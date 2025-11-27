Добро пожаловать на Фукуок — остров, окружённый лазурными лагунами и живыми коралловыми рифами.
Вместе с нашими опытными гидами вы откроете подводный мир, научитесь снорклингу и увидите своими глазами разноцветных рыб, морские звёзды и волшебные кораллы.
Описание водной прогулки
- В небольшое путешествие мы отправимся на комфортабельной двухэтажной лодке.
- Проведём для вас подробный инструктаж и предоставим всё необходимое снаряжение: ласты и маску с трубкой.
- Погрузимся в воду в двух самых красивых локациях южного архипелага — полюбуемся красотой подводного мира и познакомимся с его обитателями.
- А на борту вас будут ждать чай, кофе, печенье, фрукты и вкусный обед после погружений.
Примерный тайминг
- Трансфер из отеля — около 7:30–8:00.
- Отплываем в 9:00.
- Каждое погружение — около 1 ч.
- Обед после второго погружения — 30 мин.
- Возвращение в отель — 15:00–16:00.
Организационные детали
- С вами будет опытный русскоговорящий инструктор. На борту есть спасательные круги и жилеты.
- В стоимость входит всё необходимое оборудование и обед.
- На ложке есть туалет, пресный душ, комната, чтобы переодеться.
- По желанию вы можете заказать фото или видео у инструкторов (оплачивается отдельно).
ежедневно в 07:00 и 15:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00 и 15:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Фукуоке
Провели экскурсии для 86 туристов
Мы — команда сертифицированных русскоязычных инструкторов по дайвингу и снорклингу в Нячанге и Фукуоке. С удовольствием покажем вам красоты местных вод и разнообразие подводного мира.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
27 ноя 2025
Приехали на локацию на отличном катере, мы снорклили, другие занимались дайвингом. Отличная команда инструкторов, всех проинструтировали, выдали оборудование - всё новое и удобное! Снорклинг во Вьетнаме стоит посетить. Всем рекомендую этих ребят!
Входит в следующие категории Фукуока
