Снорклинг у южного архипелага Фукуока

Поплавать с рыбками и ощутить настоящее единение с природой
Добро пожаловать на Фукуок — остров, окружённый лазурными лагунами и живыми коралловыми рифами.

Вместе с нашими опытными гидами вы откроете подводный мир, научитесь снорклингу и увидите своими глазами разноцветных рыб, морские звёзды и волшебные кораллы.
5
1 отзыв
Снорклинг у южного архипелага Фукуока© Алексей
Описание водной прогулки

  • В небольшое путешествие мы отправимся на комфортабельной двухэтажной лодке.
  • Проведём для вас подробный инструктаж и предоставим всё необходимое снаряжение: ласты и маску с трубкой.
  • Погрузимся в воду в двух самых красивых локациях южного архипелага — полюбуемся красотой подводного мира и познакомимся с его обитателями.
  • А на борту вас будут ждать чай, кофе, печенье, фрукты и вкусный обед после погружений.

Примерный тайминг

  • Трансфер из отеля — около 7:30–8:00.
  • Отплываем в 9:00.
  • Каждое погружение — около 1 ч.
  • Обед после второго погружения — 30 мин.
  • Возвращение в отель — 15:00–16:00.

Организационные детали

  • С вами будет опытный русскоговорящий инструктор. На борту есть спасательные круги и жилеты.
  • В стоимость входит всё необходимое оборудование и обед.
  • На ложке есть туалет, пресный душ, комната, чтобы переодеться.
  • По желанию вы можете заказать фото или видео у инструкторов (оплачивается отдельно).

ежедневно в 07:00 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00 и 15:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Фукуоке
Провели экскурсии для 86 туристов
Мы — команда сертифицированных русскоязычных инструкторов по дайвингу и снорклингу в Нячанге и Фукуоке. С удовольствием покажем вам красоты местных вод и разнообразие подводного мира.

Отзывы и рейтинг

Е
Елена
27 ноя 2025
Приехали на локацию на отличном катере, мы снорклили, другие занимались дайвингом. Отличная команда инструкторов, всех проинструтировали, выдали оборудование - всё новое и удобное! Снорклинг во Вьетнаме стоит посетить. Всем рекомендую этих ребят!
