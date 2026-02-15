5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие по дивному Фукуоку пройдет на комфортабельном автомобиле.
Вы сделаете фото на райском пляже в стиле «баунти», узнаете, как живут вьетнамцы, услышите о прошлом, настоящем и будущем Фукуока.
Прогулка по джунглям, пляж с морскими звездами, буддистские святыни, живописное озеро, традиционные промыслы — приготовьтесь к разнообразным впечатлениям!
Вы сделаете фото на райском пляже в стиле «баунти», узнаете, как живут вьетнамцы, услышите о прошлом, настоящем и будущем Фукуока.
Прогулка по джунглям, пляж с морскими звездами, буддистские святыни, живописное озеро, традиционные промыслы — приготовьтесь к разнообразным впечатлениям!
Описание экскурсии
Путешествие вокруг Фукуока
За 8 часов мы с ветерком проедем по острову, не пропуская самые любопытные точки на карте.
- С мыса Ган Зяо полюбуемся Сиамским заливом и разглядим Камбоджу с местного пляжа.
- Заедем на фабрику, где готовят традиционный рыбный соус по столетним рецептам, и на змеиную ферму при научном центре — парк, где вы увидите множество представителей пресмыкающихся.
- Вы насладитесь отдыхом на пляжах. На одном вас ждут морские звезды, на втором, Бай Сао, — белый песок и нависающие над водой пальмы, как из рекламы «баунти»!
- В программе, конечно, и рукотворные красоты Фукуока: пагода героя Нгуен Чунг Чука и храм Хо Куок на горе с видом на море. Я расскажу об истории и особенностях архитектуры обоих святынь.
Дружеский формат и советы по «приручению» Вьетнама
Скучные лекции — не про нашу команду гидов. Конечно, мы поделимся хрониками страны и памятников, но вы не потеряетесь в обилии дат и имен. Узнаете о культуре страны и быте вьетнамцев, а также получите чемодан полезной информации: как избежать лишних трат, где оценить национальную кухню и каким еще местам посвятить часть вашего отдыха во Вьетнаме.
Организационные детали
Транспорт и вода включены в стоимость
Как проходит экскурсия
- Путешествовать будем на на комфортабельных автомобилях (4-7 мест) с кондиционером
- Доплата за трансфер из отелей на юге (район отелей Marriott, Premier Village, Premier Residences и New World) и севере острова (сеть Vinpearl, Sheraton, Radisson, Melia и прочие) — $50
- Программу можно корректировать по вашим интересам — например, исключить или добавить локации
- Экскурсию для вас проведу я или один из двух других гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Фукуоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 851 туриста
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Сергей, уже несколько лет я провожу авторские индивидуальные экскурсии на территории Вьетнама — острове Фукуок. Для меня важно, чтобы во время экскурсии вас ничего не
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У нас был гид Юлия. К Юлии вопросов нет - все провела и рассказала прекрасно, все наши пожелания были учтены) Наполнение экскурсии хорошее - и пляжи, и храмы, и какие-то
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Спасибо за прекрасный познавательный, вкусный и веселый день в компании с Василием! Нам все очень понравилось!
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E
Все очень понравилось, спасибо организатору, всем рекомендуем!
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Т
Доброго времени суток всем счастливчикам, кто выбрал экскурсии Сергея и его команды! Нашим гидом был Василий, чуткий, тактичный, профессионал своего дела. экскурсия была организована настолько ювелирно, что мы совсем не
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М
Добрый день, нам очень понравилась экскурсия, и гид Очень много интересной и полезной информации. Советую.
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N
Теперь и наш черед восторженных слов об экскурсии ☀️🇻🇳🏝️ Провели целый день в компании с Василием и по окончанию экскурсии нам казалось, что знакомы мы уже очень давно и встретили
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