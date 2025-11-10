читать дальше все процессы подходят для новичков, поэтому в конце многое делает ювелир, но даже наблюдать за работой очень интересно. В итоге у меня осталась прекрасная память о путешествии. Лучше приходить с примером или идеей, но если её нет — вам обязательно помогут с выбором.

Отличные возможности и большой выбор жемчуга, камней и других материалов. Я бы с удовольствием повторила этот опыт. Хотелось бы выполнять больше этапов самостоятельно, но тогда времени может не хватить. Не