашим интересам — например, исключить или добавить локации
  • Экскурсию для вас проведу я или один из двух других гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Фукуоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 851 туриста
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Сергей, уже несколько лет я провожу авторские индивидуальные экскурсии на территории Вьетнама — острове Фукуок. Для меня важно, чтобы во время экскурсии вас ничего не
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отвлекало от отдыха. Используя многолетний опыт организации и проведения индивидуальных экскурсий, я тщательно подбираю время посещения экскурсионных локаций, отбираю все самое интересное, вкусное, красивое и незабываемое! Все мои программы созданы с учётом максимального комфорта для вас и по системе «всё включено». Все экскурсии проходят на комфортабельном безопасном внедорожнике, либо на комфортабельном минивэне. Всё, что вам нужно — это солнечные очки, об остальном позабочусь я!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
3
2
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2
Дарья
У нас был гид Юлия. К Юлии вопросов нет - все провела и рассказала прекрасно, все наши пожелания были учтены) Наполнение экскурсии хорошее - и пляжи, и храмы, и какие-то
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покупочки. Нам понравилось)

Есть пара вопросов только к ценообразованию экскурсии. Вроде не дешево, но везде мы платили сами. И я не про обед, а даже какие-то входные билеты. Да, о тратах написано в описании. Но будто за такую цену, можно было включить входные билеты, они не так дорого стоят - мелочь, а было бы приятно)

Плюс еще, когда я забронировала экскурсию, меня спросили в чате в каком отеле будем останавливаться. Я ожидала, что организатор сразу скажет - будет ли доплата 50$ или нет. Но мне ничего не написали об этом - я и не вставила эту статью трат. Так что пишите сами и спрашивайте, а то потом окажется, что вы должны на 50$ больше…

За эти минусы снижать оценку не стала, так как все-таки Юлия свою работу выполнила отлично, и как гид нам понравилась)

У нас был гид Юлия. К Юлии вопросов нет - все провела и рассказала прекрасно, все
У нас был гид Юлия. К Юлии вопросов нет - все провела и рассказала прекрасно, все
У нас был гид Юлия. К Юлии вопросов нет - все провела и рассказала прекрасно, все
У нас был гид Юлия. К Юлии вопросов нет - все провела и рассказала прекрасно, все
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Наталья
Спасибо за прекрасный познавательный, вкусный и веселый день в компании с Василием! Нам все очень понравилось!
Спасибо за прекрасный познавательный, вкусный и веселый день в компании с Василием! Нам все очень понравилось!
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E
Все очень понравилось, спасибо организатору, всем рекомендуем!
Все очень понравилось, спасибо организатору, всем рекомендуем!
Все очень понравилось, спасибо организатору, всем рекомендуем!
Все очень понравилось, спасибо организатору, всем рекомендуем!
Все очень понравилось, спасибо организатору, всем рекомендуем!
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Т
Доброго времени суток всем счастливчикам, кто выбрал экскурсии Сергея и его команды! Нашим гидом был Василий, чуткий, тактичный, профессионал своего дела. экскурсия была организована настолько ювелирно, что мы совсем не
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увидели толп, суеты, спешки. Были учтены все наши пожелания! Вы посетите места, где практически нет туристов, ощущение, что все для тебя) Мы совместили и сафари, и море, и шопинг. День прошёл чудесно! Спасибо огромное!

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М
Добрый день, нам очень понравилась экскурсия, и гид Очень много интересной и полезной информации. Советую.
Добрый день, нам очень понравилась экскурсия, и гид Очень много интересной и полезной информации. Советую.
Добрый день, нам очень понравилась экскурсия, и гид Очень много интересной и полезной информации. Советую.
Добрый день, нам очень понравилась экскурсия, и гид Очень много интересной и полезной информации. Советую.
Добрый день, нам очень понравилась экскурсия, и гид Очень много интересной и полезной информации. Советую.
Добрый день, нам очень понравилась экскурсия, и гид Очень много интересной и полезной информации. Советую.
Добрый день, нам очень понравилась экскурсия, и гид Очень много интересной и полезной информации. Советую.
Добрый день, нам очень понравилась экскурсия, и гид Очень много интересной и полезной информации. Советую.
Добрый день, нам очень понравилась экскурсия, и гид Очень много интересной и полезной информации. Советую.
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N
Теперь и наш черед восторженных слов об экскурсии ☀️🇻🇳🏝️ Провели целый день в компании с Василием и по окончанию экскурсии нам казалось, что знакомы мы уже очень давно и встретили
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старого приятеля. По нашей просьбе он показал нам на острове то, что хотел бы показать своим друзьям. Маршрут корректировали прямо по ходу экскурсии. Все было организовано на высшем уровне - комфортабельный транспорт, внимание к нашим пожеланиям и максимальный комфорт на протяжении всего дня.
Василий оказался очень интересным, приятным, тактичным собеседником и рассказчиком. Нас не особо интересуют даты и очередность исторических событий, но на каждый интересующий нас вопрос об острове, вьетнамцах, культурных традициях мы получили ответ.
.. и даже попросили о другой экскурсии, которая прошла на следующий день 😊

Теперь и наш черед восторженных слов об экскурсии ☀️🇻🇳🏝️ Провели целый день в компании с Василием
Теперь и наш черед восторженных слов об экскурсии ☀️🇻🇳🏝️ Провели целый день в компании с Василием
Теперь и наш черед восторженных слов об экскурсии ☀️🇻🇳🏝️ Провели целый день в компании с Василием
Теперь и наш черед восторженных слов об экскурсии ☀️🇻🇳🏝️ Провели целый день в компании с Василием
Теперь и наш черед восторженных слов об экскурсии ☀️🇻🇳🏝️ Провели целый день в компании с Василием
Теперь и наш черед восторженных слов об экскурсии ☀️🇻🇳🏝️ Провели целый день в компании с Василием
Теперь и наш черед восторженных слов об экскурсии ☀️🇻🇳🏝️ Провели целый день в компании с Василием
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