Создайте собственное украшение из жемчуга и ракушек и заберите с собой частичку океана.
Под руководством местных мастеров вы познакомитесь с ювелирным искусством и воплотите свою идею в уникальном изделии. Это творческий и запоминающийся опыт на Фукуоке.
Описание мастер-классаСоздайте украшение своими руками Откройте для себя красоту океана, создавая собственное украшение из жемчуга и ракушек. Вы сделаете кольцо, браслет или подвеску и заберёте с собой частичку моря — уникальный и запоминающийся опыт. Работа с ювелирами Под чутким руководством местных ювелиров вы шаг за шагом познакомитесь с процессом создания украшений из серебра 925-й пробы и других драгоценных материалов. Мастера помогут раскрыть суть ювелирного искусства и поддержат на каждом этапе. Идея и вдохновение Расскажите о своей задумке и истории, которую хотите передать через украшение, — и получите помощь в воплощении этих идей в значимое и красивое творение. Мастерская подойдёт путешественникам, парам, семьям и всем, кто ценит индивидуальность, ручную работу и стиль. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение местного мастера
- Все необходимые инструменты
- Холодные полотенца и минеральная вода
- Бесплатная лазерная гравировка (возможное ожидание - от 1 до 4 часов)
Что не входит в цену
- Трансфер
- Личные расходы
- Стоимость материалов: серебро, жемчуг и драгоценные камни
- Драгоценные камни - от 100 000 VND (размер от 8 мм)
- Жемчуг - от 300 000 VND (размер 7-8 мм)
- Серебро 925-й пробы - 80 000 VND за 1 грамм
Место начала и завершения?
5XPC+2Q3 Dương Tơ, Phu Quoc, Кьензянг, Вьетнам
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: напитки и наличные
- Не допускается: алкоголь и наркотики, фейерверки, взрывчатые вещества
- Не подходит для: дети до 15 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вероника
10 ноя 2025
Отличные возможности и большой выбор жемчуга, камней и других материалов. Я бы с удовольствием повторила этот опыт. Хотелось бы выполнять больше этапов самостоятельно, но тогда времени может не хватить. Не
Р
Роман
5 окт 2025
Это был потрясающий опыт! Мастера оказались очень доброжелательными. Мы сами выбирали, какое украшение делать — я выбрал два кольца и смог поучаствовать в их создании, что было особенно ценно для
А
Алиса
16 мар 2025
Мастерскую можно рекомендовать на 100 %. Наши идеи помогли адаптировать так, чтобы их реально было воплотить. В начале мы многое делали сами, а на самых ответственных этапах работу брал на
