5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Джип-тур по самым живописным и интересным местам острова с рассказами о настоящем Вьетнаме

Сергей
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Сергей – представитель гидов
Путешествие по дивному Фукуоку пройдет на единственном УАЗ Hanter на острове.

Вы сделаете фото на райском пляже в стиле «баунти», узнаете, как живут вьетнамцы, услышите о прошлом, настоящем и будущем Фукуока.

Прогулка по джунглям, пляж с морскими звездами, буддистские святыни, живописное озеро, традиционные промыслы — приготовьтесь к разнообразным впечатлениям!
От 190 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Весь Фукуок за один день
Весь Фукуок за один день

Что вас ожидает

Путешествие вокруг Фукуока
За 8 часов мы с ветерком проедем по острову, не пропуская самые любопытные точки на карте.

  • С мыса Ган Зяо полюбуемся Сиамским заливом и разглядим Камбоджу с местного пляжа.
  • Заедем на фабрику, где готовят традиционный рыбный соус по столетним рецептам, и на змеиную ферму при научном центре — парк, где вы увидите множество представителей пресмыкающихся.
  • Вы насладитесь прохладой и запахами во время прогулки по настоящим джунглям, а после отдохнёте на пляжах. На одном вас ждут морские звезды, на втором, Бай Сао, — белый песок и нависающие над водой пальмы, как из рекламы «баунти»!
  • В программе, конечно, и рукотворные красоты Фукуока: пагода героя Нгуен Чунг Чука и храм Хо Куок на горе с видом на море. Я расскажу об истории и особенностях архитектуры обоих святынь.

Дружеский формат и советы по «приручению» Вьетнама
Скучные лекции — не про нашу команду гидов. Конечно, мы поделимся хрониками страны и памятников, но вы не потеряетесь в обилии дат и имен. Узнаете о культуре страны и быте вьетнамцев, а также получите чемодан полезной информации: как избежать лишних трат, где оценить национальную кухню и каким еще местам посвятить часть вашего отдыха во Вьетнаме.

Организационные детали

Транспорт, входные билеты, обед и вода включены в стоимость

Как проходит экскурсия

  • Путешествовать будем на джипе УАЗ Hunter с кондиционером и холодильником для напитков
  • Я заберу вас из отеля в любой точке острова и привезу обратно
  • Программу можно корректировать по вашим интересам — например, исключить или добавить локации
  • Экскурсию для вас проведу я или один из двух других гидов нашей команды
Весь Фукуок за один день
Весь Фукуок за один день
Весь Фукуок за один день
Весь Фукуок за один день
Весь Фукуок за один день
Весь Фукуок за один день
Весь Фукуок за один день
Весь Фукуок за один день
Весь Фукуок за один день
Весь Фукуок за один день
Весь Фукуок за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Всем привет! Меня зовут Сергей, уже несколько лет живу во Вьетнаме, в стране улыбок и добрейших людей. Вьетнам не перестает удивлять каждый день, и я приглашаю вас в путешествие по острову Фукуок вместе со мной или с одним из гидов нашей небольшой команды. На наших экскурсиях всегда весело, познавательно и увлекательно, мы знаем все тонкости острова, и с нами вам будет максимально комфортно и удобно.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 марта 2020
Экскурсия прошла отлично! Путешествовали на УАЗе по всему острову, маршрут поменяли по нашим предпочтениям без пробоем, были в местах вообще без туристов. Гид рассказывал интересные факты о жизни во Вьетнаме. Обедали в очень классном месте, все было вкусно. Могу на 100% рекомендовать эту экскурсию! Гид очень весёлый и обаятельный, а джип вообще превзошёл все ожидания!!
28 февраля 2020
Нам очень понравилась экскурсия ! Большое спасибо за замечательный день на острове! День пролетел незаметно. Отличная прогулка по джунглям, красивый пляж с морскими звездами, великолепный обед в плавучем кафе! Огромное спасибо Елене за интересный рассказ об острове, стране, вьетнамцах! Очень рекомендуем эту экскурсию.
14 февраля 2020
Сегодня, прямо по завершению нашей экскурсии, пишу данный комментарий, чтобы не растерять положительные эмоции (других просто не было). Хочу сказать, что пять звезд для нашего путешествия явно маловато. Все супер!!! От профессионализма Сергея (нашего гида) просто тащимся. Не было такого вопроса, на который бы мы не получили компетентный ответ в виде рассказа с экскурсом в связанные темы. Подбор времени посещений достопримечательностей и самих мест достопримечательностей позволили посетить в то время, когда это оптимально. Глубокие познания в местной кухне и вообще гастрономии позволили Сергею подобрать место и блюда с такой тщательностью, что по приезде в отель мы обнаружили в ресторане, что поесть то толком ничего и нет, не говоря о вкусе пищи. Завершающим аккордом нашего сегодняшнего путешествия была канатная дорога, но в то время, когда можно просто разместиться в кабине на десятка три пассажиров, вдвоем и все, с наслаждением, обозреть, сфотографировать (свет уже был рельефный,что позволяет получить фотографии очень высокого качества). Особым колоритом является данной экскурсии является наш отечественный УАЗ с кондиционером и хорошими сиденьями. Все краски и впечатления, полученные от путешествия, надо заметить, за весьма незначительную сумму (но это кому как). Одним словом, ждем приезда уже в Россию, чтобы сесть за компьютер обработать весь массив фотографий, чтобы с гордостью можно было уже рассказать и близким и друзьям, несомненно обязательно упомянуть лишний раз добрым словом Сергея! Фото смогу поделиться только уже в России, так как весь материал только RAW-файлы.
7 февраля 2020
Экскурсия понравилась.Машина комфортная,гид Елена внимательная.Есть возможность изменить маршрут,заехать в нужные вам места.Спасибо!
9 января 2020
Очень интересная, насыщенная и познавательная экскурсия на комфортабельном автомобиле с замечательным гидом Еленой !! Нам очень понравилось . День пролетел , как одна минута ! Обедали во вкуснейшем ресторане в рыбацкой деревушке .

Обзорные экскурсии на Фукуоке

Первое знакомство с ФукуокомПервое знакомство с ФукуокомПервое знакомство с Фукуоком
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Изучить главный город острова и особенности вьетнамской культуры
Говоря об острове Фукок, путешественники часто представляют лишь райские пляжи и лазурные волны, но у этого места гораздо больше неизведанных граней! Даже такой небольшой городок, как Зуонгдыонг, хранит в себе десятки секретов, в чем вы непременно убедитесь на нашей прогулке. Вы рассмотрите традиционные храмы и улочки с колониальной архитектурой, познакомитесь с мистической традицией Као Дай и коммунистической историей острова. И, конечно, получите полезные лайфхаки и рекомендации, которые помогут сориентироваться в местных рынках, магазинчиках и специфической кухне.
По Фукуоку на мотобайкахПо Фукуоку на мотобайкахПо Фукуоку на мотобайках
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Проехать по аутентичным уголкам острова, почувствовать единение с природой и узнать о жизни местных
Наша команда гидов с радостью откроет вам Фукуок в путешествии на комфортных мотобайках. Вас ждут тропические джунгли с водопадами, пляжи с морскими звездами, пальмами и белым песком, традиционная пагода и типичная рыбацкая деревня, виды с открыток и полезные советы. За один день вы поймете и полюбите чудо-остров!

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